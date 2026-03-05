Poseł klubu parlamentarnego Centrum przypomniał, że ustawa zasadnicza „wprost mówi, że (prezes NBP) nie może uprawiać działalności politycznej”. Tymczasem Adam Glapiński „zaangażował się politycznie w jedną konkretną sprawę”.

„Polski SAFE 0 proc.”. Skąd pieniądze na program Nawrockiego i Glapińskiego? Petru się domyśla

– Ja domyślam się, że jemu chodzi o to, aby zacząć sprzedawać rezerwy złota i z tych rezerw złota ma się pojawić zysk, który przekaże rządowi i ten zysk ma pójść na finansowanie programu SAFE. Tak mógłbym zinterpretować różnego rodzaju wypowiedzi, które padały. Przypomnę, od dłuższego czasu pan prezes Glapiński kupuje złoto po to, żebyśmy mieli większe rezerwy. Niemniej jednak nie ma gorszego momentu na sprzedawanie złota niż okres wojny – tłumaczył Petru.

– Jestem członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Pracujemy nad wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu pana prezesa Glapińskiego. Wczoraj doszedł dodatkowy argument i będę na najbliższej komisji, która odbędzie się we wtorek, zgłaszał wniosek o przesłuchanie pana prezesa, co miał na myśli i czy przypadkiem nie będzie to kolejne naruszenie konstytucji – zapowiedział poseł. – Mamy dwa bardzo ważne artykuły w polskiej konstytucji, które w prosty sposób mówią o tym, co może, a czego nie może NBP – kontynuował, wskazując na artykuł 220 ust. 2 i artykuł 227 ust. 4 ustawy zasadniczej.

Według Petru pomysł Nawrockiego i Glapińskiego to „działanie blokujące de facto możliwość dozbrojenia polskiej armii”, a prezes NBP „obiecuje gruszki na wierzbie”. – On nie ma tych pieniędzy – dodał. – Mówił, że tworzy rezerwy złota dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, a teraz nagle je wyprzedaje. One mają nas stabilizować w sytuacjach naprawdę trudnych. Ta trudna sytuacja niestety może przyjść za dwa tygodnie, za miesiąc. Wojna w Iranie osłabia potencjał ukraiński, bo Ukraina może niedługo przestać dostawać taką ilość broni, jak tego potrzebuje. I wtedy może się okazać, że polska waluta jest pod olbrzymim obstrzałem. I wtedy dopiero właśnie są potrzebne te rezerwy – wyjaśniał.

„Pokazanie jakiejś zamglonej perspektywy” Ryszard Petru komentuje „polski SAFE 0 proc.”

– Rezerwy złota są po to, żeby bronić polskiego złotego, a nie żeby finansować deficyt budżetowy państwa. Pamiętajmy, jakiekolwiek środki z NBP idą de facto na wsparcie finansowe rządu. (...) Ta konferencja wczoraj miała na celu zablokowanie środków unijnych i pokazanie jakiejś zamglonej perspektywy uzyskania pieniędzy z NBP. A ludziom się kojarzy: jest złoto, to jest kasa – mówił Petru.