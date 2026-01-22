Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

mObywatel z nową, ważną funkcją dla posiadaczy e-dowodu

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło nową funkcję w aplikacji mObywatel, która znacznie ułatwi życie milionom Polaków posiadających e-dowód, czyli plastikowy dowód osobisty z chipem. To, co do tej pory można było zrobić w urzędzie, teraz jest dostępne na smartfonie.

Publikacja: 22.01.2026 11:40

mObywatel z nową, ważną funkcją dla posiadaczy e-dowodu

Foto: Ministerstwo Cyfryzacji

Dorota Gajos-Kaniewska

E-dowód jest wydawany od 4 marca 2019 r. To plastikowy dowód osobisty z warstwę elektroniczną, czyli niewidocznym, wbudowanym chipem.  Są tam zamieszczane m.in. odciski palców. Chip umożliwia zdalne logowanie do portali publicznych (np. ePUAP) przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) , elektroniczne podpisywanie dokumentów dzięki podpisowi osobistemu oraz szybsze przekraczanie przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży.  Działa zbliżeniowo, wystarczy położyć go na czytniku. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

E-dowód osobisty jak karta kredytowa czy smartfon. Można go zabezpieczyć PIN-em
W sądzie i w urzędzie
E-dowód osobisty jak karta kredytowa czy smartfon. Można go zabezpieczyć PIN-em

mObywatel umożliwia zmianę PIN-ów w e-dowodzie

Od 21 stycznia użytkownicy mObywatela mogą skorzystać z funkcji zarządzania ową warstwą elektroniczną e-dowodu, m.in. zmienić kod PIN. Dotychczas do zmiany PIN konieczne było posiadanie oprogramowania do obsługi e-dowodu oraz czytnika lub aplikacji eDO App. Można było też  dokonać zmiany PIN w dowolnym urzędzie gminy. Teraz będzie prościej. Nowa funkcja została wprowadzona wraz z aktualizacją 4.74 mObywatela i jest już dostępna dla użytkowników mających tę najświeższą wersję. Ale – uwaga – usługa jest wprowadzana do aplikacji stopniowo. U wszystkich użytkowników pojawi się do poniedziałku 26 stycznia 2026.

Dzięki nowej funkcji w kilka sekund można: 

· zmienić czterocyfrowy PIN do profilu osobistego,

Reklama
Reklama

· odblokować (zresetować) czterocyfrowy PIN do profilu osobistego,

· zmienić sześciocyfrowy PIN do podpisu osobistego,

· odblokować (zresetować) sześciocyfrowy PIN do podpisu osobistego,

· sprawdzić status certyfikatów zapisanych w warstwie elektronicznej e-dowodu.

Posiadaczowi e-dowodu będzie to dawać większą kontrolę nad swoim dokumentem i jego bezpieczeństwem.

Osobom, które nie bardzo wiedzą, o co chodzi z certyfikatami i kodami PIN w e-dowodzie, z pomocą przyjdzie aplikacja mObywatel, w której znajdują się proste odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące e-dowodu. Są dostępne pod ikoną znaku zapytania w prawym górnym rogu ekranu. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Aplikacja mObywatel działa od 2017 roku
W sądzie i w urzędzie
Nowa usługa w aplikacji mObywatel. Pięć razy w miesiącu za darmo

Czy zarządzanie warstwą elektroniczną e-dowodu w aplikacji jest bezpieczne?

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że taka funkcjonalność jest całkowicie bezpieczna. Aplikacja mObywatel weryfikuje zgodność e-dowodu z profilem mObywatel jego posiadacza, dzięki czemu może mieć on pewność, że certyfikaty odczytane są wyłącznie z jego własnego dokumentu. Dane wrażliwe pozostają pod  kontrolą użytkownika, bo kody PIN i PUK dokumentu nie są przechowywane w aplikacji ani w systemach zewnętrznych, są znane wyłącznie posiadaczowi, a po zablokowaniu PUK nie można ich odzyskać.

„Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem, dlatego zastosowaliśmy mechanizmy, które zabezpieczają Twój dokument podczas korzystania z funkcji zarządzania warstwą elektroniczną e-dowodu. Zmiana i reset PIN-u są chronione limitem liczby prób, połączeniem NFC z dowodem, procesami potwierdzania i czytelnymi komunikatami, które prowadzą użytkownika krok po kroku” - czytamy na stronie mObywatela.

Jak zarządzać e-dowodem w aplikacji? Należy przygotuj swój dowód osobisty i smartfon z aplikacją mObywatel, a następnie wykonać następujące czynności:

1. Zaloguj się do aplikacji. Wejdź w mDowód.

2. Naciśnij Dane dowodu osobistego.

Reklama
Reklama

3. Wybierz Ustawienia warstwy elektronicznej dowodu.

4. Wpisz numer CAN e-dowodu. Znajdziesz go w prawym dolnym rogu dowodu osobistego. Naciśnij Dalej.

5. Przyłóż dowód osobisty do telefonu. Upewnij się, że masz włączoną funkcję NFC w swoim telefonie. Jeśli masz problem z zeskanowaniem dokumentu, zdejmij etui z telefonu.

6. Teraz możesz zarządzać swoim e-dowodem. Wybierz Sprawdź certyfikat, jeśli chcesz sprawdzić, jakie certyfikaty posiada Twój dokument.

7. Zobacz, jakie certyfikaty są w Twoim e-dowodzie oraz jaki mają status. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o certyfikatach i ich statusach, naciśnij na znak zapytania w prawym górnym rogu. Naciśnij Wróć.

Reklama
Reklama

8. PIN-y do profilu osobistego i podpisu osobistego zmienisz w podobny sposób. Wybierz PIN, który chcesz zmienić.

9. Wpisz swój obecny PIN. Jeśli go nie znasz, naciśnij Nie pamiętasz PIN-u lub PIN jest zablokowany?

10. Jeśli nie znasz obecnego PIN-u, wpisz kod PUK, który przekazano Ci podczas odbioru dokumentu w urzędzie. Jeśli nie znasz ani kodu PIN, ani PUK, możesz je uzyskać w urzędzie. Po wpisaniu kodu PUK naciśnij Dalej.

11. Wpisz nowy PIN w obu polach. Pamiętaj, że PIN do profilu osobistego składa się z 4 cyfr, a PIN do podpisu osobistego z 6.

12. Ponownie przyłóż dowód osobisty do telefonu.

Reklama
Reklama

Gotowe. PIN został zmieniony, można zamknąć aplikację.

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

W Urzędzie mObywatel
Mała firma w KSeF. Jak wystawić i odebrać fakturę? I za to nie płacić
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Mała firma w KSeF. Jak wystawić i odebrać fakturę? I za to nie płacić
Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Ruch prokuratury w sprawie Małgorzaty Manowskiej. Jest nowe śledztwo
Karnety na siłownię z pułapką. Prezes UOKiK stawia zarzuty
Konsumenci
Karnety na siłownię z pułapką. Prezes UOKiK stawia zarzuty
Minister edukacji Barbara Nowacka
Edukacja i wychowanie
Koniec opadających spodni w szkołach. MEN szykuje nowe przepisy
Ustalenie miedzy: ewidencja geodezyjna kontra płot. Co orzekł SN?
Nieruchomości
Ustalenie miedzy: ewidencja geodezyjna kontra płot. Co orzekł SN?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama