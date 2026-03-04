Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są szacowane koszty wojny Rosji z Ukrainą według amerykańskich dziennikarzy?

Jakie są metody obliczania wartości ludzkiego życia w kontekście strat wojennych?

Jakie znaczenie mają straty materialne i wydatki operacyjne Rosji na Ukrainie?

Jakie są potencjalne "korzyści" terytorialne Rosji wynikające z inwazji na Ukrainę?

Dziennikarze David Henderson i Ryan Sullivan z amerykańskiego magazynu Defense News przeprowadzili analizę i ustalili, że dotychczasowy koszt rozpętanej przez Putina wojny wynosi dla Rosji około 2,5 biliona dolarów. „To oczywiście nie oznacza, że to Putin poniósł większość tych kosztów” – zauważają publicyści.

Jak ekonomiści szacują liczbę ofiar i obrażeń

Raport analityków z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (Center for Strategic and International Studies – CSIS) z 27 stycznia 2026 r. podaje, że w wojnie z Ukrainą zginęło już 325 tysięcy Rosjan, a 875 tysięcy zostało rannych lub uznanych za zaginionych. Dla porównania, w 10-letniej wojnie w Afganistanie zginęło około 15 tysięcy radzieckich żołnierzy.

Ekonomiści obliczają VSL (Value of Statistical Life, wartości ludzkiego życia) tojak kwotę, jaką społeczeństwo jest gotowe zapłacić, aby zredukować ryzyko śmierci o niewielką wartość (np. o 1 na 100 000). Dekady badań wykazały, że Amerykanie są średnio skłonni zapłacić około 140 dol. za każde zmniejszenie ryzyka śmierci na 100 tys. osób. Odpowiada to VSL Amerykanina w wysokości 14 mln dol. (w cenach z 2026 r.).