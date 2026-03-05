Pielęgniarki sprzeciwiają się projektowi nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia
W przygotowywanej nowelizacji ustawy Ministerstwo Zdrowia proponuje przesunięcie corocznej waloryzacji płac medyków z lipca 2026 r. na styczeń 2027 r. oraz oparcie podwyżek na wzroście płac w sferze budżetowej.
– Podkreślamy jasno: nie wyrażamy zgody na jakiekolwiek działania, które mogłyby obniżyć wynagrodzenia, pogorszyć warunki pracy lub podważyć prestiż zawodów pielęgniarki i położnej – czytamy we fragmencie oświadczenia Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) przywołanym przez Rynek Zdrowia.
Podwyżki minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia budzą kontrowersje. Ministerstwo Zdrowia chce przesunąć termin waloryzacji. W przypadku psychol...
16 marca, jak przypomina serwis, zaplanowano rozmowy o przyszłości płac medyków w gronie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w skład którego wchodzi strona rządowa oraz społeczna, złożona ze związków zawodowych oraz pracodawców. Członkami nie są natomiast samorządy zawodowe. Środowisko pielęgniarek i położnych jest tam reprezentowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych będący członkiem Forum Związków Zawodowych.
– Mimo braku formalnego udziału w Zespole Trójstronnym, będziemy konsekwentnie i wszelkimi dostępnymi metodami sprzeciwiać się takim rozwiązaniom – brzmi inny fragment oświadczenia NIPiP przytoczony przez Rynek Zdrowia.
