Cypr mogą opuścić ci amerykańscy dyplomaci, których obecność na wyspie nie jest niezbędna do działania amerykańskich placówek dyplomatycznych – podaje Associated Press. Z przekazywanych informacji wynika, że decyzję o opuszczeniu Cypru Departament Stanu pozostawia samym pracownikom.

Reklama Reklama

Ambasada USA na Cyprze do swoich obywateli: Bez potrzeby się u nas nie pojawiajcie

We wtorek ambasada USA na Cyprze ostrzegła obywateli USA przed zagrożeniem ze strony dronów w rejonie Pafos. Z komunikatu wynikało, że – poza sytuacjami nadzwyczajnymi – Amerykanie mają unikać zbliżania się do ambasady Stanów Zjednoczonych w Nikozji.

Zasięg irańskich rakiet Foto: PAP

Obywatelom USA na Cyprze ambasada zaleca czujność i ostrożność. Mają unikać zbliżania się do instalacji wojskowych, budynków rządowych i innych „potencjalnych celów”.

W nocy z wtorku na środę czasu polskiego Departament Stanu USA wydał też zgodę na opuszczenie Arabii Saudyjskiej przez personel dyplomatyczny, który nie jest niezbędny do funkcjonowania amerykańskich placówek w tym kraju oraz przez rodziny dyplomatów. We wtorek doszło do ataku dronów na amerykańską ambasadę w Rijadzie. Podobną decyzję Departament Stanu podjął w odniesieniu do amerykańskich dyplomatów w Omanie.