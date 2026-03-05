Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Linie arabskie w kryzysie wizerunkowym. Lufthansa chce to wykorzystać

Bardzo powoli wraca ruch lotniczy na Bliskim Wschodzie. A arabscy przewoźnicy stanęli przed kryzysem wizerunkowym. Ten moment wybrała Lufthansa, aby ponownie zaapelować o ograniczenie ich ekspansji w Europie. Zdaniem Niemców stali się niewiarygodni.

Publikacja: 05.03.2026 13:31

Lufthansa wykorzystuje kryzys w Zatoce. Apeluje o ograniczenie ekspansji Emirates i Qatar Airways

Lufthansa wykorzystuje kryzys w Zatoce. Apeluje o ograniczenie ekspansji Emirates i Qatar Airways

Foto: REUTERS/Hollie Adams/File Photo

Danuta Walewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wyzwania stoją przed liniami arabskimi w kontekście obecnego kryzysu wizerunkowego?
  • Dlaczego niemiecka Lufthansa apeluje o ograniczenie ekspansji linii arabskich na rynku europejskim?
  • Jakie są główne argumenty Lufthansy dotyczące politycznego zarządzania liniami z Bliskiego Wschodu?
  • Jakie są opinie ekspertów dotyczące skuteczności reakcji Komisji Europejskiej na problemy branży lotniczej?

W środę Emirates wykonały 161 lotów do Europy, między innymi do Sydney, Hongkongu, Paryża, Amsterdamu, Toronto i Mumbaju. W czwartek ma ich być ponad 200. Pierwsze rejsy repatriacyjne Qatar Airways, po pięciodniowej przerwie mają ruszyć w czwartek 5 marca po południu – do Londynu, Berlina, Rzymu i Frankfurtu i to nie z Dohy, ale z Maskatu i Rijadu.

Pierwsze loty regularne wystartują z Dohy najwcześniej w najbliższą sobotę. W bardzo ograniczonym stopniu operuje również Etihad z Abu Zabi. Ci przewoźnicy korzystają z wyznaczonych bezpiecznych korytarzy przelotowych, które szybko się zapychają.

Czytaj więcej

Ceny biletów lotniczych do Azji z Europy rosną po wstrzymaniu lotów Emirates, Qatar Airways i Etihad
Transport
Ceny biletów do Azji nawet dwa razy wyższe. Zniknęła arabska konkurencja

To wszystko w sytuacji, w której nie wiadomo, jak będzie rozwijał się konflikt, do kiedy będzie zamknięta przestrzeń powietrzna oraz jak długo potrwa nowa bliskowschodnia wojna wywołana przez USA i Izrael.

Reklama
Reklama

Chaos na lotniskach Bliskiego Wschodu. Pasażerowie wciąż czekają na loty

Nadal także w Dubaju, Abu Zabi, Dosze, a także na oddalonych od Bliskiego Wschodu lotniskach azjatyckich i afrykańskich koczują dziesiątki tysięcy pasażerów, których podróże odkładają się w czasie. Próbują im pomóc rządy, biura podróży, które ich tam wysłały, wreszcie sami przewoźnicy, których operacyjność jest uzależniona od decyzji regulatorów ruchu lotniczego, otwierających bądź zamykających przestrzeń powietrzną.

Ale to linie lotnicze właśnie są na pierwszej linii kontaktów z pasażerami. I to, jak sobie poradzą z obecnym kryzysem, zaważy na ich przyszłym postrzeganiu na rynku.

Czytaj więcej

Powoli wraca ruch lotniczy. Rejsy rozkładowe nadal odwołane
Transport
Powoli wraca ruch lotniczy. Rejsy rozkładowe nadal odwołane

– Straty wizerunkowe owszem są, ale nie sądzę, by pasażerowie masowo odwrócili się od korzystania z tych linii, które rokrocznie uzyskują tytuły jednych z najlepszych na świecie, a huby, w których operują, to jedne z najważniejszych miejsc przesiadkowych na świecie. Owszem tytuły przyznawano w czasach pokoju, a wojna obnażyła pewną bezradność w sytuacji kryzysowej. Jednak stawiałbym na to, że uda się właśnie na wojnę zrzucić całe zamieszanie, pomniejszając własne niedociągnięcia – uważa Dominik Sipiński, ekspert rynku lotniczego z ch-aviation.

Lufthansa apeluje do UE o ograniczenie ekspansji linii z Zatoki

Ten bardzo trudny dla arabskich przewoźników moment postanowiła wykorzystać niemiecka Lufthansa, która po raz kolejny apeluje do Komisji Europejskiej, aby przyjrzała się ekspansji linii z Bliskiego Wschodu na rynku europejskim.

