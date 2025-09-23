Mieszkanie czy akademik. Ile kosztuje najem?

Początek roku akademickiego już za pasem. To intensywny czas na rynku najmu mieszkań. Kwater wciąż szukają studenci.

Z raportu Rankomat.pl i Rentier.io wynika, że stawki najmu mieszkań sięgają niekiedy 80 zł za metr. – Wynajęcie 50-metrowego mieszkania w dużym mieście kosztuje przeciętnie od 2 tys. zł w Częstochowie do 4 tys. zł w Warszawie, nie licząc rachunków – wskazują autorzy raportu. – W miastach uniwersyteckich tańszą alternatywą są akademiki. Miejsce w pokoju wieloosobowym to wydatek rzędu 400-500 zł, podczas gdy ceny „jedynek” dochodzą już do 1,5 tys. zł we Wrocławiu.

Gdzie najem mieszkań drożeje

Stawki najmu mieszkań są bardzo zróżnicowane. – Najwięcej trzeba zapłacić w Warszawie – średnio 80 zł za metr kwadratowy. Najmniej w Częstochowie – 39 zł za metr, czyli ponad dwa razy mniej niż w stolicy – podają eksperci Rankomat.pl i Rentier.io. – W porównaniu z lipcem stawki najmu wzrosły w dwóch najdroższych miastach, czyli Warszawie i Gdańsku równo o 1,5 proc., a w dwóch kolejnych nieco spadły. Tak było w Krakowie i Wrocławiu, ale obniżki były poniżej 1 proc.

Wyraźniej na korzyść najemcy (o 2,5 proc.) zmieniły się stawki najmu w Łodzi i Białymstoku. – W ciągu miesiąca czynsz najbardziej wzrósł w drogiej Gdyni (3,7 proc.), gdzie stawka wynosi teraz 62 zł za mkw. Miasto jest piątą najdroższą lokalizacją w zestawieniu – podaje Anton Bubiel, prezes Rentier.io. – Wzrosły też stawki w Sosnowcu (3,3 proc.), ale obecna stawka 43 zł za mkw. wciąż jest jedną z najniższych.