Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Ryszard Petru: Adam Glapiński na konferencji z Karolem Nawrockim złamał konstytucję

Adam Glapiński środową konferencją z prezydentem Karolem Nawrockim złamał polską konstytucję – uważa Ryszard Petru. – Pokazał, że jest upolityczniony – zauważył poseł Centrum.

Publikacja: 05.03.2026 10:24

Prezes NBP Adam Glapiński i poseł Ryszard Petru

Prezes NBP Adam Glapiński i poseł Ryszard Petru

Foto: PAP/Rafał Guz, Fotorzepa/Jakub Czermiński

Jakub Mikulski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Ryszard Petru uważa, że Adam Glapiński złamał konstytucję podczas konferencji z prezydentem?
  • Jakie konsekwencje wiązałyby się z propozycją programu „polski SAFE 0 proc.” dla polskiej gospodarki?
  • Jaki wpływ na stabilność polskiej waluty mogłaby mieć zapowiedź sprzedaży rezerw złota?

Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński na wspólnej konferencji prasowej zapowiedzieli w środę „polski SAFE 0 proc.”, który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Ustawa w sprawie wdrożenia unijnego SAFE czeka na podpis głowy państwa.

– „Polski SAFE 0 proc.” jest lepszy dla polskich sił zbrojnych niż europejski SAFE z tymi obciążeniami, o których dyskutujemy w polskiej opinii publicznej – przekonywał Nawrocki. Projekt ma gwarantować 185 mld zł, które – jak mówił prezydent – „nie będą się wiązać z żadnymi odsetkami, z żadnym kredytem do roku 2070”. Na konferencji nie zostały jednak przedstawione szczegóły projektu, w tym to, skąd mają pochodzić te pieniądze. Glapiński wspomniał jednak o zysku NBP. – Zysk w 95 proc. przekazujemy rządowi i on jest używany w określonym celu. W tym wypadku spodziewamy się, że w celu właśnie wzmacniania polskiej obronności – stwierdził. Jednak bank centralny przez ostatnie trzy lata wykazywał straty.

Czytaj więcej

Prezydent RP Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji p
Polityka
Skąd pieniądze na „polski SAFE 0 proc.“? Są nowe szczegóły pomysłu Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego

– Nie ma czegoś takiego jak pieniądze za darmo. Nigdy czegoś takiego nie ma, w związku z tym ten, kto to mówi, uprawia propagandę, politykę – ocenił w programie „Onet Rano” Ryszard Petru. – Uważam, że prezes Glapiński tą konferencją złamał polską konstytucję; pokazał, że jest upolityczniony – dodał. 

Reklama
Reklama

Poseł klubu parlamentarnego Centrum przypomniał, że ustawa zasadnicza „wprost mówi, że (prezes NBP) nie może uprawiać działalności politycznej”. Tymczasem Adam Glapiński „zaangażował się politycznie w jedną konkretną sprawę”. 

„Polski SAFE 0 proc.”. Skąd pieniądze na program Nawrockiego i Glapińskiego? Petru się domyśla

– Ja domyślam się, że jemu chodzi o to, aby zacząć sprzedawać rezerwy złota i z tych rezerw złota ma się pojawić zysk, który przekaże rządowi i ten zysk ma pójść na finansowanie programu SAFE. Tak mógłbym zinterpretować różnego rodzaju wypowiedzi, które padały. Przypomnę, od dłuższego czasu pan prezes Glapiński kupuje złoto po to, żebyśmy mieli większe rezerwy. Niemniej jednak nie ma gorszego momentu na sprzedawanie złota niż okres wojny – tłumaczył Petru.

Czytaj więcej

Gen. Mirosław Różański
Wojsko
Gen. Mirosław Różański: „Polski SAFE 0 proc.” to zabieg czysto socjotechniczny

– Jestem członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Pracujemy nad wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu pana prezesa Glapińskiego. Wczoraj doszedł dodatkowy argument i będę na najbliższej komisji, która odbędzie się we wtorek, zgłaszał wniosek o przesłuchanie pana prezesa, co miał na myśli i czy przypadkiem nie będzie to kolejne naruszenie konstytucji – zapowiedział poseł. – Mamy dwa bardzo ważne artykuły w polskiej konstytucji, które w prosty sposób mówią o tym, co może, a czego nie może NBP – kontynuował, wskazując na artykuł 220 ust. 2 i artykuł 227 ust. 4 ustawy zasadniczej. 

Według Petru pomysł Nawrockiego i Glapińskiego to „działanie blokujące de facto możliwość dozbrojenia polskiej armii”, a prezes NBP „obiecuje gruszki na wierzbie”. – On nie ma tych pieniędzy – dodał. – Mówił, że tworzy rezerwy złota dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, a teraz nagle je wyprzedaje. One mają nas stabilizować w sytuacjach naprawdę trudnych. Ta trudna sytuacja niestety może przyjść za dwa tygodnie, za miesiąc. Wojna w Iranie osłabia potencjał ukraiński, bo Ukraina może niedługo przestać dostawać taką ilość broni, jak tego potrzebuje. I wtedy może się okazać, że polska waluta jest pod olbrzymim obstrzałem. I wtedy dopiero właśnie są potrzebne te rezerwy – wyjaśniał. 

„Pokazanie jakiejś zamglonej perspektywy” Ryszard Petru komentuje „polski SAFE 0 proc.”

– Rezerwy złota są po to, żeby bronić polskiego złotego, a nie żeby finansować deficyt budżetowy państwa. Pamiętajmy, jakiekolwiek środki z NBP idą de facto na wsparcie finansowe rządu. (...) Ta konferencja wczoraj miała na celu zablokowanie środków unijnych i pokazanie jakiejś zamglonej perspektywy uzyskania pieniędzy z NBP. A ludziom się kojarzy: jest złoto, to jest kasa – mówił Petru. 

Reklama
Reklama

Poseł zwrócił również uwagę, że propozycja „polskiego SAFE 0 proc.” może zachwiać stabilnością polskiej waluty. – To oznacza, że będzie wszystko droższe. (...) To może osłabić złotego, może prowadzić do inflacji – podsumował Ryszard Petru. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk o ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu: Samoloty są w gotowości
Prezydent RP Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji p
Polityka
Skąd pieniądze na „polski SAFE 0 proc.“? Są nowe szczegóły pomysłu Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego
Orzedstawicielem wnioskodawców jest senator KO Waldy Dzikowski, współautor kodeksu wyborczego z 2011
Polityka
KO chce wymienić komisarzy wyborczych i zmienić zasady wyboru posłów
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama