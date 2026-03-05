Prezes NBP Adam Glapiński i poseł Ryszard Petru
Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński na wspólnej konferencji prasowej zapowiedzieli w środę „polski SAFE 0 proc.”, który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Ustawa w sprawie wdrożenia unijnego SAFE czeka na podpis głowy państwa.
– „Polski SAFE 0 proc.” jest lepszy dla polskich sił zbrojnych niż europejski SAFE z tymi obciążeniami, o których dyskutujemy w polskiej opinii publicznej – przekonywał Nawrocki. Projekt ma gwarantować 185 mld zł, które – jak mówił prezydent – „nie będą się wiązać z żadnymi odsetkami, z żadnym kredytem do roku 2070”. Na konferencji nie zostały jednak przedstawione szczegóły projektu, w tym to, skąd mają pochodzić te pieniądze. Glapiński wspomniał jednak o zysku NBP. – Zysk w 95 proc. przekazujemy rządowi i on jest używany w określonym celu. W tym wypadku spodziewamy się, że w celu właśnie wzmacniania polskiej obronności – stwierdził. Jednak bank centralny przez ostatnie trzy lata wykazywał straty.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli „polski SAFE 0 proc.”, który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na...
– Nie ma czegoś takiego jak pieniądze za darmo. Nigdy czegoś takiego nie ma, w związku z tym ten, kto to mówi, uprawia propagandę, politykę – ocenił w programie „Onet Rano” Ryszard Petru. – Uważam, że prezes Glapiński tą konferencją złamał polską konstytucję; pokazał, że jest upolityczniony – dodał.
Poseł klubu parlamentarnego Centrum przypomniał, że ustawa zasadnicza „wprost mówi, że (prezes NBP) nie może uprawiać działalności politycznej”. Tymczasem Adam Glapiński „zaangażował się politycznie w jedną konkretną sprawę”.
– Ja domyślam się, że jemu chodzi o to, aby zacząć sprzedawać rezerwy złota i z tych rezerw złota ma się pojawić zysk, który przekaże rządowi i ten zysk ma pójść na finansowanie programu SAFE. Tak mógłbym zinterpretować różnego rodzaju wypowiedzi, które padały. Przypomnę, od dłuższego czasu pan prezes Glapiński kupuje złoto po to, żebyśmy mieli większe rezerwy. Niemniej jednak nie ma gorszego momentu na sprzedawanie złota niż okres wojny – tłumaczył Petru.
Czytaj więcej
Przewodniczący senackiej komisji obrony, były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Mirosław Różański powiedział, że w razie potrzeby wybie...
– Jestem członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Pracujemy nad wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu pana prezesa Glapińskiego. Wczoraj doszedł dodatkowy argument i będę na najbliższej komisji, która odbędzie się we wtorek, zgłaszał wniosek o przesłuchanie pana prezesa, co miał na myśli i czy przypadkiem nie będzie to kolejne naruszenie konstytucji – zapowiedział poseł. – Mamy dwa bardzo ważne artykuły w polskiej konstytucji, które w prosty sposób mówią o tym, co może, a czego nie może NBP – kontynuował, wskazując na artykuł 220 ust. 2 i artykuł 227 ust. 4 ustawy zasadniczej.
Według Petru pomysł Nawrockiego i Glapińskiego to „działanie blokujące de facto możliwość dozbrojenia polskiej armii”, a prezes NBP „obiecuje gruszki na wierzbie”. – On nie ma tych pieniędzy – dodał. – Mówił, że tworzy rezerwy złota dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, a teraz nagle je wyprzedaje. One mają nas stabilizować w sytuacjach naprawdę trudnych. Ta trudna sytuacja niestety może przyjść za dwa tygodnie, za miesiąc. Wojna w Iranie osłabia potencjał ukraiński, bo Ukraina może niedługo przestać dostawać taką ilość broni, jak tego potrzebuje. I wtedy może się okazać, że polska waluta jest pod olbrzymim obstrzałem. I wtedy dopiero właśnie są potrzebne te rezerwy – wyjaśniał.
– Rezerwy złota są po to, żeby bronić polskiego złotego, a nie żeby finansować deficyt budżetowy państwa. Pamiętajmy, jakiekolwiek środki z NBP idą de facto na wsparcie finansowe rządu. (...) Ta konferencja wczoraj miała na celu zablokowanie środków unijnych i pokazanie jakiejś zamglonej perspektywy uzyskania pieniędzy z NBP. A ludziom się kojarzy: jest złoto, to jest kasa – mówił Petru.
Poseł zwrócił również uwagę, że propozycja „polskiego SAFE 0 proc.” może zachwiać stabilnością polskiej waluty. – To oznacza, że będzie wszystko droższe. (...) To może osłabić złotego, może prowadzić do inflacji – podsumował Ryszard Petru.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Wojna nie ma bezpośredniego wpływu na dostawy ropy naftowej i innych paliw do Polski - oświadczył premier Donald...
Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli „polski SAFE 0 proc.”, który ma być alternatywą...
Senatorowie KO wnieśli projekt głębokiej nowelizacji kodeksu wyborczego, przewidujący m.in. odwołanie wszystkich...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas