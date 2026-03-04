Z tego artykułu dowiesz się: Co wynika z raportu NFZ „Otyłość i jej konsekwencje”?

Jakie są przewidywane zmiany w poziomie otyłości w Polsce do 2035 roku?

Jakie choroby mogą być bezpośrednio związane z otyłością?

W których polskich miastach występuje najwyższy odsetek dorosłych z nadwagą i otyłością?

Na czym polega różnica między nadwagą a otyłością, i jak jest klasyfikowana?

Jakie są najczęstsze przyczyny otyłości oraz jakie zmiany żywieniowe mogą pomóc w walce z tym problemem?

O tym, że problem jest poważny,świadczą zarówno dane Głównego Urzędu Statystycznego, jak i dane z raportu NFZ o zdrowiu – „Otyłość i jej konsekwencje” z maja 2024 r., zaktualizowanego w październiku 2025 r..

Coraz więcej otyłych wśród Polaków

56,6 proc. Polaków powyżej 15. roku życia miało nadwagę lub otyłość, a 18,5 proc. było otyłych – wynika z danych GUS z 2019 r. Z kolei według prognoz, które na swojej stronie internetowej przywołuje NFZ, do 2035 r. w naszym kraju ponad 35 proc. dorosłych mężczyzn i ponad 25 proc. kobiet będzie otyłych.

W skali globalnej liczba osób z nadwagą lub otyłością może w 2035 r. wzrosnąć do 4 mln. Dla porównania w 2020 r. według szacunków było to 2,6 mln osób z nadwagą lub otyłością, z czego aż niemal miliard osób było otyłych.

Otyłość, jak przypomina NFZ, to poważne schorzenie zwiększające ryzyko wielu chorób. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim: cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroby serca i układu krążenia, zwyrodnienia stawów, niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby czy problemy psychospołeczne i depresję. Tym samym otyłość jest nie tylko kwestią estetyczną, lecz przede wszystkim problemem zdrowia publicznego. Ma znaczący wpływ na długość i jakość życia.