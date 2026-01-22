E-dowód jest wydawany od 4 marca 2019 r. To plastikowy dowód osobisty z warstwę elektroniczną, czyli niewidocznym, wbudowanym chipem. Są tam zamieszczane m.in. odciski palców. Chip umożliwia zdalne logowanie do portali publicznych (np. ePUAP) przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) , elektroniczne podpisywanie dokumentów dzięki podpisowi osobistemu oraz szybsze przekraczanie przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Działa zbliżeniowo, wystarczy położyć go na czytniku.

mObywatel umożliwia zmianę PIN-ów w e-dowodzie

Od 21 stycznia użytkownicy mObywatela mogą skorzystać z funkcji zarządzania ową warstwą elektroniczną e-dowodu, m.in. zmienić kod PIN. Dotychczas do zmiany PIN konieczne było posiadanie oprogramowania do obsługi e-dowodu oraz czytnika lub aplikacji eDO App. Można było też dokonać zmiany PIN w dowolnym urzędzie gminy. Teraz będzie prościej. Nowa funkcja została wprowadzona wraz z aktualizacją 4.74 mObywatela i jest już dostępna dla użytkowników mających tę najświeższą wersję. Ale – uwaga – usługa jest wprowadzana do aplikacji stopniowo. U wszystkich użytkowników pojawi się do poniedziałku 26 stycznia 2026.

Dzięki nowej funkcji w kilka sekund można:

· zmienić czterocyfrowy PIN do profilu osobistego,