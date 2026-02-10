Urban Partners kupi obiekt PRS w Gdańsku od Cavare, spółki z grupy Cavatina, w ramach transakcji forward funding. Chodzi o nieruchomość Palio C przy ulicy Jana z Kolna w Gdańsku. Firmy zawarły też umowę o zarządzanie realizacją inwestycji PRS na sprzedanym terenie.

Reklama Reklama

Urządzone mieszkania i coworking

Umowa zakłada budowę obiektu z 336 mieszkaniami o łącznej powierzchni najmu niemal 10,2 tys. mkw. oraz 495 mkw. powierzchni usługowej. – Zgodnie z potrzebami najemców, dominują lokale przeznaczone dla jedno- i dwuosobowych gospodarstw domowych – mówią przedstawiciele inwestora. Mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. z siłowni i strefy coworkingowej.

W pełni urządzone lokale będą dostępne w modelu instytucjonalnym, który będzie działał pod marką Lett – platformą Urban Partners, która oferuje lokale w największych polskich miastach.

Realizacja inwestycji jest nadzorowana przez spółkę Cavare w formule umowy DMA (Development Management Agreement), a przewidywany termin ukończenia budowy to IV kwartał 2027 r.