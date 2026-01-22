Aktualizacja: 22.01.2026 13:27 Publikacja: 22.01.2026 11:40
E-dowód jest wydawany od 4 marca 2019 r. To plastikowy dowód osobisty z warstwę elektroniczną, czyli niewidocznym, wbudowanym chipem. Są tam zamieszczane m.in. odciski palców. Chip umożliwia zdalne logowanie do portali publicznych (np. ePUAP) przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) , elektroniczne podpisywanie dokumentów dzięki podpisowi osobistemu oraz szybsze przekraczanie przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Działa zbliżeniowo, wystarczy położyć go na czytniku.
Od 21 stycznia użytkownicy mObywatela mogą skorzystać z funkcji zarządzania ową warstwą elektroniczną e-dowodu, m.in. zmienić kod PIN. Dotychczas do zmiany PIN konieczne było posiadanie oprogramowania do obsługi e-dowodu oraz czytnika lub aplikacji eDO App. Można było też dokonać zmiany PIN w dowolnym urzędzie gminy. Teraz będzie prościej. Nowa funkcja została wprowadzona wraz z aktualizacją 4.74 mObywatela i jest już dostępna dla użytkowników mających tę najświeższą wersję. Ale – uwaga – usługa jest wprowadzana do aplikacji stopniowo. U wszystkich użytkowników pojawi się do poniedziałku 26 stycznia 2026.
Dzięki nowej funkcji w kilka sekund można:
· zmienić czterocyfrowy PIN do profilu osobistego,
· odblokować (zresetować) czterocyfrowy PIN do profilu osobistego,
· zmienić sześciocyfrowy PIN do podpisu osobistego,
· odblokować (zresetować) sześciocyfrowy PIN do podpisu osobistego,
· sprawdzić status certyfikatów zapisanych w warstwie elektronicznej e-dowodu.
Posiadaczowi e-dowodu będzie to dawać większą kontrolę nad swoim dokumentem i jego bezpieczeństwem.
Osobom, które nie bardzo wiedzą, o co chodzi z certyfikatami i kodami PIN w e-dowodzie, z pomocą przyjdzie aplikacja mObywatel, w której znajdują się proste odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące e-dowodu. Są dostępne pod ikoną znaku zapytania w prawym górnym rogu ekranu.
Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że taka funkcjonalność jest całkowicie bezpieczna. Aplikacja mObywatel weryfikuje zgodność e-dowodu z profilem mObywatel jego posiadacza, dzięki czemu może mieć on pewność, że certyfikaty odczytane są wyłącznie z jego własnego dokumentu. Dane wrażliwe pozostają pod kontrolą użytkownika, bo kody PIN i PUK dokumentu nie są przechowywane w aplikacji ani w systemach zewnętrznych, są znane wyłącznie posiadaczowi, a po zablokowaniu PUK nie można ich odzyskać.
„Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem, dlatego zastosowaliśmy mechanizmy, które zabezpieczają Twój dokument podczas korzystania z funkcji zarządzania warstwą elektroniczną e-dowodu. Zmiana i reset PIN-u są chronione limitem liczby prób, połączeniem NFC z dowodem, procesami potwierdzania i czytelnymi komunikatami, które prowadzą użytkownika krok po kroku” - czytamy na stronie mObywatela.
Jak zarządzać e-dowodem w aplikacji? Należy przygotuj swój dowód osobisty i smartfon z aplikacją mObywatel, a następnie wykonać następujące czynności:
1. Zaloguj się do aplikacji. Wejdź w mDowód.
2. Naciśnij Dane dowodu osobistego.
3. Wybierz Ustawienia warstwy elektronicznej dowodu.
4. Wpisz numer CAN e-dowodu. Znajdziesz go w prawym dolnym rogu dowodu osobistego. Naciśnij Dalej.
5. Przyłóż dowód osobisty do telefonu. Upewnij się, że masz włączoną funkcję NFC w swoim telefonie. Jeśli masz problem z zeskanowaniem dokumentu, zdejmij etui z telefonu.
6. Teraz możesz zarządzać swoim e-dowodem. Wybierz Sprawdź certyfikat, jeśli chcesz sprawdzić, jakie certyfikaty posiada Twój dokument.
7. Zobacz, jakie certyfikaty są w Twoim e-dowodzie oraz jaki mają status. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o certyfikatach i ich statusach, naciśnij na znak zapytania w prawym górnym rogu. Naciśnij Wróć.
8. PIN-y do profilu osobistego i podpisu osobistego zmienisz w podobny sposób. Wybierz PIN, który chcesz zmienić.
9. Wpisz swój obecny PIN. Jeśli go nie znasz, naciśnij Nie pamiętasz PIN-u lub PIN jest zablokowany?
10. Jeśli nie znasz obecnego PIN-u, wpisz kod PUK, który przekazano Ci podczas odbioru dokumentu w urzędzie. Jeśli nie znasz ani kodu PIN, ani PUK, możesz je uzyskać w urzędzie. Po wpisaniu kodu PUK naciśnij Dalej.
11. Wpisz nowy PIN w obu polach. Pamiętaj, że PIN do profilu osobistego składa się z 4 cyfr, a PIN do podpisu osobistego z 6.
12. Ponownie przyłóż dowód osobisty do telefonu.
Gotowe. PIN został zmieniony, można zamknąć aplikację.
