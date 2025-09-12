Z tego artykułu się dowiesz: Jak wygląda profil typowego wynajmującego mieszkanie w Polsce

Rynkowi najmu mieszkań w Polsce daleko do profesjonalizacji. Decyzje dotyczące najmu są często podejmowane przez właścicieli prywatnych mieszkań w sposób intuicyjny, oparty na stereotypach, a nie na obiektywnych kryteriach oceny ryzyka. Mimo dynamicznego wzrostu rynek nie wypracował jednolitych standardów i przejrzystych reguł, co może prowadzić m.in. do krzywdzących decyzji przy wyborze najemców – wynika z badań firmy Simpl.rent.

Profil wynajmującego. Młodzi, z małym doświadczeniem

Rynek najmu długoterminowego w Polsce opiera się na indywidualnych właścicielach mieszkań, najczęściej przytaczaną liczbą w skali kraju jest 1,2 mln lokali wobec 25 tys. w zasobie PRS (najem instytucjonalny). Struktura próbki właścicieli wydaje się zaskakująca – i po części może tłumaczyć wyniki raportu.

Badanie zrealizowano w sierpniu 2025 r. na próbie 500 wynajmujących rekrutowanych z panelu badawczego NPB i 1tys. najemców (w tym 16 proc. obcokrajowców – głównie Ukraińców i Białorusinów).