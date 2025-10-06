W Krakowie działa już 25 obiektów oferujących ponad 3,8 tys. mieszkań PRS, czyli na wynajem instytucjonalny. Oznacza to 530-proc. wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat – wynika z raportu CBRE „Instytucjonalny rynek PRS w Polsce”. Kolejne sześć obiektów jest w budowie lub planach. Rynek powiększy się o 2,4 tys. mieszkań.

Kraków przyciąga nowych mieszkańców

– Rozwój sektora PRS w stolicy Małopolski wzmacniają silne fundamenty demograficzne i gospodarcze. Populacja Krakowa wynosi dziś 811 tys. osób. Do 2035 r. zwiększy się o 3 proc., a liczba gospodarstw domowych niemal o 6 proc. – wskazują eksperci CBRE. – Miasto wyróżnia się bardzo niskim bezrobociem – na poziomie 1,2 proc. i dynamicznie rosnącymi dochodami rozporządzalnymi, które sięgają 132,6 tys. zł rocznie na gospodarstwo domowe. W perspektywie dekady mają wzrosnąć o ponad 60 proc. Tak dobre wskaźniki gospodarcze przyciągają nowych mieszkańców i inwestorów, co wprost przekłada się na stabilny popyt na mieszkania na wynajem.

Autorzy raportu zaznaczają, że Kraków jest drugim pod względem wielkości ośrodkiem akademickim w kraju, z 18 uczelniami i ponad 130 tys. studentów. – Wielu z nich decyduje się zostać w mieście po ukończeniu studiów, co generuje dodatkowe zapotrzebowanie na lokale. Równolegle sektor BPO/SSC zatrudnia tu dziesiątki tysięcy osób, a w samej Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstało już 39 tys. miejsc pracy. To wszystko sprawia, że rynek najmu instytucjonalnego zyskuje na znaczeniu – tłumaczą.

Ile kosztuje wynajem mieszkania PRS

Czynsze za wynajem lokali prime w segmencie PRS w Krakowie sięgają 100 zł za mkw. (98 zł). W ciągu pięciu lat stawki najmu wzrosły o ponad 56 proc. Poziom pustostanów utrzymuje się na niskim poziomie 2,5 proc.