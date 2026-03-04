Dziennikarze David Henderson i Ryan Sullivan z amerykańskiego magazynu Defense News przeprowadzili analizę i ustalili, że dotychczasowy koszt rozpętanej przez Putina wojny wynosi dla Rosji około 2,5 biliona dolarów. „To oczywiście nie oznacza, że to Putin poniósł większość tych kosztów” – zauważają publicyści.
Raport analityków z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (Center for Strategic and International Studies – CSIS) z 27 stycznia 2026 r. podaje, że w wojnie z Ukrainą zginęło już 325 tysięcy Rosjan, a 875 tysięcy zostało rannych lub uznanych za zaginionych. Dla porównania, w 10-letniej wojnie w Afganistanie zginęło około 15 tysięcy radzieckich żołnierzy.
Ekonomiści obliczają VSL (Value of Statistical Life, wartości ludzkiego życia) tojak kwotę, jaką społeczeństwo jest gotowe zapłacić, aby zredukować ryzyko śmierci o niewielką wartość (np. o 1 na 100 000). Dekady badań wykazały, że Amerykanie są średnio skłonni zapłacić około 140 dol. za każde zmniejszenie ryzyka śmierci na 100 tys. osób. Odpowiada to VSL Amerykanina w wysokości 14 mln dol. (w cenach z 2026 r.).
Czytaj więcej
Dopieszczanie weteranów rosyjskiej agresji na Ukrainę, ukrywanie prawdziwej sytuacji gospodarczej...
Szacunki VSL w różnych krajach są bezpośrednio zależne od dochodu na mieszkańca. Dochód na mieszkańca Rosji stanowi 18,3 proc. dochodu Amerykanina. Oznacza to, że wartość życia jednego Rosjanina powinna wynieść około 2,6 mln dol.
„Zatem całkowite straty wynikające z eliminacji rosyjskiego personelu wojskowego wynoszą 845 mld dolarów” – obliczyli dziennikarze Defense News. Jeśli chodzi o szacowanie kosztów dla 875 tys. rannych lub uznanych za zaginionych Rosjan, ekonomiści stosują podobne metody do szacowania kosztów obrażeń. To daje około 270 tys. dol. na każdego rannego Rosjanina. „W rezultacie całkowite straty z tytułu rannych rosyjskich żołnierzy wynoszą 236 mld dol.”.
Inne bezpośrednie koszty wojny obejmują straty sprzętu oraz koszty operacji wojskowych (paliwa i amunicji). Ukraińskie ministerstwo finansów codziennie publikuje dane o rosyjskich stratach, udokumentowane przez raporty z pól bitewnych. To m.in. ponad 12 tys. czołgów, 24 tys. opancerzonych wozów bojowych, 348 helikopterów i 400 samolotów. Według tych obliczeń całkowite straty Rosji w sprzęcie szacuje się na 125 mld dol. i codziennie one rosną.
W raporcie RAND z grudnia 2023 r. badacze oszacowali wydatki operacyjne Rosji na Ukrainie na 3,1 mld dol. miesięcznie. „Ekstrapolacja tej kwoty na cztery lata wojny daje 149 mld dol. wydatków operacyjnych Rosji” – zauważyli Henderson i Sullivan.
Czytaj więcej
Udział handlu zagranicznego w rosyjskiej gospodarce spadł do poziomów z ostatnich lat ZSRR. A będ...
Wszystko to ma wpływ na rosyjską gospodarkę. „Po inwazji Rosja zmagała się z licznymi trudnościami gospodarczymi. Sankcje międzynarodowe i masowy exodus 650 tysięcy Rosjan za granicę zaostrzyły problemy gospodarcze. Do tego różne organizacje międzynarodowe zamroziły aktywa finansowe o wartości 340 mld dol. Raport Banku Światowego z października 2025 r. udokumentował silną presję na gospodarkę Rosji, w tym roczną inflację na poziomie 9,5 proc. i stopy procentowe na poziomie 20 proc.” (na dziś spadły do 15,5 proc. – red.).
Autorzy analizy podkreślają, że „obecnie analitykom trudno jest uzyskać dokładne szacunki strat gospodarczych”. Kreml utajnił połowę budżetu i nie publikuje kluczowych danych ekonomicznych. A tych, które publikuje, nie można wiarygodnie potwierdzić.
„Dla uproszczenia, skupimy się na badaniu przeprowadzonym w lipcu 2025 r. przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley… Ich szacunki wskazują, że straty PKB Rosji po inwazji wynoszą średnio 281 mld dol. rocznie. Na podstawie tych wartości dochodzimy do skumulowanej straty PKB w wysokości 1,124 bln dol. od początku inwazji” – napisali komentatorzy.
Czytaj więcej
Poprzez zarejestrowane w rajach podatkowych firmy Rosjanie kupują i eksportują w świat produkty r...
Oznacza to, że całkowite straty Rosji, w tym straty sprzętu i koszty operacyjne, a także straty PKB, wynoszą około 2,5 bln dolarów. „Aby spojrzeć na tę kwotę z szerszej perspektywy, przekracza ona rosyjski PKB wynoszący 2,2 bln dolarów” – napisali dziennikarze
Przeanalizowali też, jak te straty mają się do korzyści. Miarą „korzyści” jest zajęcie przez Putina ziem ukraińskich. Według Instytutu Badań nad Wojną, Rosja od początku agresji okupowała około 72 519 km kw. Ukrainy. Podbój terytoriów tej wielkości kosztował około 90 mln dol. za kilometr kwadratowy w postaci strat w ludziach i materialnych.
„Oczywiście koszty te, choć ponoszone przez rosyjskie społeczeństwo głównie poprzez straty w ludziach i niższy standard życia, nie są w ten sam sposób ponoszone przez samego Putina. Napoleonowi (…), powiedziano kiedyś, że zaplanowana operacja (wojenna – red.) kosztowałaby życie zbyt wielu mężczyzn. Odpowiedział: 'To nic. Kobiety produkują ich więcej, niż jestem w stanie wykorzystać'. Możliwe, że Putin ma podobne podejście” – kończą swoją publikację amerykańscy dziennikarze.
Irański odwet wymierzony w kraje arabskie dotknął również tankowce oraz infrastrukturę naftową. Ceny ropy skoczy...
Niemiecki przemysł po długim okresie słabości zaczyna wysyłać sygnały ożywienia. Dla Berlina to nadzieja na wyjś...
Agencja ratingowa Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A-, z perspektywą negatywną. Wydaje się, że – o ile...
W tym roku Oslo wspomoże Ukrainę 9 mld dol. pomocy wojskowej oraz urządzeniami dla systemu energetycznego i gaze...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas