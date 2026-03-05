Sprawiedliwość po 20 latach? Jest wyrok ws. pierwszej afery finansowej III RP

Członkowie zarządu WGI w czasie pierwszego procesu w 2013 r. Od prawej: oskarżeni Andrzej S., Maciej S. i Łukasz K.
Dwaj członkowie zarządów WGI Dom Maklerski S.A. i WGI Consulting sp. z o.o. Maciej S. i Łukasz K. usłyszeli wyroki 5 lat pozbawienia wolności. Trzeci, Andrzej S., został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata.
Oskarżeni, szefowie domu maklerskiego WGI – w tym prezesi Maciej S. i Łukasz K. – mieli inwestować środki klientów na rynku walutowym (forex), wykazując zyski rzędu nawet kilkudziesięciu procent. Zamiast tego pieniądze wyprowadzali, m.in. prowadzili podwójną księgowość. Spółka okazała się piramidą finansową. W 2006 r. ogłoszono jej upadłość. 1300 inwestorów straciło łącznie ok. 340 mln zł – obecnie to grubo ponad miliard złotych.
Klienci nieistniejącego już Domu Maklerskiego WGI domagają się dziś pociągnięcia do odpowiedzialności prokuratorów i sędziów.
Pierwszy wyrok zapadł w 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Mimo mocnych dowodów i trzech opinii biegłych potwierdzających oszustwo, sąd uniewinnił oskarżonych od zarzutu niegospodarności. Do rozmycia odpowiedzialności przyczyniła się prokuratura, latami nieudolnie prowadząca postępowanie. Sędzia Anna Bator-Ciesielska uznała linię obrony oskarżonych, że do strat pokrzywdzonych przyczyniło się zabranie WGI licencji w kwietniu 2006 r., uniemożliwiając dalszą działalność i prowokując bankructwo spółki.
Do takiego rozstrzygnięcia miało przyczynić się nieudolne śledztwo prokuratury oraz błędy nadzoru finansowego (dziś KNF). Spółka w ogóle nie powinna dostać licencji, bo do nadzoru i do klientów wysyłała rozbieżne dane dotyczące wyceny rachunków inwestycyjnych – WGI wykazywała ogromne zyski, ale wyłącznie „na papierze”.
Apelację od wyroku uniewinniającego wnieśli prokurator i pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych – inwestorów, oraz KNF. Sąd Apelacyjny nazwał sposób procedowania w I instancji „porażką wymiaru sprawiedliwości” i nakazał ponowny proces. Zaznaczył, że powinien on zakończyć się „w ciągu kilku miesięcy„ po ”kilku–kilkunastu rozprawach”. - Nie do zaakceptowania jest bowiem sytuacja, by powtórzyło się karygodne procedowanie, gdy strony oczekiwały na wydanie wyroku przez ponad 11 lat – podkreślił SA w 2022 r.
Po 17 latach ponownie rusza proces karny szefów spółki Warszawska Grupa Inwestycyjna. Poprzedni wyrok był porażką prawa – uznał sąd w apelacji.
Powtórny proces ruszył w 2023 r. Prokuratura domagała się 10 lat więzienia dla byłych prezesów Łukasza K. i Macieja S. i 5 lat pozbawienia wolności dla Andrzeja S.
Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Stronom wciąż przysługuje apelacja.
