Czy kryzys w Iranie będzie miał wpływ na Europę? Calviño: Za wcześnie na ocenę

Zapytana o ocenę, jaki wpływ na gospodarkę świata i Europy może mieć konflikt na Bliskim Wschodzie, Calviño odpowiedziała, że jest jeszcze za wcześnie, by oceniać konsekwencje aktualnych wydarzeń, natomiast jej zdaniem Europa jest dość odporna. – Europejska gospodarka do tej pory wykazywała sporą odporność na szoki, które wydarzyły się w ciągu ostatnich kilku lat. To jeden z głównych wniosków naszego tegorocznego raportu.

Na czym powinna skupić się dziś Europa? Wspólny rynek wreszcie ma swoje 5 minut

Nadia Calviño w wystąpieniu otwierającym forum wskazała cztery priorytety, na których musi skupić się Europa: głębsza integracja europejska, w tym integracja rynków kapitałowych, inwestycje na dużą skalę w infrastrukturę krytyczną oraz strategiczne technologie i zdolności, uproszczenie, aby UE stała się bardziej elastyczna i wydajna i czwarte – zawieranie kolejnych sojuszy globalnych korzystnych dla wszystkich stron, aby zdywersyfikować europejskie łańcuchy dostaw i otworzyć nowe rynki.

– Globalne sondaże wskazują, że większość ludzi na całym świecie postrzega UE jako potęgę na równi z USA i Chinami. Czasami inni widzą rzeczy jaśniej niż my – zauważyła Calviño, która podkreślała odporność Europy, wykazywaną w trakcie kolejnych kryzysów, a także wysokie poparcie opinii publicznej i zaufanie społeczne dla UE oraz euro. Według raportu EBI z badania prawie 13 tys. firm w UE i USA, europejskie firmy dobrze radzą sobie z szokiem taryfowym, nadal inwestują i wprowadzają innowacje i korzystają z największych na świecie umów o wolnym handlu. Prezes EBI zauważyła też, że w 2025 r. europejskie rynki akcji osiągnęły lepsze wyniki niż giełdy amerykańskie.

Jak refren w wypowiedziach wszystkich ekspertów forum, od prezes banku, po europosłów, powtarzają się apele o zbudowanie prawdziwego rynku wewnętrznego, bez barier i zróżnicowanych regulacji. – Musimy mobilizować kapitał na dużą skalę, aby idee, technologie i firmy, które narodziły się w Europie, mogły rozwijać się i prosperować również tutaj, w Europie. Oznacza to duży rynek wewnętrzny bez barier i zróżnicowanych regulacji. Oznacza to również paneuropejskie instrumenty finansowania, które przekierowują oszczędności na produktywne inwestycje – mówiła Calviño.

Podkreślała, że nawet sama grupa EBI jest już instrumentem unii rynków kapitałowych, „z projektami w każdym regionie Unii i w 160 krajach na całym świecie, z bilansem 600 mld euro, ratingiem AAA i rocznymi inwestycjami w wysokości 100 mld euro i ze zdywersyfikowanym portfelem, który umożliwia inwestycje na dużą skalę, podejmowanie ryzyka w innowacyjnych przedsięwzięciach i mobilizację finansowania prywatnego”.