Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są obecne skutki konfliktu między USA, Izraelem a Iranem dla transportu morskiego?

Co spowodowało paraliż żeglugi w Cieśninie Ormuz i jakie są jego konsekwencje?

Jakie decyzje podjęły kraje Zatoki Perskiej w obliczu zakłóceń dostaw ropy i gazu?

Jakie działania ochronne zapowiada prezydent USA Donald Trump w związku z kryzysem?

Atak amerykańskiego okrętu podwodnego na irańską jednostkę nastąpił w momencie, gdy prezydent USA Donald Trump zapowiedział zapewnienie ubezpieczenia oraz eskorty marynarki wojennej dla statków eksportujących ropę i gaz z Bliskiego Wschodu. Celem jest ograniczenie gwałtownie rosnących cen energii – przypomina agencja Reutera.

Cieśnina Ormuz sparaliżowana. Setki tankowców i statków czekają na morzu

Według szacunków agencji, opartych na danych z platformy śledzenia statków MarineTraffic, co najmniej 200 jednostek – w tym tankowce z ropą i gazem LNG oraz statki towarowe – pozostaje na kotwicowiskach na otwartych wodach u wybrzeży głównych producentów w Zatoce Perskiej, takich jak Irak, Arabia Saudyjska czy Katar.

Dane żeglugowe pokazują, że setki innych statków znajdują się poza Cieśniną Ormuz i nie mogą dotrzeć do portów. Ten szlak wodny jest kluczową arterią dla około jednej piątej światowych dostaw ropy i LNG.