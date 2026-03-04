Z tego artykułu dowiesz się: Jakie stanowisko zajął Biały Dom wobec wcześniejszych prezydentów USA w kontekście relacji z Iranem?

Jakie były główne cele i skutki operacji Epicka Furia według rzeczniczki Białego Domu?

W jaki sposób Biały Dom opisuje podejście Iranu do negocjacji międzynarodowych?

Jakie konsekwencje dla Iranu przewiduje administracja USA po atakach na jego terytorium?

Jakie działania podjął prezydent Donald Trump w odpowiedzi na konflikt na Bliskim Wschodzie?

W środę wieczorem czasu polskiego Karoline Leavitt – rzeczniczka Białego Domu – odniosła się do sytuacji na Bliskim Wschodzie i prowadzonej przez USA operacji Epicka Furia.

Biały Dom: Poprzedni prezydenci USA byli zbyt słabi wobec Iranu

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Waszyngtonie, Karoline Leavitt powiedziała między innymi, że przywódcy Iranu „płacą krwią” za – jak podkreśliła – zbrodnie przeciwko USA. Rzeczniczka Białego Domu mówiła także o działaniach reżimu od czasu rewolucji irańskiej w 1979 r. oraz stwierdziła, że poprzedni prezydenci Stanów Zjednoczonych byli „zbyt słabi” wobec Iranu, ale „Trump jest człowiekiem czynu”.

Jak wyjaśniła Leavitt, operacje USA w Iranie mają na celu „trwałe zduszenie ich ambicji nuklearnych”. Rzeczniczka przedstawiła też cele, o których w ostatnich dniach mówili inni przedstawiciele administracji Trumpa – w tym zniszczenie irańskich pocisków balistycznych i wyniszczenie tamtejszej floty wojennej.

Leavitt przekazała również, że USA zniszczyły już ponad 20 okrętów – co wcześniej potwierdziło Dowództwo Centralne USA. – Tymczasem iraccy protegowani Iranu niemal wcale się nie bronili i już nie będą w stanie destabilizować świata – dodała.