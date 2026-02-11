Aktualizacja: 11.02.2026 15:04 Publikacja: 11.02.2026 14:30
Foto: Reuters
Zaostrzenie zachodnich sankcji za rozpętaną wojnę i polityka Kremla „oblężonej twierdzy” niszczą mosty gospodarcze między Rosją a światem zewnętrznym. Kraj coraz szybciej wraca do czasów sowieckich, kiedy w sklepach jedynymi towarami zagranicznymi były produkty z krajów bloku komunistycznego.
Nieliczne zachodnie produkty, jak francuskie koniaki czy kosmetyki z Wielkiej Brytanii władza rzucała na rynek tylko w największych miastach i tylko przed najważniejszymi świętami czy wyborami. A Rosjanie i Rosjanki marzyli o amerykańskich jeansach. Były do kupienia na czarnym rynku za równowartość trzech miesięcznych pensji.
Po czterech latach wojny Putina Rosja zdaje się dryfować w tym samym kierunku. Według danych Rosstatu (urząd statystyczny) przytaczanych przez „The Moscow Times”, pod koniec 2025 r. udział handlu zagranicznego w PKB Rosji był najniższy od ponad 30 lat, spadając do poziomów obserwowanych w ostatnich latach istnienia Związku Radzieckiego.
Udział eksportu w PKB spadł z 22,2 proc. do 17,8 proc., co „stało się absolutnym minimum”, zauważa Olga Biełenkaja, ekonomistka z firmy analitycznej Finam. Udział importu spadł z 17,8 proc. do 15,2 proc., powtarzając poziom z 2022 r., który był najniższy w historii.
Dla porównania, w latach przedwojennych eksport dawał do 30 proc. rosyjskiego PKB, a pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku wskaźnik ten przekraczał 40 proc. Udział importu utrzymywał się na poziomie około 20 proc. od początku XXI wieku. Dane te odpowiadają poziomowi ZSRR w ostatnich latach jego istnienia: na przykład udział eksportu w sowieckim PKB wynosił 18,2 proc. w 1990 r., a importu 17,9 proc.
„W warunkach rosnącej presji sankcji, zakazów w dostępności importu i polityki rządu stymulującej substytucję importu, rosyjska gospodarka jest obecnie mniej powiązana z gospodarką światową niż przed 2022 r.” – wyjaśnia Biełenkaja.
Według Federalnej Służby Celnej, dochody z rosyjskiego eksportu spadły w ubiegłym roku o 4 proc., osiągając najniższy poziom po pandemii: 418,3 mld dol. Eksport surowców zmniejszył się o 15 proc. do 225 mld dol., podczas gdy eksport towarów niebędących surowcami i energią wyniósł łącznie 150 mld dol., czyli o jedną czwartą mniej niż przed wojną.
Import był niższy o 3 proc. i spadł do 278 mld dol., a handel z Europą – niegdyś największym partnerem gospodarczym Rosji – sięgnął poziomu z lat 90.: 57,4 mld dol. eksportu i 72,3 mld dol. importu. Trzeba dodać, że to są dane, których nie da się zweryfikować przez niezależne agencje.
W obliczu pogłębiającej się izolacji gospodarczej rosyjski dyktator, wzorem komunistycznych poprzedników, obiecuje rodakom, że Rosja „będzie produkować wszystko sama” – od komputerów i leków po odzież i samoloty. Zgodnie z bajkowymi planami Kremla, do 2030 r. 60 proc. statków, prawie 100 proc. obrabiarek i 80 proc. oprogramowania dla przemysłu i bankowości będzie produkowane w Rosji.
Putin żąda, aby fabryki samolotów wyprodukowały prawie tysiąc samolotów pasażerskich w ciągu sześciu lat, aby zastąpić starzejącą się flotę Boeingów i Airbusów, której nie można modernizować ani naprawiać z powodu sankcji.
– Nawet urzędnicy Kremla rozumieją, że wszelka krajowa produkcja mająca zastąpić import będzie niemożliwa bez części z importu – zauważa Aleksandra Prokopenko z Carnegie Russia Eurasia Center w Berlinie. Na razie w poszukiwaniu pieniędzy na rozpętaną wojnę władze Rosji chcą znów podnieść VAT (od stycznia wynosi w Rosji 22 proc.), ale tylko na towary z zagranicy.
Źródło: rp.pl
