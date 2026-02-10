Rzeczpospolita

W Gdańsku wyrosną mieszkania PRS. Transakcja Cavatiny z Urban Partners

Cavare, spółka należąca do grupy Cavatina, zawarła z funduszem NSF VI, zarządzanym przez Urban Partners, transakcję typu forward funding.

Publikacja: 10.02.2026 08:57

Palio C przy ulicy Jana z Kolna w Gdańsku. Obiekt zaoferuje mieszkania na wynajem

Foto: mat.prasowe

aig

Urban Partners kupi obiekt PRS w Gdańsku od Cavare, spółki z grupy Cavatina, w ramach transakcji forward funding. Chodzi o nieruchomość Palio C przy ulicy Jana z Kolna w Gdańsku. Firmy zawarły też umowę o zarządzanie realizacją inwestycji PRS na sprzedanym terenie.

Urządzone mieszkania i coworking

Umowa zakłada budowę obiektu z 336 mieszkaniami o łącznej powierzchni najmu niemal 10,2 tys. mkw. oraz 495 mkw. powierzchni usługowej. – Zgodnie z potrzebami najemców, dominują lokale przeznaczone dla jedno- i dwuosobowych gospodarstw domowych – mówią przedstawiciele inwestora. Mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. z siłowni i strefy coworkingowej.

W pełni urządzone lokale będą dostępne w modelu instytucjonalnym, który będzie działał pod marką Lett – platformą Urban Partners, która oferuje lokale w największych polskich miastach.

Realizacja inwestycji jest nadzorowana przez spółkę Cavare w formule umowy DMA (Development Management Agreement), a przewidywany termin ukończenia budowy to IV kwartał 2027 r.

Gdańsk rośnie z najmem instytucjonalnym 

– To dla nas kolejny ważny krok w rozwoju w segmencie PRS i potwierdzenie, że model współpracy typu forward funding z inwestorami instytucjonalnymi jest korzystny zarówno dla dewelopera, jak i dla inwestora – mówi cytowany w komunikacie Bartłomiej Wentlandt, dyrektor zarządzający Cavare.

Magdalena Terefenko z Urban Partners podkreśla, że inwestycja w projekt Palio C to kolejny krok firmy w realizacji długoterminowej strategii budowy zrównoważonego portfela najmu instytucjonalnego w największych polskich aglomeracjach. – Gdańsk jako dynamicznie rozwijające się miasto o silnych fundamentach demograficznych i gospodarczych, idealnie wpisuje się w ten kierunek – mówi. – W segmencie PRS w Polsce widzimy znaczący potencjał wzrostu i jesteśmy przekonani, że projekty takie jak ten będą odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu nowoczesnego rynku mieszkaniowego – dodaje.

W transakcji spółce Cavare doradzały firma CBRE i kancelaria Dentons; a Urban Partners wsparły CMS Cameron McKenna MDDP i Savills.

Źródło: rp.pl