W piśmie udostępnionym „Rzeczpospolitej” Lufthansa wskazuje przykład linii Emirates, która niedawno wystąpiła o prawa lotów z Dubaju do Berlina, a na tej trasie operują już dwaj przewoźnicy niemieccy.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Dym unosi się nad portem kontenerowym Dżabal Ali po irańskim ataku, w następstwie uderzeń Stanów Zje
Transport
Niebo nad Zatoką Perską zamknięte. Linie odwołują loty do Dubaju, Kataru i Izraela

„Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie jeszcze raz w bolesny sposób przypominają nam, że polityczne zarządzanie liniami z tego regionu sięga daleko poza kompetencje państwa. Emirates latają do Niemiec o wiele więcej, niż do jakiegokolwiek kraju w Unii Europejskiej. To z kolei rodzi pytanie: czy i jak chcemy być uzależnieni w transporcie lotniczym? Silna branża lotnicza jest podstawowym komponentem suwerennych Niemiec i Europy” – czytamy w piśmie Lufthansy.

Niemiecki przewoźnik przypomina jednocześnie, że mimo pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą, linie bliskowschodnie nie mają problemu z lataniem do Rosji. I cytuje wypowiedź Meinrada Drehera, profesora prawa z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji, który wzywa Komisję Europejską, aby zmieniła swoje podejście do wniosków europejskich przewoźników, którzy po raz kolejny wzywają Brukselę do ograniczenia arabskiej ekspansji lotniczej.

KE raczej nie zareaguje na skargi europejskich przewoźników

– Nie za bardzo wierzę, że KE się ruszy i coś zmieni. Ma od dawna klapki na oczach i nie jest w stanie zrewidować swojej polityki, tak, żeby europejskie linie nie przegrywały z liniami z innych części świata, na których plecy nie zrzuca się tak wiele wymagań i obciążeń finansowych. Wojna w Ukrainie, której konsekwencją jest zamknięta przestrzeń nad Syberią położyła na łopatki sensowność ekonomiczną lotów do Chin chociażby, a z drugiej strony zwiększyła oferowanie linii lotniczych z tego kraju, które problemu z dłuższymi trasami przelotów nie mają. I co? Od wielu miesięcy biurokracja brukselska problem analizuje, a linie lotnicze zwiększają straty – uważa Adrian Furgalski, prezes ZDG TOR.

Czytaj więcej

W Brukseli trwa dyskusja nad sposobami ograniczenia ekspansji linii chińskich i arabskich
Transport
„Trójka z Zatoki”. Dlaczego arabskie linie lotnicze odniosły sukces

Jego zdaniem linie z Zatoki mają ograniczone możliwości reagowania na tak nagły i poważny kryzys. Pewien chaos jest nieunikniony, choć oczywiście pasażerowie mają prawo domagać się lepszej opieki. Na pewno ten region ogólnie będzie się zmagał z problemami wizerunkowymi – bezpieczeństwo i niezawodność były jego mocnymi atutami, a teraz pasażerowie zaczną w to wątpić.

Reklama
Reklama

– Natomiast geografii się nie oszuka – położenie hubów w Zatoce jest tak dobre, a model biznesowy i kosztowy tak dopracowany, że Emirates i Qatar Airways pozostaną najwygodniejszymi i najtańszymi opcjami podróży między Europą/Afryką i Azją. Jakaś grupa pasażerów zapewne wybierze linie europejskie i zrezygnuje z przesiadek w tych hubach, ale nie spodziewam się, żeby w dłuższej perspektywie była to duża grupa – ocenia Adrian Furgalski.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Turyści jadą na skuterach wodnych obok zakotwiczonych statków handlowych u wybrzeży Dubaju, 2 marca
Transport
Cieśnina Ormuz sparaliżowana. Setki tankowców utknęły na morzu
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Ceny biletów lotniczych do Azji z Europy rosną po wstrzymaniu lotów Emirates, Qatar Airways i Etihad
Transport
Ceny biletów do Azji nawet dwa razy wyższe. Zniknęła arabska konkurencja
Powoli wraca ruch lotniczy. Rejsy rozkładowe nadal odwołane
Transport
Powoli wraca ruch lotniczy. Rejsy rozkładowe nadal odwołane
Lotniczy chaos na Bliskim Wschodzie. Pasażerowie zamknięci w złotych klatkach
Transport
Lotniczy chaos na Bliskim Wschodzie. Pasażerowie zamknięci w złotych klatkach
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama