Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Donald Trump zrywa handel z Hiszpanią za brak wsparcia dla operacji wojskowej USA

Donald Trump ogłosił, że „odcina wszelki handel” z Hiszpanią po tym, jak europejskie państwo odmówiło wsparcia Stanów Zjednoczonych w ich operacji wojskowej na Bliskim Wschodzie.

Aktualizacja: 03.03.2026 20:46 Publikacja: 03.03.2026 18:33

USA odcinają Hiszpanię od handlu. Powodem odmowa wsparcia operacji wojskowej

USA odcinają Hiszpanię od handlu. Powodem odmowa wsparcia operacji wojskowej

Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/Bloomberg

Urszula Lesman

– Hiszpania była okropna. W rzeczywistości powiedziałem Scottowi [sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi], żeby zerwał wszelkie relacje z Hiszpanią. Po pierwsze, zaczęło się od tego, że każde europejskie państwo – na moją prośbę – płaciło 5 proc., co powinno robić, i wszyscy byli entuzjastycznie nastawieni – Niemcy, wszyscy – a Hiszpania tego nie zrobiła. A teraz Hiszpania powiedziała, że nie możemy korzystać z jej baz – powiedział Trump we wtorek podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Białym Domu.

Czytaj więcej

Pedro Sánchez i Donald Trump
Polityka
Pod presją Donalda Trumpa Hiszpania pożegna się z pacyfizmem i wyda więcej na zbrojenia

– To w porządku, możemy korzystać z ich baz, jeśli chcemy. Możemy po prostu przylecieć i z nich skorzystać. Nikt nie powie nam, że nie możemy ich używać – dodał.

– Ale nie musimy tego robić. Byli nieprzyjaźni, więc powiedziałem mu, że Hiszpania nie ma absolutnie niczego, czego potrzebujemy – poza wspaniałymi ludźmi, mają wspaniałych ludzi. Ale nie mają świetnego przywództwa – kontynuował Trump.

Czytaj więcej

Arancha Gonzalez Laya jest dziekanem prestiżowej Paris School of International Affairs. W przeszłośc
Gospodarka
Była szefowa MSZ Hiszpanii: Wobec ceł Donalda Trumpa bądźmy twardzi
Reklama
Reklama

Trump nie wyjaśnił, w jaki sposób zamierza zrealizować tę groźbę, co może okazać się szczególnie trudne, biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone utrzymują relacje handlowe z całą Unią Europejską. Później zasugerował, że ma uprawnienia do nałożenia pełnego embarga na towary z tego kraju, choć nie wskazał jednoznacznie, że zamierza to zrobić – informuje Bloomberg.

Trump zrywa handel z Hiszpanią po sporze o bazy wojskowe

Hiszpania odmówiła Stanom Zjednoczonym możliwości wykorzystania swoich baz wojskowych do ataku na Iran po tym, jak premier Pedro Sánchez określił działania Izraela i USA wobec Iranu jako „jednostronną akcję wojskową” – przypomina portal Unilad.

Hiszpańskie władze ostrzegły oba kraje, że przyczyniają się do tworzenia „bardziej wrogiego i niepewnego porządku międzynarodowego”.

Czytaj więcej

Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Emmanuel Macron
Konflikty zbrojne
Kraje europejskie ostrożne w ocenie ataku na Iran, unikają wyraźnych deklaracji

– Chcę być bardzo jasny i jednoznaczny. Bazy nie są wykorzystywane – i nie będą wykorzystywane – do niczego, co nie jest objęte porozumieniem [z USA] ani co nie mieści się w ramach Karty Narodów Zjednoczonych – powiedział minister spraw zagranicznych Hiszpanii, José Manuel Albares.

Minister obrony Margarita Robles również wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że hiszpańskie bazy nie były wykorzystywane do działań wojskowych.

Reklama
Reklama

– Istnieje umowa ze Stanami Zjednoczonymi dotycząca tych baz, ale nasze rozumienie tej umowy jest takie, że operacje muszą być zgodne z międzynarodowymi ramami prawnymi i muszą mieć międzynarodowe poparcie – powiedziała dziennikarzom.

Amerykańskie samoloty wojskowe opuściły hiszpańskie bazy

Mapy opracowane przez serwis śledzący ruch lotniczy Flightradar24 pokazują, że 15 amerykańskich samolotów opuściło bazy w Rocie i Morón w Hiszpanii od czasu, gdy USA i Izrael rozpoczęły swoje ataki w miniony weekend. Co najmniej siedem z tych maszyn wylądowało w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech – informuje brytyjski dziennik The Guardian.

Donald Trump skrytykował również Wielką Brytanię za zablokowanie możliwości wykorzystania przez niego bazy wojskowej na wyspie Diego Garcia do przeprowadzenia ataków na Iran, mówiąc, że jest „zaskoczony”, choć nie posunął się do podobnych gróźb handlowych. – To nie jest epoka Churchilla. Powiem tak: Wielka Brytania była bardzo, bardzo niechętna w kwestii tej głupiej wyspy, którą posiada – powiedział Trump.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Koniec Gucci w Vitkacu. Luksusowy gigant wycofuje się z Polski
Handel
Koniec epoki. Po 15 latach jedyny sklep Gucci znika z Polski
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Proteinowa gorączka w sklepach. Rynek wart już 2,5 mld zł rośnie w ekspresowym tempie
Handel
Jogurty, skyry, a nawet… patelnie. Moda na „high protein” zalewa sklepy
Bariery w UE większe niż amerykańskie cła. Nadchodzi plan naprawy
Handel
Bariery w UE większe niż amerykańskie cła. Nadchodzi plan naprawy
Electrolux zwalnia w Polsce nie tylko w fabrykach. Cięcia w centrum usług
Handel
Electrolux zwalnia w Polsce nie tylko w fabrykach. Cięcia w centrum usług
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama