USA odcinają Hiszpanię od handlu. Powodem odmowa wsparcia operacji wojskowej
– Hiszpania była okropna. W rzeczywistości powiedziałem Scottowi [sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi], żeby zerwał wszelkie relacje z Hiszpanią. Po pierwsze, zaczęło się od tego, że każde europejskie państwo – na moją prośbę – płaciło 5 proc., co powinno robić, i wszyscy byli entuzjastycznie nastawieni – Niemcy, wszyscy – a Hiszpania tego nie zrobiła. A teraz Hiszpania powiedziała, że nie możemy korzystać z jej baz – powiedział Trump we wtorek podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Białym Domu.
Czytaj więcej
Królestwo Hiszpanii już wie, że nie może dłużej jechać na gapę w NATO. Wezwane do tablicy przez p...
– To w porządku, możemy korzystać z ich baz, jeśli chcemy. Możemy po prostu przylecieć i z nich skorzystać. Nikt nie powie nam, że nie możemy ich używać – dodał.
– Ale nie musimy tego robić. Byli nieprzyjaźni, więc powiedziałem mu, że Hiszpania nie ma absolutnie niczego, czego potrzebujemy – poza wspaniałymi ludźmi, mają wspaniałych ludzi. Ale nie mają świetnego przywództwa – kontynuował Trump.
Czytaj więcej
Bądźmy gotowi do negocjacji z USA, ale jeśli amerykańska administracja chce grać z Unią ostro, po...
Trump nie wyjaśnił, w jaki sposób zamierza zrealizować tę groźbę, co może okazać się szczególnie trudne, biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone utrzymują relacje handlowe z całą Unią Europejską. Później zasugerował, że ma uprawnienia do nałożenia pełnego embarga na towary z tego kraju, choć nie wskazał jednoznacznie, że zamierza to zrobić – informuje Bloomberg.
Hiszpania odmówiła Stanom Zjednoczonym możliwości wykorzystania swoich baz wojskowych do ataku na Iran po tym, jak premier Pedro Sánchez określił działania Izraela i USA wobec Iranu jako „jednostronną akcję wojskową” – przypomina portal Unilad.
Hiszpańskie władze ostrzegły oba kraje, że przyczyniają się do tworzenia „bardziej wrogiego i niepewnego porządku międzynarodowego”.
Czytaj więcej
Kraje europejskie są ostrożne w ocenie amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. W komentarzach pły...
– Chcę być bardzo jasny i jednoznaczny. Bazy nie są wykorzystywane – i nie będą wykorzystywane – do niczego, co nie jest objęte porozumieniem [z USA] ani co nie mieści się w ramach Karty Narodów Zjednoczonych – powiedział minister spraw zagranicznych Hiszpanii, José Manuel Albares.
Minister obrony Margarita Robles również wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że hiszpańskie bazy nie były wykorzystywane do działań wojskowych.
– Istnieje umowa ze Stanami Zjednoczonymi dotycząca tych baz, ale nasze rozumienie tej umowy jest takie, że operacje muszą być zgodne z międzynarodowymi ramami prawnymi i muszą mieć międzynarodowe poparcie – powiedziała dziennikarzom.
Mapy opracowane przez serwis śledzący ruch lotniczy Flightradar24 pokazują, że 15 amerykańskich samolotów opuściło bazy w Rocie i Morón w Hiszpanii od czasu, gdy USA i Izrael rozpoczęły swoje ataki w miniony weekend. Co najmniej siedem z tych maszyn wylądowało w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech – informuje brytyjski dziennik The Guardian.
Donald Trump skrytykował również Wielką Brytanię za zablokowanie możliwości wykorzystania przez niego bazy wojskowej na wyspie Diego Garcia do przeprowadzenia ataków na Iran, mówiąc, że jest „zaskoczony”, choć nie posunął się do podobnych gróźb handlowych. – To nie jest epoka Churchilla. Powiem tak: Wielka Brytania była bardzo, bardzo niechętna w kwestii tej głupiej wyspy, którą posiada – powiedział Trump.
Jedyny firmowy salon luksusowej włoskiej marki w warszawskim domu handlowym Vitkac znika. Nie wiadomo jeszcze, j...
Produkty proteinowe to teraz jeden z najgorętszych sektorów rynku, sam nabiał tego typu to już 2,5 mld zł roczni...
Wspólny rynek miał być motorem wzrostu i przewagi nad USA czy Chinami. Tymczasem – jak wylicza Europejski Bank C...
Kryzys w branży AGD dotyka już nie tylko fabryk sprzętu, ale również centrów usług finansowych, jakie wielu prod...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas