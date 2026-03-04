Pismo dotyczy opublikowanego 27 lutego projektu opinii Komisji Weneckiej i Dyrekcji Generalnej ds. Praw Człowieka i Praworządności Rady Europy (DGI) do projektu ustawy „O przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą poprzez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018–2025”, czyli tzw. ustawy praworządnościowej przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Małgorzata Manowska o ustawie praworządnościowej: ingeruje w fundamentalne zasady konstytucyjne

Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska zwróciła się o odroczenie rozpatrzenia tej opinii oraz rozpatrzenie jej jako wydanej w trybie zwykłym, a nie podjętej w trybie pilnym, tj. przy jednoczesnym przeprowadzeniu debaty plenarnej nad zasadnością projektowanych rozwiązań.

W piśmie Manowska wskazuje, że treść opinii z 27 lutego nie pozostawia wątpliwości, że nie zostały spełnione ani ogólne, ani szczególne przesłanki uzasadniające jej podjęcie w trybie pilnym. Jak bowiem zauważa, „projekt ten nie dotyczył sytuacji nagłej ani nieprzewidywalnej, a jego przedmiot – ukształtowanie statusu sędziów oraz skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z lat 2018–2025 – od dłuższego czasu pozostaje przedmiotem debaty publicznej i analiz prawnych”. Zwraca przy tym uwagę, że poprzednie projekty w tym samym przedmiocie były już przedmiotem opinii Komisji wydawanych w trybie zwykłym.

Pierwsza Prezes SN dodaje, że sam charakter projektu, jego zakres oraz skutki ustrojowe przemawiają przeciwko procedowaniu go w trybie nadzwyczajnym. "Projekt ingeruje w fundamentalne zasady konstytucyjne, w szczególności zasadę niezależności sądów, nieusuwalności sędziów oraz prawo do sądu” – wylicza Małgorzata Manowska.