Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, wiele państw Unii Europejskiej dopiero rozwija podobne rozwiązania, dlatego wdrożenie takiego rozwiązania nie wynika z opóźnień po polskiej stronie, a z doganiania przez innych rozwiązań, jakie już u nas funkcjonują.

Reklama Reklama

mObywatel w nowej wersji

Obecnie z aplikacji korzysta już 11 mln Polaków. Umożliwia korzystanie z 46 dokumentów i 38 usług. Liczba użytkowników w dwa ostatnie lata podwoiła się. Funkcjonalności wciąż przybywa i planowane są kolejne, teraz również do użycia nie tylko w Polsce, ale w całej Unii. – Przygotowujemy ustawę, która umożliwi m.in. otwieranie konta bankowego za granicą – mówił na konferencji wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Nowe funkcje nie oznaczają pojawienia się oddzielnej europejskiej aplikacji, co wcześniej sugerowały niektóre źródła. Wicepremier Gawkowski stanowczo zdementował też informacje o planowanej likwidacji mObywatela. Tymczasem aplikacja wyznacza kierunek rozwoju cyfrowej Europy. To, w jakim tempie pojawią się nowe funkcje zależy bowiem od innych państw, z których wiele dopiero przymierza się do uruchomienia podobnych do polskich rozwiązań. Niektóre prawdopodobnie ruszą z pilotażem od razu, ponieważ tam już takie aplikacje funkcjonują.

– Jesteśmy liderem w Unii Europejskiej w zakresie zapewniania łatwego i szybkiego dostępu do usług administracji publicznej. Rozbudowa mObywatela o Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej ma uzupełniać ekosystem cyfrowych usług w Polsce – dodał Krzysztof Gawkowski.