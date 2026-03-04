Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych wpis dotyczący Polaków, którzy przebywają na terenach zagrożonych konfliktem na Bliskim Wschodzie. Chodzi o ich ewakuację.
„Podjąłem decyzję o wykorzystaniu samolotów będących w dyspozycji Sił Zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu” – przekazał szef rządu we wpisie opublikowanym w serwisie społecznościowym X.
Premier Donald Tusk podkreślił również, że „odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił już do prezydenta”.
Sprawę skomentował podczas konferencji prasowej także szef MSZ Radosław Sikorski.
— Mam już najnowszy raport specjalny z sytuacji konsularnej na Bliskim Wschodzie. Chętnie się podzielę szczegółowymi informacjami. Jak państwo wiecie, premier już wystąpił do prezydenta o zgodę na uruchomienie samolotu ewakuacji, lotu medycznego, z Omanu, a służba konsularna wyłoniła 57 osób ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które mogłyby być już jutro przywiezione do kraju — powiedział. — Wczoraj mieliśmy tylko trzy loty do Polski z Emiratów Arabskich, dziś zaaranżowane przez biura podróży, bo one mają prawny obowiązek. To już jest 10 lotów, dla osób wyjeżdżających z Emiratów i lecących do Polski z dwóch lotnisk w Omanie. I same władze Emiratów organizują duże przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że jak największa liczba z tych lotów, które ma wystartować z Emiratów, będzie także do naszego kraju, zresztą nie tylko Warszawy – dodał szef MSZ.
Sikorski zaznaczył także, że „nasza służba konsularna w Egipcie odebrała 736 osób”. – Część ewakuacji z Jordanii odbyła się drogą morską, w sumie 800 Polaków, z tego 300 osób w ciągu ostatniej doby i w Jordanii nie mamy już zgłoszeń. Ewakuacja z Izraela też praktycznie się zakończyła, to było też około 500 osób, zostało tylko około 30 – powiedział.
MSZ poinformował, że uruchomił dodatkową linię informacyjną dla obywateli RP przebywających na Bliskim Wschodzie.
Numer +48 22 523 88 80 ma być dostępny w godzinach największego obłożenia linii konsularnych. Pod numer ten można dzwonić w godzinach 8-22.
Dzięki dodatkowemu numerowi MSZ chce zapewnić dostęp do aktualnych informacji obywatelom RP w regionie Bliskiego Wschodu.
Wcześniej o gotowości wojska do ewakuacji obywateli mówił także – podczas briefingu prasowego w Warszawie – szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk podkreślił, że transport wojskowy jest przeznaczony do ewakuacji osób, które potrzebują pomocy medycznej oraz „których zdrowie i życie z uwagi na ich stan zdrowia jest po prostu zagrożone”. – Odebrałem kolejny meldunek od dowódcy operacyjnego pana generała Klisza i dowódcy generalnego generała Sokołowskiego o pełnej gotowości do wsparcia MSZ w tych działaniach związanych z zabezpieczeniem naszych rodaków, którzy przebywają na Bliskim Wschodzie – zaznaczał szef MON.
Kosiniak-Kamysz przekazał także, że transport wojskowy wyruszy, gdy przeprowadzone zostaną odpowiednie procedury oraz zapewniona zostanie możliwość przelotu. – Ocena bezpieczeństwa na pierwszym miejscu – dodał. Jak wskazał, ewakuacja pozostałych obywateli odbywa się środkami transportu cywilnego. – Są używane z jednej strony biura podróży, z drugiej Polska Organizacja Turystyczna, LOT – podkreślił.
O tym, że w Omanie ma wylądować samolot – wysłany po Polaków wymagających pomocy medycznej – informował w środę również premier Donald Tusk. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przekazał natomiast, że od wtorku 574 polskich obywateli wróciło z Bliskiego Wschodu do Polski.
W ramach operacji nazwanej przez USA Epicka Furia, a przez Izrael Ryczący Lew, amerykańskie i izraelskie rakiety, bomby i drony uderzyły w liczne cele na terenie Islamskiej Republiki Iranu. Atak rozpoczął się w sobotę i ma być kontynuowany. W ramach uderzeń odwetowych Iran wystrzelił rakiety i drony m.in. w kierunku Izraela oraz baz USA w regionie.
Izraelskie i amerykańskie ataki na Iran z 28 lutego 2026 roku
W Teheranie zniszczona została rezydencja ajatollaha Alego Chameneiego. Do ataku na siedzibę przywódcy Iranu miało dojść w momencie, gdy trwało spotkanie ajatollaha z najwyższymi dowódcami. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Chamenei został zabity, później śmierć ajatollaha potwierdziły irańskie media.W Iranie ogłoszono 40-dniową żałobę narodową.
Na amerykańsko-izraelski atak Iran odpowiedział, ostrzeliwując bazy USA w regionie oraz Izrael. Siły państw grupy E3 – Francji i Wielkiej Brytanii – także stacjonują w regionie.
Turcja poinformowała o zestrzeleniu pocisku balistycznego wystrzelonego z Iranu w stronę jej terytorium.
