Aktualizacja: 06.10.2025 12:14 Publikacja: 06.10.2025 11:57
Kraków ma wyjątkowe atuty sprzyjające rozwojowi PRS
Foto: Adobe Stock
W Krakowie działa już 25 obiektów oferujących ponad 3,8 tys. mieszkań PRS, czyli na wynajem instytucjonalny. Oznacza to 530-proc. wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat – wynika z raportu CBRE „Instytucjonalny rynek PRS w Polsce”. Kolejne sześć obiektów jest w budowie lub planach. Rynek powiększy się o 2,4 tys. mieszkań.
Czytaj więcej
Za najem 50-metrowego mieszkania trzeba zapłacić średnio od 2 tys. zł w Częstochowie do 4 tys. zł...
– Rozwój sektora PRS w stolicy Małopolski wzmacniają silne fundamenty demograficzne i gospodarcze. Populacja Krakowa wynosi dziś 811 tys. osób. Do 2035 r. zwiększy się o 3 proc., a liczba gospodarstw domowych niemal o 6 proc. – wskazują eksperci CBRE. – Miasto wyróżnia się bardzo niskim bezrobociem – na poziomie 1,2 proc. i dynamicznie rosnącymi dochodami rozporządzalnymi, które sięgają 132,6 tys. zł rocznie na gospodarstwo domowe. W perspektywie dekady mają wzrosnąć o ponad 60 proc. Tak dobre wskaźniki gospodarcze przyciągają nowych mieszkańców i inwestorów, co wprost przekłada się na stabilny popyt na mieszkania na wynajem.
Autorzy raportu zaznaczają, że Kraków jest drugim pod względem wielkości ośrodkiem akademickim w kraju, z 18 uczelniami i ponad 130 tys. studentów. – Wielu z nich decyduje się zostać w mieście po ukończeniu studiów, co generuje dodatkowe zapotrzebowanie na lokale. Równolegle sektor BPO/SSC zatrudnia tu dziesiątki tysięcy osób, a w samej Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstało już 39 tys. miejsc pracy. To wszystko sprawia, że rynek najmu instytucjonalnego zyskuje na znaczeniu – tłumaczą.
Czynsze za wynajem lokali prime w segmencie PRS w Krakowie sięgają 100 zł za mkw. (98 zł). W ciągu pięciu lat stawki najmu wzrosły o ponad 56 proc. Poziom pustostanów utrzymuje się na niskim poziomie 2,5 proc.
– Kraków ma wyjątkowe atuty sprzyjające rozwojowi PRS. Silny rynek pracy, status akademickiego centrum oraz ograniczona dostępność mieszkań na własność powodują, że popyt na najem utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. To rynek atrakcyjny zarówno dla studentów i młodych profesjonalistów, jak i dla inwestorów szukających stabilnych zwrotów – mówi Przemysław Łachmaniuk, ekspert CBRE.
Czytaj więcej
Ponad 5 tys. mieszkań na wynajem z portfela Resi4Rent trafi do spółki Vantage Development. Wartoś...
Od 2015 r. zawarto siedem transakcji inwestycyjnych obejmujących projekty PRS w Krakowie, z czego dwie w 2024 r.. To dowód, że stolica Małopolski staje się coraz istotniejszym punktem na mapie instytucjonalnego najmu w Polsce. Perspektywy rozwoju sektora są bardzo dobre, choć barierą pozostaje ograniczona dostępność gruntów pod nowe inwestycje mieszkaniowe.
– Mimo imponującego tempa wzrostu, skala PRS w Krakowie nadal nie odpowiada potencjalnemu popytowi. Spodziewamy się dalszego dynamicznego rozwoju tego segmentu, a miasto utrzyma swoją pozycję jednego z liderów rynku najmu instytucjonalnego w Polsce – podsumowuje Przemysław Łachmaniuk.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Krakowie działa już 25 obiektów oferujących ponad 3,8 tys. mieszkań PRS, czyli na wynajem instytucjonalny. Oznacza to 530-proc. wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat – wynika z raportu CBRE „Instytucjonalny rynek PRS w Polsce”. Kolejne sześć obiektów jest w budowie lub planach. Rynek powiększy się o 2,4 tys. mieszkań.
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więce...
Wartość inwestycji rodzimego kapitału w nieruchomości komercyjne w Polsce zdecydowanie rośnie. Moim zdaniem to p...
Deweloperzy opracowują nowe strategie przyciągania klientów. To efekt ustawy o jawności cen mieszkań. Część firm...
Odsłonięcie cen wszystkich mieszkań w ofercie deweloperów zmieniło obraz rynku pierwotnego. Gdzie średnie ceny p...
HB Reavis pozyskał dwa kolejne banki do konsorcjum finansującego biurowy kompleks w Warszawie. 510 mln euro to r...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas