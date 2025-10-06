Rzeczpospolita

Nieruchomości
Najem instytucjonalny. PRS kwitnie w Krakowie

Kraków umacnia swoją pozycję jako trzeci pod względem wielkości rynek instytucjonalnego najmu mieszkań w Polsce. W ciągu pięciu lat PRS urósł w tym mieście o 530 proc. – wynika z analiz firmy doradczej CBRE.

Publikacja: 06.10.2025 11:57

Kraków ma wyjątkowe atuty sprzyjające rozwojowi PRS

Foto: Adobe Stock

aig

W Krakowie działa już 25 obiektów oferujących ponad 3,8 tys. mieszkań PRS, czyli na wynajem instytucjonalny. Oznacza to 530-proc. wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat – wynika z raportu CBRE „Instytucjonalny rynek PRS w Polsce”. Kolejne sześć obiektów jest w budowie lub planach. Rynek powiększy się o 2,4 tys. mieszkań.

Stawki najmu mieszkań są bardzo zróżnicowane. Najwięcej trzeba zapłacić w Warszawie
Nieruchomości
Mieszkanie czy akademik. Ile kosztuje najem?

Kraków przyciąga nowych mieszkańców

– Rozwój sektora PRS w stolicy Małopolski wzmacniają silne fundamenty demograficzne i gospodarcze. Populacja Krakowa wynosi dziś 811 tys. osób. Do 2035 r. zwiększy się o 3 proc., a liczba gospodarstw domowych niemal o 6 proc. – wskazują eksperci CBRE. – Miasto wyróżnia się bardzo niskim bezrobociem – na poziomie 1,2 proc. i dynamicznie rosnącymi dochodami rozporządzalnymi, które sięgają 132,6 tys. zł rocznie na gospodarstwo domowe. W perspektywie dekady mają wzrosnąć o ponad 60 proc. Tak dobre wskaźniki gospodarcze przyciągają nowych mieszkańców i inwestorów, co wprost przekłada się na stabilny popyt na mieszkania na wynajem.

Autorzy raportu zaznaczają, że Kraków jest drugim pod względem wielkości ośrodkiem akademickim w kraju, z 18 uczelniami i ponad 130 tys. studentów. – Wielu z nich decyduje się zostać w mieście po ukończeniu studiów, co generuje dodatkowe zapotrzebowanie na lokale. Równolegle sektor BPO/SSC zatrudnia tu dziesiątki tysięcy osób, a w samej Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstało już 39 tys. miejsc pracy. To wszystko sprawia, że rynek najmu instytucjonalnego zyskuje na znaczeniu – tłumaczą.

Ile kosztuje wynajem mieszkania PRS

Czynsze za wynajem lokali prime w segmencie PRS w Krakowie sięgają 100 zł za mkw. (98 zł). W ciągu pięciu lat stawki najmu wzrosły o ponad 56 proc. Poziom pustostanów utrzymuje się na niskim poziomie 2,5 proc.

– Kraków ma wyjątkowe atuty sprzyjające rozwojowi PRS. Silny rynek pracy, status akademickiego centrum oraz ograniczona dostępność mieszkań na własność powodują, że popyt na najem utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. To rynek atrakcyjny zarówno dla studentów i młodych profesjonalistów, jak i dla inwestorów szukających stabilnych zwrotów – mówi Przemysław Łachmaniuk, ekspert CBRE.

18 gotowych obiektów z mieszkaniami na wynajem firmy Resi4Rent przejmie Vantage Development
Nieruchomości
Rekordowa transakcja na polskim rynku PRS

Brakuje gruntów pod mieszkania

Od 2015 r. zawarto siedem transakcji inwestycyjnych obejmujących projekty PRS w Krakowie, z czego dwie w 2024 r.. To dowód, że stolica Małopolski staje się coraz istotniejszym punktem na mapie instytucjonalnego najmu w Polsce. Perspektywy rozwoju sektora są bardzo dobre, choć barierą pozostaje ograniczona dostępność gruntów pod nowe inwestycje mieszkaniowe.

– Mimo imponującego tempa wzrostu, skala PRS w Krakowie nadal nie odpowiada potencjalnemu popytowi. Spodziewamy się dalszego dynamicznego rozwoju tego segmentu, a miasto utrzyma swoją pozycję jednego z liderów rynku najmu instytucjonalnego w Polsce – podsumowuje Przemysław Łachmaniuk.

Źródło: rp.pl

Nieruchomości Mieszkania wynajem długoterminowy PRS

Kraków przyciąga nowych mieszkańców

e-Wydanie