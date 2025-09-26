Aktualizacja: 26.09.2025 17:45 Publikacja: 26.09.2025 17:02
– To nie jest projekt, który dyskryminuje lub faworyzuje jakieś grupy albo jednostki; nikogo nie stawia w uprzywilejowanej pozycji, wręcz przeciwnie – daje równe szanse i uczy obywateli wzajemnego szacunku oraz wspólnego, zgodnego życia od najmłodszych szkolnych lat – uzasadniał w Sejmie Piotr Janowicz, prezes Stowarzyszenia Katechetów Świeckich.
Złożony przez nie projekt „Tak dla religii i etyki w szkole", czyli w istocie projekt nowelizacji ustaw – o systemie oświaty i prawo oświatowe - podzielił parlamentarzystów. Były minister edukacji Przemysław Czarnek – w imieniu PiS – zadeklarował jednoznaczne poparcie dla zgłoszonych postulatów, dziękując przy tym wnioskodawcom za podjętą inicjatywę. Sprzeciw wobec ich realizacji wyrazili zaś Dorota Olko z Lewicy i Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Ostatecznie jednak projekt skierowany został do dalszych prac – teraz zajmą się nim komisje edukacji i nauki oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.
Projektowane przepisy mają odwrócić zmiany wprowadzone przez resort edukacji pod kierownictwem Barbary Nowackiej, które ograniczyły lekcje religii i etyki w szkołach do jednej godziny tygodniowo. Obywatelski projekt zakłada powrót do poprzedniego stanu rzeczy (redukcja z dwóch do jednej godziny zajęć byłaby możliwa tylko za zgodą biskupa diecezjalnego np. Kościoła katolickiego). Ocena z religii lub etyki ponownie wliczałaby się do ogólnej średniej.
Prezes stowarzyszenia katechetów przypomniał, że pod projektem podpisało się pół miliona obywateli i przekonywał posłów, że przewidziany w nim obowiązek wyboru jednego z tych przedmiotów (religii lub etyki) to odpowiedź na ich postulaty – tak, aby nie zostawiać uczniów w próżni, zaś rodzicom dać prawo wyboru.
Przeciwny forsowanemu projektowi jest resort edukacji. Wiceministra Katarzyna Lubnauer zapewniła co prawda, że – zgodnie z postanowieniami konkordatu i oczekiwaniami samych rodziców – „pozycja religii w polskiej szkole jest niezagrożona”. Podkreśliła jednak, że zmiany wprowadzone już przez jej resort pozostają zgodne z postawami Polaków, którzy – jak pokazują wyniki badań – w większości chcą zajęć z religii w okrojonym zakresie i nieumieszczania oceny z tego przedmiotu na świadectwie.
Wiceministra podkreśliła, że stanowisko resortu odnośnie postulatów środowiska katechetów jest jednoznacznie negatywne, m.in. właśnie dlatego, że pozostawia rodziców bez możliwości wyboru. – Projekt, który przedstawili obywatele powoduje, że rodzice stanęliby przed obowiązkiem zapisania dziecka na religię bądź etykę i wskazania, jaka religia ma to być. Wprowadza również zasadę, że ocena nie tylko wlicza się do średniej, ale decyduje o promocji do następnej klasy – argumentowała. Wyraziła również poważne wątpliwości co do finansowania proponowanych zmian w prawie.
– Chcemy, żeby polska szkoła uczyła dobrze, była miejscem wolnym od wojny ideologicznej i politycznej, a przede wszystkim przygotowywała do czasów współczesnych – podsumowała wiceministra.
