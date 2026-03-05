Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Sprawiedliwość po 20 latach? Jest wyrok ws. pierwszej afery finansowej III RP

Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił w czwartek wyrok w sprawie szefów domu maklerskiego Warszawska Grupa Inwestycyjna, który okazał się piramidą finansową. Zdefraudowano w niej ok. 340 mln zł na szkodę 1300 inwestorów.

Publikacja: 05.03.2026 14:13

Członkowie zarządu WGI w czasie pierwszego procesu w 2013 r. Od prawej: oskarżeni Andrzej S., Maciej

Członkowie zarządu WGI w czasie pierwszego procesu w 2013 r. Od prawej: oskarżeni Andrzej S., Maciej S. i Łukasz K.

Foto: PAP/Jakub Kamiński

Dorota Gajos-Kaniewska

Dwaj członkowie zarządów WGI Dom Maklerski S.A. i WGI Consulting sp. z o.o. Maciej S. i Łukasz K. usłyszeli wyroki 5 lat pozbawienia wolności. Trzeci, Andrzej S., został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata. 

Zyski WGI były tylko „na papierze”

Oskarżeni, szefowie domu maklerskiego WGI – w tym prezesi Maciej S. i Łukasz K. – mieli inwestować środki klientów na rynku walutowym (forex), wykazując zyski rzędu nawet kilkudziesięciu procent. Zamiast tego pieniądze wyprowadzali, m.in. prowadzili podwójną księgowość. Spółka okazała się piramidą finansową. W 2006 r. ogłoszono jej upadłość. 1300 inwestorów straciło łącznie ok. 340 mln zł –  obecnie to grubo ponad miliard złotych.

Czytaj więcej

Wyrok ws. defraudacji 340 mln zł wbrew faktom. Kto rozliczy sąd i naprawi krzywdy
Kraj
Wyrok ws. defraudacji 340 mln zł wbrew faktom. Kto rozliczy sąd i naprawi krzywdy

Pierwszy wyrok zapadł w 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Mimo mocnych dowodów i trzech opinii biegłych potwierdzających oszustwo, sąd uniewinnił oskarżonych od zarzutu niegospodarności. Do rozmycia odpowiedzialności przyczyniła się prokuratura, latami nieudolnie prowadząca postępowanie. Sędzia Anna Bator-Ciesielska uznała linię obrony oskarżonych, że do strat pokrzywdzonych przyczyniło się zabranie WGI licencji w kwietniu 2006 r., uniemożliwiając dalszą działalność i prowokując bankructwo spółki.

Do takiego rozstrzygnięcia miało przyczynić się nieudolne śledztwo prokuratury oraz błędy nadzoru finansowego (dziś KNF). Spółka w ogóle nie powinna dostać licencji, bo do nadzoru i do klientów wysyłała rozbieżne dane dotyczące wyceny rachunków inwestycyjnych – WGI wykazywała ogromne zyski, ale wyłącznie „na papierze”.

Reklama
Reklama

„Porażka wymiaru sprawiedliwości” i powtórny proces prezesów z WGI

Apelację od wyroku uniewinniającego wnieśli prokurator i pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych – inwestorów, oraz KNF. Sąd Apelacyjny nazwał sposób procedowania w I instancji „porażką wymiaru sprawiedliwości” i nakazał ponowny proces. Zaznaczył, że powinien on zakończyć się „w ciągu kilku miesięcy„ po ”kilku–kilkunastu rozprawach”. - Nie do zaakceptowania jest bowiem sytuacja, by powtórzyło się karygodne procedowanie, gdy strony oczekiwały na wydanie wyroku przez ponad 11 lat  – podkreślił SA w 2022 r.

Czytaj więcej

Oskarżeni Andrzej S., Maciej S. i Łukasz K. we wrześniu 2013 r. podczas rozpoczęcia procesu karnego
Przestępczość
Powtórka z rozliczania aferzystów z WGI. Rusza proces w pierwszej aferze finansowej III RP

Powtórny proces ruszył w 2023 r. Prokuratura domagała się 10 lat więzienia  dla byłych prezesów Łukasza K. i Macieja S. i 5 lat pozbawienia wolności dla Andrzeja S. 

Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Stronom wciąż przysługuje apelacja.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przepisy regulaminu w sprawie opłat za parkowanie zaskarżyli rzecznik praw obywatelskich i prokurato
Prawo drogowe
Sąd: za brak biletu parkingowego za szybą nie można karać dodatkową opłatą
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Sąd: staruszka nie musi spłacać kredytu po zmarłym synu. Co zaważyło?
Konsumenci
Sąd: staruszka nie musi spłacać kredytu po zmarłym synu. Co zaważyło?
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Praca, Emerytury i renty
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Pies z pseudohodowli, czyli „kot w worku”. Prawo ma chronić kupujących
Prawo w Polsce
Pies z pseudohodowli, czyli „kot w worku”. Prawo ma chronić kupujących
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama