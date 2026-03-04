Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Katarzyna Holik: „Zakochałem się pod apteką” i… mam kłopoty

Sprawa piosenki Taco Hemingwaya „Zakochałem się pod apteką” może wyznaczyć nową granicę odpowiedzialności twórców za wpływ ich wizji artystycznej na zachowania konsumenckie fanów.

Publikacja: 04.03.2026 05:10

„Zakochałem się pod apteką” i… mam kłopoty

„Zakochałem się pod apteką” i… mam kłopoty

Foto: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Katarzyna Holik

SPIS TREŚCI

  1. Czym jest reklama produktów leczniczych i jakie powinna spełniać wymagania?
  2. Reklama produktów leczniczych. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów
  3. Czy rapowanie o leku to kryptoreklama?

Taco Hemingway (Filip Szcześniak) jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich raperów i autorów tekstów ostatniej dekady. Z racji skali popularności jego utworów – i tego, że jego wersy natychmiast zaczynają „żyć” w mediach społecznościowych – nawet pojedyncze słowo z tekstu potrafi wywołać debatę wykraczającą daleko poza muzykę.

Właśnie tak stało się w związku z jednym z utworów z najnowszej płyty – chodzi o piosenkę „Zakochałem się pod apteką”, w której możemy usłyszeć następujący tekst: „Idę rano po Solpadeine, stoi postać, jej głowa jest w dymie, zwykle są tu staruszki i starcy, nie sądziłem, że spotkam dziewczynę”. Dalej artysta rapuje: „Mówię: prze pani solpa w rozpuszczalnej tabletce, już pan tamto zużył, był pan w środę, to jest silny proszek, więc dać nie mogę; są zasady, wie pan, niech pan dba o zdrowie”.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
AI to droga, z której na pewno już nie zboczymy.
Rzecz o prawie
Paulina Szewioła: Agenci AI, niczym agent 007
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Prawo karne kontra patostreaming – skuteczna regulacja czy legislacyjna demonstracja?
Rzecz o prawie
Julia Gerlich i Małgorzata Kosucka: Prawo karne kontra patostreaming – skuteczna regulacja czy legislacyjna demonstracja?
Jacek Dubois: Jak to się mogło stać, że adwokaci przygotowali prezydencki projekt reformy sądownictw
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Jak to się mogło stać, że adwokaci przygotowali prezydencki projekt reformy sądownictwa?
Bycie pierwszą damą to bodaj najbardziej wyeksponowana praca na czarno w Polsce.
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: Tradycja na pełen etat, czyli o pracy pierwszej damy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama