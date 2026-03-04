Heimstaden, notowany w Sztokholmie europejski gracz PRS, opublikował sprawozdanie finansowe za 2025 r. Wynika z niego, że poprawiły się wyniki operacyjne polskiego portfela, a część lokali została sprzedana nabywcom indywidualnym.

Używane i nowe – Heimstaden sprzedaje mieszkania inwestorom indywidualnym

Wynik NOI (przychody z czynszów minus koszty operacyjne) uzyskany w 2025 r. wyniósł 221 mln koron szwedzkich (SEK), o 59 proc. więcej niż rok wcześniej. To z jednej strony efekt zwiększenia portfela wynajmowanych mieszkań – wraz z oddawaniem inwestycji zamówionych u deweloperów, a także wzrostu czynszów o 8,9 proc. wobec 2024 r.

Jeśli chodzi o polski rynek, Heimstaden spodziewa się w 2026 r. dobrych wyników operacyjnych z najmu i przyspieszenia tzw. prywatyzacji. W 2025 r. spółka sprzedała 167 mieszkań.

– Według stanu na koniec ubiegłego roku sprzedaliśmy 52 mieszkania w projekcie przy ul. Białostockiej na warszawskiej Pradze oraz 115 mieszkań w pozostałej części portfela. Oceniamy to jako dobry wynik, biorąc pod uwagę wymagające otoczenie rynkowe – mówi Agnieszka Szymańska z biura prasowego Heimstadena w Polsce.