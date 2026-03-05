Linie arabskie w kryzysie wizerunkowym. Lufthansa chce to wykorzystać

„Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie jeszcze raz w bolesny sposób przypominają nam, że polityczne zarządzanie liniami z tego regionu sięga daleko poza kompetencje państwa. Emirates latają do Niemiec o wiele więcej, niż do jakiegokolwiek kraju w Unii Europejskiej. To z kolei rodzi pytanie: czy i jak chcemy być uzależnieni w transporcie lotniczym? Silna branża lotnicza jest podstawowym komponentem suwerennych Niemiec i Europy” – czytamy w piśmie Lufthansy.

Niemiecki przewoźnik przypomina jednocześnie, że mimo pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą, linie bliskowschodnie nie mają problemu z lataniem do Rosji. I cytuje wypowiedź Meinrada Drehera, profesora prawa z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji, który wzywa Komisję Europejską, aby zmieniła swoje podejście do wniosków europejskich przewoźników, którzy po raz kolejny wzywają Brukselę do ograniczenia arabskiej ekspansji lotniczej.

KE raczej nie zareaguje na skargi europejskich przewoźników

– Nie za bardzo wierzę, że KE się ruszy i coś zmieni. Ma od dawna klapki na oczach i nie jest w stanie zrewidować swojej polityki, tak, żeby europejskie linie nie przegrywały z liniami z innych części świata, na których plecy nie zrzuca się tak wiele wymagań i obciążeń finansowych. Wojna w Ukrainie, której konsekwencją jest zamknięta przestrzeń nad Syberią położyła na łopatki sensowność ekonomiczną lotów do Chin chociażby, a z drugiej strony zwiększyła oferowanie linii lotniczych z tego kraju, które problemu z dłuższymi trasami przelotów nie mają. I co? Od wielu miesięcy biurokracja brukselska problem analizuje, a linie lotnicze zwiększają straty – uważa Adrian Furgalski, prezes ZDG TOR.

Jego zdaniem linie z Zatoki mają ograniczone możliwości reagowania na tak nagły i poważny kryzys. Pewien chaos jest nieunikniony, choć oczywiście pasażerowie mają prawo domagać się lepszej opieki. Na pewno ten region ogólnie będzie się zmagał z problemami wizerunkowymi – bezpieczeństwo i niezawodność były jego mocnymi atutami, a teraz pasażerowie zaczną w to wątpić.