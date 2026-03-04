Heimstaden zbudował portfel mieszkań na wynajem w Polsce kupując całe bloki od deweloperów.
Heimstaden, notowany w Sztokholmie europejski gracz PRS, opublikował sprawozdanie finansowe za 2025 r. Wynika z niego, że poprawiły się wyniki operacyjne polskiego portfela, a część lokali została sprzedana nabywcom indywidualnym.
Wynik NOI (przychody z czynszów minus koszty operacyjne) uzyskany w 2025 r. wyniósł 221 mln koron szwedzkich (SEK), o 59 proc. więcej niż rok wcześniej. To z jednej strony efekt zwiększenia portfela wynajmowanych mieszkań – wraz z oddawaniem inwestycji zamówionych u deweloperów, a także wzrostu czynszów o 8,9 proc. wobec 2024 r.
Jeśli chodzi o polski rynek, Heimstaden spodziewa się w 2026 r. dobrych wyników operacyjnych z najmu i przyspieszenia tzw. prywatyzacji. W 2025 r. spółka sprzedała 167 mieszkań.
– Według stanu na koniec ubiegłego roku sprzedaliśmy 52 mieszkania w projekcie przy ul. Białostockiej na warszawskiej Pradze oraz 115 mieszkań w pozostałej części portfela. Oceniamy to jako dobry wynik, biorąc pod uwagę wymagające otoczenie rynkowe – mówi Agnieszka Szymańska z biura prasowego Heimstadena w Polsce.
Prywatyzacja w Polsce ruszyła pod koniec lipca ub.r. W grupie ta strategia realizowana jest od dłuższego czasu – celem jest poprawa płynności i bilansu. Lokale są sprzedawane nabywcom detalicznym powyżej wartości księgowej – to lepsze warunki niż mógłby zaoferować inwestor instytucjonalny zainteresowany pakietem.
W Polsce, obok mieszkań z pracującego portfela (najemcy po zakończonej umowie mają prawo pierwokupu), Heimstaden wystawił na sprzedaż cały blok ze 185 lokalami, kupiony od dewelopera Eiffage Immobilier Polska. Mieszkania te nie zostały wykończone i nigdy nie weszły do portfela najmu. Dzięki ustawie o jawności cen mamy pełen wgląd w ofertę – obecnie do wzięcia jest jeszcze 111 mieszkań z cenami oscylującymi wokół 20 tys. zł za mkw.
Cała grupa w 2025 r. miała wynik NOI zbliżony do zanotowanego rok wcześniej, czyli 11,5 mld SEK. Prywatyzacja przyniosła 10,7 mld SEK, sprzedano prawie 2,5 tys. mieszkań z niemal 29-proc. premią wobec wartości księgowej. Na koniec grudnia europejski portfel PRS Heimstadena liczył 156,7 tys. lokali, z czego 46,4 tys. w Szwecji, 40 tys. w Czechach, 29,8 tys. w Niemczech i 19,6 tys. w Danii.
Na koniec grudnia Heimstaden miał 1937 mieszkań na wynajem w Warszawie i Krakowie.
Od kwietnia 2025 r. wycena Heimstadena na sztokholmskiej giełdzie się poprawia. Za walory inwestorzy płacili we wtorek 21,5 SEK, o 56 proc. więcej niż rok wcześniej. S&P pod koniec roku potwierdził rating BBB- i podniósł perspektywę do stabilnej.
