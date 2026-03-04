Bezwzględny zakaz dla aptek przestał obowiązywać. Szef GIF o karach

Mowa o wyroku TSUE z 19 czerwca 2025 r., który uznał całkowity zakaz reklamy aptek za niezgodny z prawem, co spowodowało zawieszenie jego przestrzegania. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego. Jednocześnie apteki zaczęły prowadzić reklamę jak przed wprowadzeniem zakazu.

Co dalej z reklamami aptek?

W konsekwencji wyroku sądy administracyjne zaczęły uchylać decyzje GIF związane z nałożeniem kar z tytułu reklamy aptek, w tym te wydane w sprawach prawomocnie zakończonych. W konsekwencji wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni mają obowiązek zwrotu tych kar. Łukasz Pietrzak przyznał w rozmowie z Rynkiem Zdrowia, że do zwrotu z tytułu samych kar może być nawet 11 mln zł, do których doliczyć należy koszty postępowań.

Szef GIF zwrócił też uwagę na fakt, że brak szybkiej nowelizacji prawa farmaceutycznego i niewykonania wyroku TSUE grozi Polsce kolejnymi karami finansowymi z UE.

Łukasz Pietrzak odniósł się również do swojej opinii dla Ministerstwa Zdrowia, w której wnioskował o usunięcie zapisów dotyczących między innymi dobrych obyczajów i zasad etyki. Zauważył, że regulacje w tym zakresie już obowiązują na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają kompetencjom UOKiK:

– Pozostawienie w prawie farmaceutycznym zapisów o zasadach sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami powodowałoby, że mielibyśmy prawny dualizm. Dwa urzędy, czyli UOKiK i GIF zajmowałyby się dokładnie tym samym.