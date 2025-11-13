Inwestorem osiedla w Lublinie jest Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którym zarządza spółka PFR Nieruchomości. Generalnym wykonawcą jest API. Zespół budynków powstał według projektu pracowni Stelmach i Partnerzy, znanej m.in. z takich projektów jak Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Dla singla, dla studentów, dla rodziny

Architekci postawili na proste bryły o zmiennej wysokości od pięciu do siedmiu kondygnacji. Oferta mieszkań została zaplanowana z myślą o różnych grupach najemców – od studentów i singli po rodziny z dziećmi. Na osiedlu dostępne będą i kompaktowe kawalerki o powierzchni od 27 mkw., i czteropokojowe mieszkania rodzinne do 78 mkw.

Trwa wykańczanie i meblowanie mieszkań. – Najemcy będą mogli wybrać standard wykończenia – od mieszkań w stanie gotowym do samodzielnego umeblowania, po lokale w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania od pierwszego dnia – mówią przedstawiciele spółki PFR Nieruchomości.

Na parterach przewidziano mieszkania z ogródkami i lokale usługowe zlokalizowane od strony ulic Krochmalnej i Cukrowniczej. W podziemiu znajdą się garaże i komórki lokatorskie. Całe osiedle będzie otoczone zielenią.