Radosław Sikorski: Ewakuacja Polaków z Izraela praktycznie się zakończyła. Było to około 500 osób

Sprawę skomentował podczas konferencji prasowej także szef MSZ Radosław Sikorski.

— Mam już najnowszy raport specjalny z sytuacji konsularnej na Bliskim Wschodzie. Chętnie się podzielę szczegółowymi informacjami. Jak państwo wiecie, premier już wystąpił do prezydenta o zgodę na uruchomienie samolotu ewakuacji, lotu medycznego, z Omanu, a służba konsularna wyłoniła 57 osób ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które mogłyby być już jutro przywiezione do kraju — powiedział. — Wczoraj mieliśmy tylko trzy loty do Polski z Emiratów Arabskich, dziś zaaranżowane przez biura podróży, bo one mają prawny obowiązek. To już jest 10 lotów, dla osób wyjeżdżających z Emiratów i lecących do Polski z dwóch lotnisk w Omanie. I same władze Emiratów organizują duże przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że jak największa liczba z tych lotów, które ma wystartować z Emiratów, będzie także do naszego kraju, zresztą nie tylko Warszawy – dodał szef MSZ.

Sikorski zaznaczył także, że „nasza służba konsularna w Egipcie odebrała 736 osób”. – Część ewakuacji z Jordanii odbyła się drogą morską, w sumie 800 Polaków, z tego 300 osób w ciągu ostatniej doby i w Jordanii nie mamy już zgłoszeń. Ewakuacja z Izraela też praktycznie się zakończyła, to było też około 500 osób, zostało tylko około 30 – powiedział.

Infolinia dla polskich obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie

MSZ poinformował, że uruchomił dodatkową linię informacyjną dla obywateli RP przebywających na Bliskim Wschodzie.

Numer +48 22 523 88 80 ma być dostępny w godzinach największego obłożenia linii konsularnych. Pod numer ten można dzwonić w godzinach 8-22.



Dzięki dodatkowemu numerowi MSZ chce zapewnić dostęp do aktualnych informacji obywatelom RP w regionie Bliskiego Wschodu.

Kosiniak-Kamysz o gotowości wsparcia MSZ w działaniach związanych z zabezpieczeniem Polaków na Bliskim Wschodzie

Wcześniej o gotowości wojska do ewakuacji obywateli mówił także – podczas briefingu prasowego w Warszawie – szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk podkreślił, że transport wojskowy jest przeznaczony do ewakuacji osób, które potrzebują pomocy medycznej oraz „których zdrowie i życie z uwagi na ich stan zdrowia jest po prostu zagrożone”. – Odebrałem kolejny meldunek od dowódcy operacyjnego pana generała Klisza i dowódcy generalnego generała Sokołowskiego o pełnej gotowości do wsparcia MSZ w tych działaniach związanych z zabezpieczeniem naszych rodaków, którzy przebywają na Bliskim Wschodzie – zaznaczał szef MON.