Pielęgniarki przeciwne planom MZ. 16 marca rozmowy o podwyżkach

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych odniosła się do planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. W oświadczeniu podkreśliła, że nie zgadza się m.in. na działania mogące obniżyć płace. O sprawie pisze Rynek Zdrowia.

Publikacja: 05.03.2026 12:02

Pielęgniarki sprzeciwiają się projektowi nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Joanna Kamińska

W przygotowywanej nowelizacji ustawy Ministerstwo Zdrowia proponuje przesunięcie corocznej waloryzacji płac medyków z lipca 2026 r. na styczeń 2027 r. oraz oparcie podwyżek na wzroście płac w sferze budżetowej.

– Podkreślamy jasno: nie wyrażamy zgody na jakiekolwiek działania, które mogłyby obniżyć wynagrodzenia, pogorszyć warunki pracy lub podważyć prestiż zawodów pielęgniarki i położnej – czytamy we fragmencie oświadczenia Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) przywołanym przez Rynek Zdrowia.

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla psychologów w 2026 roku
Zdrowie
9000 zł pensji minimalnej dla psychologów? Ministerstwo chce przesunąć termin podwyżki

16 marca rozmowy o podwyżkach medyków

16 marca, jak przypomina serwis, zaplanowano rozmowy o przyszłości płac medyków w gronie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w skład którego wchodzi strona rządowa oraz społeczna, złożona ze związków zawodowych oraz pracodawców. Członkami nie są natomiast samorządy zawodowe. Środowisko pielęgniarek i położnych jest tam reprezentowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych będący członkiem Forum Związków Zawodowych.

– Mimo braku formalnego udziału w Zespole Trójstronnym, będziemy konsekwentnie i wszelkimi dostępnymi metodami sprzeciwiać się takim rozwiązaniom – brzmi inny fragment oświadczenia NIPiP przytoczony przez Rynek Zdrowia.

Czytaj więcej: 16 marca rozmowy o podwyżkach medyków. Pielęgniarki: nie ma zgody na pogorszenie warunków

Źródło: rp.pl

