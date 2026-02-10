Aktualizacja: 10.02.2026 10:21 Publikacja: 10.02.2026 08:57
Palio C przy ulicy Jana z Kolna w Gdańsku. Obiekt zaoferuje mieszkania na wynajem
Foto: mat.prasowe
Urban Partners kupi obiekt PRS w Gdańsku od Cavare, spółki z grupy Cavatina, w ramach transakcji forward funding. Chodzi o nieruchomość Palio C przy ulicy Jana z Kolna w Gdańsku. Firmy zawarły też umowę o zarządzanie realizacją inwestycji PRS na sprzedanym terenie.
Umowa zakłada budowę obiektu z 336 mieszkaniami o łącznej powierzchni najmu niemal 10,2 tys. mkw. oraz 495 mkw. powierzchni usługowej. – Zgodnie z potrzebami najemców, dominują lokale przeznaczone dla jedno- i dwuosobowych gospodarstw domowych – mówią przedstawiciele inwestora. Mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. z siłowni i strefy coworkingowej.
W pełni urządzone lokale będą dostępne w modelu instytucjonalnym, który będzie działał pod marką Lett – platformą Urban Partners, która oferuje lokale w największych polskich miastach.
Realizacja inwestycji jest nadzorowana przez spółkę Cavare w formule umowy DMA (Development Management Agreement), a przewidywany termin ukończenia budowy to IV kwartał 2027 r.
Czytaj więcej
Nie każdy chce i nie każdy może kupić sobie mieszkanie. Dach nad głową oferuje zdominowany przez...
– To dla nas kolejny ważny krok w rozwoju w segmencie PRS i potwierdzenie, że model współpracy typu forward funding z inwestorami instytucjonalnymi jest korzystny zarówno dla dewelopera, jak i dla inwestora – mówi cytowany w komunikacie Bartłomiej Wentlandt, dyrektor zarządzający Cavare.
Magdalena Terefenko z Urban Partners podkreśla, że inwestycja w projekt Palio C to kolejny krok firmy w realizacji długoterminowej strategii budowy zrównoważonego portfela najmu instytucjonalnego w największych polskich aglomeracjach. – Gdańsk jako dynamicznie rozwijające się miasto o silnych fundamentach demograficznych i gospodarczych, idealnie wpisuje się w ten kierunek – mówi. – W segmencie PRS w Polsce widzimy znaczący potencjał wzrostu i jesteśmy przekonani, że projekty takie jak ten będą odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu nowoczesnego rynku mieszkaniowego – dodaje.
W transakcji spółce Cavare doradzały firma CBRE i kancelaria Dentons; a Urban Partners wsparły CMS Cameron McKenna MDDP i Savills.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Średnia cena mkw. mieszkań oferowanych przez deweloperów w Warszawie wzrosła w styczniu o 4 proc., przekraczając...
O ile w listopadzie i grudniu sprzedaż nowych mieszkań była znakomita, to dane za styczeń wyglądają już znacznie...
Jeśli utrzyma się obecna ostrożność deweloperów, za chwilę w najbardziej pożądanych lokalizacjach i segmentach z...
Styczeń przyniósł kontynuację widzianego w 2025 r. dużego zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Średnia kwot...
W 2025 r. inwestorzy ulokowali w nieruchomościach komercyjnych w Polsce ok. 4,5 mld euro. Jest szansa, że w tym...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas