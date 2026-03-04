39 min. 49 sek.

USA idzie na wojnę totalną? Ofensywa lądowa na Iran w grze

Tempo wydarzeń na Bliskim Wschodzie stało się „imponujące” nawet jak na standardy tego regionu, a analitycy ostrzegają, że sytuacja wymyka się spod kontroli.

Według Krzysztofa Płomińskiego, byłego ambasadora w Iraku i Arabii Saudyjskiej, obecnie znajdujemy się na „bezdrożu”, gdzie nikt – włącznie z globalnymi mocarstwami – nie jest w stanie przewidzieć ostatecznego kierunku, w którym zmierza ten konflikt.

Strategia Iranu i destabilizacja Zatoki

Iran, podejmując ataki na infrastrukturę energetyczną państw takich jak Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, zdaje się realizować strategię rozszerzania konfliktu. ambasador Płomiński w rozmowie z Mateuszem Grzeszczukiem sugeruje, że Teheran wysyła w ten sposób brutalny komunikat do swoich sąsiadów. „My dostajemy ciosy. My – są one dla nas bolesne, ale chcemy, żeby was również zabolało. I żebyście z tym swoim bólem dotarli do Waszyngtonu”.

Działania te uderzają w sam fundament państwowości krajów Zatoki, który opiera się na stabilności i realizacji wizjonerskich projektów transformacyjnych, takich jak saudyjskie miasto Neom.