Od 1 do 12 stycznia 2026 r. wskaźnik cen konsumpcyjnych w Rosji wzrósł oficjalnie (dane Rosstatu) o 1,26 proc. To blisko tyle, co w całym styczniu ubiegłego roku (1,23 proc.) i trzykrotnie więcej niż w całym listopadzie 2025 r. (0,42 proc.). Był to najwyższy wzrost cen od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czyli od marca 2022 roku, kiedy inflacja rosła o 1–2 proc. tygodniowo.

Podatki rosną w Rosji, Putin każe obniżać inflację

Tym samym roczna inflacja wzrosła z 5,6 proc. do 6,3 proc. „Głównym czynnikiem napędzającym to przyspieszenie był wzrost podatku VAT z 20 proc. do 22 proc. od początku roku, co znalazło odzwierciedlenie przede wszystkim w cenach usług i niektórych produktów nieżywnościowych” – zauważył analityk Freedom Finance, Władimir Czernow, cytowany przez „The Moscow Times”. Analitycy Raiffeisenbanku z kolei wskazali na wzrost opłat za recykling pojazdów, 5-procentowy wzrost akcyzy na benzynę i olej napędowy oraz pierwszą falę indeksacji taryf za media (obecnie średnio 1,7 proc. w skali kraju).

Według Jegora Susina, dyrektora ds. inwestycji w GPB Private Banking, inflacja może osiągnąć 1,7–2 proc. do końca stycznia: byłby to najwyższy miesięczny wzrost cen od marca 2022 r., kiedy to ceny wzrosły o 7,61 proc.