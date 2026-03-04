Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

mObywatel rusza w Europę i to jeszcze w tym roku

W grudniu 2026 r. aplikacja ma zostać rozbudowana o funkcje Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej co docelowo ma umożliwić Polakom zagranicą z jej użyciem zakładać konta bankowe, kupować nieruchomości czy wypożyczać auta

Publikacja: 04.03.2026 14:46

mObywatel rusza w Europę i to jeszcze w tym roku

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, wiele państw Unii Europejskiej dopiero rozwija podobne rozwiązania, dlatego wdrożenie takiego rozwiązania nie wynika z opóźnień po polskiej stronie, a z doganiania przez innych rozwiązań, jakie już u nas funkcjonują.

mObywatel w nowej wersji

Obecnie z aplikacji korzysta już 11 mln Polaków. Umożliwia korzystanie z 46 dokumentów i 38 usług. Liczba użytkowników w dwa ostatnie lata podwoiła się. Funkcjonalności wciąż przybywa i planowane są kolejne, teraz również do użycia nie tylko w Polsce, ale w całej Unii. – Przygotowujemy ustawę, która umożliwi m.in. otwieranie konta bankowego za granicą – mówił na konferencji wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Czytaj więcej

mObywatel pozostaje dalej bramą do usług publicznych w Polsce - zapewnia wiceminister Cyfryzacji Dar
Prawo w Polsce
Czy to naprawdę koniec mObywatela? Wiceminister cyfryzacji wyjaśnia

Nowe funkcje nie oznaczają pojawienia się oddzielnej europejskiej aplikacji, co wcześniej sugerowały niektóre źródła. Wicepremier Gawkowski stanowczo zdementował też informacje o planowanej likwidacji mObywatela. Tymczasem aplikacja wyznacza kierunek rozwoju cyfrowej Europy. To, w jakim tempie pojawią się nowe funkcje zależy bowiem od innych państw, z których wiele dopiero przymierza się do uruchomienia podobnych do polskich rozwiązań. Niektóre prawdopodobnie ruszą z pilotażem od razu, ponieważ tam już takie aplikacje funkcjonują.

– Jesteśmy liderem w Unii Europejskiej w zakresie zapewniania łatwego i szybkiego dostępu do usług administracji publicznej. Rozbudowa mObywatela o Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej ma uzupełniać ekosystem cyfrowych usług w Polsce – dodał Krzysztof Gawkowski.

Reklama
Reklama

Z aplikacją mObywatel do banku 

Jak wyjaśniał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, każdy użytkownik sam zdecyduje, kiedy będzie gotowy, aby dołączyć do europejskiej wersji aplikacji. – Kto nie będzie chciał aktualizować mObywatela, pozostaje przy wszystkich dotychczasowych funkcjach działających na terytorium Polski. Nic nie jest narzucane – przejście do rozszerzenia europejskiego nastąpi dopiero po kliknięciu i potwierdzeniu tożsamości – wyjaśniał. – A kiedy ktoś zdecyduje się na aktualizację, uzyska dostęp do wszystkich funkcji europejskich w ramach mObywatela – dodał.

Czytaj więcej

mObywatel z nową, ważną funkcją dla posiadaczy e-dowodu
W sądzie i w urzędzie
mObywatel z nową, ważną funkcją dla posiadaczy e-dowodu

W pełni z tych funkcji będą mogli korzystać posiadacze dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, obecnie nie ma ich nadal ok. 15 proc. Polaków, jednak ta liczba spada codziennie w miarę stopniowego wymieniania starszych dokumentów na te nowe. – Kolejne kroki to testy rozwiązań, warsztaty i wersje demonstracyjne. To wszystko doprowadzi nas do grudnia tego roku. Wtedy uruchomimy pilotażowe rozszerzenie aplikacji mObywatel o wymiar europejski – mówi Dariusz Standerski. – Użytkownicy zyskają więcej funkcji, przy zachowaniu wszystkich dotychczasowych usług. Wszystkie dokumenty i usługi z nami pozostaną i będziemy dodawać kolejne. Do tego dojdzie również możliwość weryfikacji danych, w tym weryfikacji wieku – dodał.

Oznacza to również intensywną współpracę z przedsiębiorcami, samorządami i organizacjami pozarządowymi. Nowe funkcjonalności będą bowiem oznaczały, że tak jak umożliwią obywatelom polskim zakładanie konta w banku za granicą czy korzystanie z usług finansowych w innych państwach, tak samo obywatele innych krajów Unii Europejskiej będą mogli korzystać z usług polskich firm. Choćby będą mogli zakładać konta w polskich bankach i wybierać inne polskie rozwiązania od płatności poczynając.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prezydent RP Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji p
Finanse
Polski SAFE 0 proc. Prezydent i prezes NBP mają alternatywę dla unijnego SAFE
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Koniec „białej listy”. Audytorzy i spółki giełdowe zyskają większą swobodę
Finanse
Znika biała lista. Audytorzy mogą odetchnąć z ulgą
Pieniądze, w tym długi, nie mogą być już w Polsce tematem tabu
Finanse
Pieniądze, w tym długi, nie mogą być już w Polsce tematem tabu
Robert de Groot, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Finanse
Robert de Groot, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Nabój to nie inwestycja
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama