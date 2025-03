Luksus na zakręcie

Badanie Mastercard ten trend potwierdza: popyt się zmienia. Koncern LVMH, do którego należą marki Louis Vuitton, Dior czy Bulgari, zanotował co prawda 1-proc. wzrost sprzedaży w IV kwartale – do 23,9 mld euro – ale analitycy powątpiewają w ogłoszony koniec spowolnienia w branży. Zwyżki są bowiem efektem także choćby wzrostu cen.

– Można mieć mieszane odczucia, analizując te wyniki – mówił agencji Reuters Piral Dadhania, analityk w RBC, wskazując na marżę zysku grupy, która była niższa od oczekiwań z powodu wyższych kosztów.

W branży jest ruch, w ostatnich miesiącach zaszły choćby zmiany na stanowiskach głównych projektantów w takich markach jak Gucci, Balenciaga, Chanel czy Maison Margiela.

– Dla młodych konsumentów Louis Vuitton nie jest oznaką statusu. Bezpieczne, jeśli chodzi o postrzeganie, są tylko marki ultra luksusowe jak Hermes. W przypadku wielu pozostałych naprawdę nadchodzą trudne czasy – przyznaje przedstawiciel jednej z marek.

Badanie Mastercard pokazuje, że Polacy coraz częściej traktują wydatki na doświadczenia jako priorytet i najlepszą inwestycję. Wielu z nich ogranicza zakupy materialnych rzeczy, takich jak odzież (na co wskazuje 40 proc.) czy gadżety (co przyznał co trzeci), a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wydają na doświadczenia.

– Coraz więcej osób deklaruje, że oszczędza na codziennych wydatkach po to, aby pozwolić sobie na spełnienie jednego ze swoich niematerialnych marzeń. Wspomnienia, emocje i niezapomniane chwile mają dla konsumentów coraz większe znaczenie, a biorąc pod uwagę preferencje dopiero wchodzącego na rynek pokolenia Z, możemy się spodziewać, że „wartość” przeżyć będzie rosnąć – mówi Jerzy Hołub, wiceprezes i dyrektor ds. komunikacji i marketingu na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe. – Trend ten dostrzegają również marki, które coraz częściej konkurują nie tylko jakością i ceną produktu, ale również ofertą wyjątkowych doświadczeń, dzięki którym ich klienci mogą przeżywać to, czego nie da się przełożyć na pieniądze.