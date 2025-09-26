Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są najnowsze prace nad ustawą dotyczącą lekcji religii w Sejmie?

Jakie rozróżnienia między grupami politycznymi ujawnia dyskusja o projekcie ustawy o lekcjach religii?

Jakie zmiany wprowadza projekt ustawy dotyczący nauczania religii i etyki?

Jaki jest stosunek resortu edukacji do postulowanych zmian w systemie nauczania religii?

Dlaczego wiceministra edukacji sprzeciwia się zmianom w nauczaniu religii?

Jak obywatelski projekt ustawy wpływa na wybór przedmiotów takich jak religia i etyka?

– To nie jest projekt, który dyskryminuje lub faworyzuje jakieś grupy albo jednostki; nikogo nie stawia w uprzywilejowanej pozycji, wręcz przeciwnie – daje równe szanse i uczy obywateli wzajemnego szacunku oraz wspólnego, zgodnego życia od najmłodszych szkolnych lat – uzasadniał w Sejmie Piotr Janowicz, prezes Stowarzyszenia Katechetów Świeckich.

Reklama Reklama

Projekt ustawy przywracający dwie godziny religii w Sejmie. Ma odwrócić reformę ministerstwa edukacji

Złożony przez nie projekt „Tak dla religii i etyki w szkole", czyli w istocie projekt nowelizacji ustaw – o systemie oświaty i prawo oświatowe - podzielił parlamentarzystów. Były minister edukacji Przemysław Czarnek – w imieniu PiS – zadeklarował jednoznaczne poparcie dla zgłoszonych postulatów, dziękując przy tym wnioskodawcom za podjętą inicjatywę. Sprzeciw wobec ich realizacji wyrazili zaś Dorota Olko z Lewicy i Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Ostatecznie jednak projekt skierowany został do dalszych prac – teraz zajmą się nim komisje edukacji i nauki oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Projektowane przepisy mają odwrócić zmiany wprowadzone przez resort edukacji pod kierownictwem Barbary Nowackiej, które ograniczyły lekcje religii i etyki w szkołach do jednej godziny tygodniowo. Obywatelski projekt zakłada powrót do poprzedniego stanu rzeczy (redukcja z dwóch do jednej godziny zajęć byłaby możliwa tylko za zgodą biskupa diecezjalnego np. Kościoła katolickiego). Ocena z religii lub etyki ponownie wliczałaby się do ogólnej średniej.