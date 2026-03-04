Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jaroslaw Gwizdak: Nie umówimy się na Polskę?

Na porozumienie dotyczące reformy sądownictwa jest już za późno, bo procedura została uruchomiona. Jest mi po ludzku żal.

Publikacja: 04.03.2026 04:50

Na porozumienie dotyczące reformy sądownictwa jest już za późno, bo procedura została uruchomiona. J

Na porozumienie dotyczące reformy sądownictwa jest już za późno, bo procedura została uruchomiona. Jest mi po ludzku żal.

Foto: Adobe Stock

Jarosław Gwizdak

Prawnicy, a sędziowie zwłaszcza, uznają, że obecnie jedną z głównych kwestii pojawiających się w debacie publicznej jest wybór sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa. Mam obawę, że problem ten zwykły obywatel postrzega jako nurtujący wyłącznie pewną „bańkę”, zantagonizowaną i niepotrafiącą się porozumieć już od lat. To nie pomaga w uzyskaniu legitymizacji, niezależnie od tego, kto zostanie ostatecznie do konstytucyjnego gremium wybrany.

Od kilku lat uczestniczę w inicjatywie „Inkubatora Umowy Społecznej” – organizacji grupującej osoby o poglądach mocno zróżnicowanych. Zupełnie jak nie w Polsce: liberałowie, nawet libertarianie, centryści i lewicowcy siadają i rozmawiają ze sobą o tym, jak lepiej zbudować ustrój Polski.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
AI to droga, z której na pewno już nie zboczymy.
Rzecz o prawie
Paulina Szewioła: Agenci AI, niczym agent 007
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Prawo karne kontra patostreaming – skuteczna regulacja czy legislacyjna demonstracja?
Rzecz o prawie
Julia Gerlich i Małgorzata Kosucka: Prawo karne kontra patostreaming
Jacek Dubois: Jak to się mogło stać, że adwokaci przygotowali prezydencki projekt reformy sądownictw
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Jak to się mogło stać?
Wojciech Lebel: Dlaczego finansowanie sportu zawodowego to obowiązek
Rzecz o prawie
Wojciech Lebel: Dlaczego finansowanie sportu zawodowego to obowiązek
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama