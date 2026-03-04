Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, wiele państw Unii Europejskiej dopiero rozwija podobne rozwiązania, dlatego wdrożenie takiego rozwiązania nie wynika z opóźnień po polskiej stronie, a z doganiania przez innych rozwiązań, jakie już u nas funkcjonują.
Obecnie z aplikacji korzysta już 11 mln Polaków. Umożliwia korzystanie z 46 dokumentów i 38 usług. Liczba użytkowników w dwa ostatnie lata podwoiła się. Funkcjonalności wciąż przybywa i planowane są kolejne, teraz również do użycia nie tylko w Polsce, ale w całej Unii. – Przygotowujemy ustawę, która umożliwi m.in. otwieranie konta bankowego za granicą – mówił na konferencji wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Czytaj więcej
W weekend media obiegła informacja, wieszcząca koniec popularnej, rządowej aplikacji mObywatel. D...
Nowe funkcje nie oznaczają pojawienia się oddzielnej europejskiej aplikacji, co wcześniej sugerowały niektóre źródła. Wicepremier Gawkowski stanowczo zdementował też informacje o planowanej likwidacji mObywatela. Tymczasem aplikacja wyznacza kierunek rozwoju cyfrowej Europy. To, w jakim tempie pojawią się nowe funkcje zależy bowiem od innych państw, z których wiele dopiero przymierza się do uruchomienia podobnych do polskich rozwiązań. Niektóre prawdopodobnie ruszą z pilotażem od razu, ponieważ tam już takie aplikacje funkcjonują.
– Jesteśmy liderem w Unii Europejskiej w zakresie zapewniania łatwego i szybkiego dostępu do usług administracji publicznej. Rozbudowa mObywatela o Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej ma uzupełniać ekosystem cyfrowych usług w Polsce – dodał Krzysztof Gawkowski.
Jak wyjaśniał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, każdy użytkownik sam zdecyduje, kiedy będzie gotowy, aby dołączyć do europejskiej wersji aplikacji. – Kto nie będzie chciał aktualizować mObywatela, pozostaje przy wszystkich dotychczasowych funkcjach działających na terytorium Polski. Nic nie jest narzucane – przejście do rozszerzenia europejskiego nastąpi dopiero po kliknięciu i potwierdzeniu tożsamości – wyjaśniał. – A kiedy ktoś zdecyduje się na aktualizację, uzyska dostęp do wszystkich funkcji europejskich w ramach mObywatela – dodał.
Czytaj więcej
Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło nową funkcję w aplikacji mObywatel, która znacznie ułatwi życ...
W pełni z tych funkcji będą mogli korzystać posiadacze dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, obecnie nie ma ich nadal ok. 15 proc. Polaków, jednak ta liczba spada codziennie w miarę stopniowego wymieniania starszych dokumentów na te nowe. – Kolejne kroki to testy rozwiązań, warsztaty i wersje demonstracyjne. To wszystko doprowadzi nas do grudnia tego roku. Wtedy uruchomimy pilotażowe rozszerzenie aplikacji mObywatel o wymiar europejski – mówi Dariusz Standerski. – Użytkownicy zyskają więcej funkcji, przy zachowaniu wszystkich dotychczasowych usług. Wszystkie dokumenty i usługi z nami pozostaną i będziemy dodawać kolejne. Do tego dojdzie również możliwość weryfikacji danych, w tym weryfikacji wieku – dodał.
Oznacza to również intensywną współpracę z przedsiębiorcami, samorządami i organizacjami pozarządowymi. Nowe funkcjonalności będą bowiem oznaczały, że tak jak umożliwią obywatelom polskim zakładanie konta w banku za granicą czy korzystanie z usług finansowych w innych państwach, tak samo obywatele innych krajów Unii Europejskiej będą mogli korzystać z usług polskich firm. Choćby będą mogli zakładać konta w polskich bankach i wybierać inne polskie rozwiązania od płatności poczynając.
Prezydent Karol Nawrocki oraz prezes NBP Adam Glapiński przedstawili ideę polskiego SAFE 0 proc., jako alternaty...
Rząd przyjął projekt nowelizacji, likwidującej wykaz dozwolonych usług, które mogą być świadczone przez firmy au...
Choć indeks zaległych płatności jest najniższy od 2017 r., to rośnie średnia kwota zaległości przypadająca na os...
Europejski Bank Inwestycyjny podwaja wydatki na obronność i zapowiada 4,5 mld euro w 2026 roku. – Nabój to nie i...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas