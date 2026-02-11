Udział eksportu w PKB spadł z 22,2 proc. do 17,8 proc., co „stało się absolutnym minimum”, zauważa Olga Biełenkaja, ekonomistka z firmy analitycznej Finam. Udział importu spadł z 17,8 proc. do 15,2 proc., powtarzając poziom z 2022 r., który był najniższy w historii.

Dla porównania, w latach przedwojennych eksport dawał do 30 proc. rosyjskiego PKB, a pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku wskaźnik ten przekraczał 40 proc. Udział importu utrzymywał się na poziomie około 20 proc. od początku XXI wieku. Dane te odpowiadają poziomowi ZSRR w ostatnich latach jego istnienia: na przykład udział eksportu w sowieckim PKB wynosił 18,2 proc. w 1990 r., a importu 17,9 proc.

„W warunkach rosnącej presji sankcji, zakazów w dostępności importu i polityki rządu stymulującej substytucję importu, rosyjska gospodarka jest obecnie mniej powiązana z gospodarką światową niż przed 2022 r.” – wyjaśnia Biełenkaja.

Rosyjski handel z Europą na dnie, Putin snuje bajkowe plany

Według Federalnej Służby Celnej, dochody z rosyjskiego eksportu spadły w ubiegłym roku o 4 proc., osiągając najniższy poziom po pandemii: 418,3 mld dol. Eksport surowców zmniejszył się o 15 proc. do 225 mld dol., podczas gdy eksport towarów niebędących surowcami i energią wyniósł łącznie 150 mld dol., czyli o jedną czwartą mniej niż przed wojną.

Import był niższy o 3 proc. i spadł do 278 mld dol., a handel z Europą – niegdyś największym partnerem gospodarczym Rosji – sięgnął poziomu z lat 90.: 57,4 mld dol. eksportu i 72,3 mld dol. importu. Trzeba dodać, że to są dane, których nie da się zweryfikować przez niezależne agencje.