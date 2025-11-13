Reklama
Lublin. Mieszkania na wynajem z dopłatami do czynszu

Do mieszkań przy ul. Krochmalnej w Lublinie pierwsi mieszkańcy wprowadzą się wiosną 2026 roku.

Publikacja: 13.11.2025 15:20

Mieszkania na wynajem instytucjonalny przy ul. Krochmalnej w Lublinie

Mieszkania na wynajem instytucjonalny przy ul. Krochmalnej w Lublinie

Foto: mat.prasowe

aig

Inwestorem osiedla w Lublinie jest Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którym zarządza spółka PFR Nieruchomości. Generalnym wykonawcą jest API. Zespół budynków powstał według projektu pracowni Stelmach i Partnerzy, znanej m.in. z takich projektów jak Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Dla singla, dla studentów, dla rodziny

Architekci postawili na proste bryły o zmiennej wysokości od pięciu do siedmiu kondygnacji. Oferta mieszkań została zaplanowana z myślą o różnych grupach najemców – od studentów i singli po rodziny z dziećmi. Na osiedlu dostępne będą i kompaktowe kawalerki o powierzchni od 27 mkw., i czteropokojowe mieszkania rodzinne do 78 mkw.

Trwa wykańczanie i meblowanie mieszkań. – Najemcy będą mogli wybrać standard wykończenia – od mieszkań w stanie gotowym do samodzielnego umeblowania, po lokale w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania od pierwszego dnia – mówią przedstawiciele spółki PFR Nieruchomości.

Na parterach przewidziano mieszkania z ogródkami i lokale usługowe zlokalizowane od strony ulic Krochmalnej i Cukrowniczej. W podziemiu znajdą się garaże i komórki lokatorskie. Całe osiedle będzie otoczone zielenią.

– Dzielnica Za Cukrownią zyska nowy impuls do dalszych zmian. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do tego, jak naszą ofertę odbiorą mieszkańcy miasta i regionu – po raz pierwszy będą mieli możliwość skorzystania z najmu instytucjonalnego od profesjonalnego operatora, a dodatkowa możliwość korzystania z dopłat do czynszów jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność mieszkań – powiedział Grzegorz Tomaszewski, prezes zarządu PFR Nieruchomości.

Najem dopasowany do potrzeb

Do naboru najemców inwestor zaprosił miasto Lublin, co oznacza, że osoby spełniające kryteria będą mogły ubiegać się o dopłaty do czynszu z Banku Gospodarstwa Krajowego, sięgające nawet 800 zł miesięcznie.

Rada Miasta przyjęła uchwałę, która określa kryteria pierwszeństwa przy wyborze mieszkań, premiując m.in. osoby: nieposiadające własnego mieszkania lub domu, rozliczające podatek dochodowy w Lublinie, zmieniające miejsce zamieszkania w związku z pracą lub nauką, rodziny z dziećmi, absolwentów uczelni.

– Pod uwagę brane są zarobki przyszłych najemców – przykładowo limit dla jednej osoby wynajmującej mieszkanie wynosi 8 181 zł netto, dla trzech osób to 14 727 zł netto – mówią przedstawiciele inwestora.

Inwestor oferuje tu umowy najmu instytucjonalnego, a przed ich podpisaniem kandydaci przejdą weryfikację czynszową, mającą na celu potwierdzenie, że ich dochody pozwalają na regularne ponoszenie kosztów najmu i opłat eksploatacyjnych.

Dodatkowo sprawdzana będzie historia płatnicza w bazach Krajowego Rejestru Długów oraz BIG InfoMonitor.

Nieruchomości Mieszkania wynajem długoterminowy PRS

Dla singla, dla studentów, dla rodziny

