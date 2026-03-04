Noworodki, a zwłaszcza wcześniaki przebywające na oddziałach intensywnej terapii, przechodzą w szpitalu dziesiątki bolesnych procedur. Ze względu na niedojrzały układ nerwowy, dzieci te odczuwają ból znacznie intensywniej niż dorośli. Najnowszy przegląd naukowy organizacji Cochrane, obejmujący 29 badań klinicznych na grupie ponad 2700 niemowląt, przynosi twarde dowody na skuteczność podawania sacharozy.

Dlaczego ból u noworodka jest groźny?

Przez dekady ukształtował się mit, że procedury medyczne nie są szczególnie dotkliwe dla niemowląt, ponieważ mają one „nie pamiętać bólu”. Ale nauka mówi coś innego. Powtarzające się cierpienie w pierwszych dniach życia może prowadzić do spowolnienia wzrostu fizycznego, negatywnych zmian w rozwoju mózgu oraz potencjalnych problemów z regulacją bólu w przyszłości.

Dorośli rzadko godzą się na bolesne zabiegi bez znieczulenia. Dla noworodków dotkliwe jest już zwykłe pobieranie krwi czy szczepienie. Zresztą również dla starszych dzieci.

Badania, które przeanalizowali naukowcy z Cochrane potwierdziły, że podanie sacharozy znacząco redukuje intensywność bólu nie tylko w momencie wkłucia igły, ale także 30 sekund po zabiegu. Wykazano również, że podanie roztworu cukru wraz ze smoczkiem skutecznie obniża poziom bólu nawet minutę po badaniu. Co ciekawe, dowody sugerują, że w samym momencie nakłucia żyły sacharoza prawdopodobnie redukuje ból skuteczniej niż karmienie piersią, choć po dwóch minutach obie metody dają już podobny poziom komfortu.