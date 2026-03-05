17 marca Sąd Apelacyjny w Poznaniu rozpatrzy apelacje od trzeciego już wyroku uniewinniającego Adama Z. w sprawie śmierci Ewy Tylman.

Trzy wyroki uniewinniające znajomego Ewy Tylman

Jeśli apelacja zostanie uwzględniona, tajemnicza śmierć 26-letniej poznanianki w listopadzie 2015 r. będzie przedmiotem czwartego procesu. Trzeci rozpoczął się w październiku 2024 roku, a wyrok zapadł 25 marca następnego roku.

Sąd Okręgowy w Poznaniu uniewinnił wówczas Adama Z. od zarzutu zabójstwa z zamiarem ewentualnym, jak chciała prokuratura. Nie znalazł również podstaw do tego, by skazać Z. za nieudzielenie pomocy. O zmianę kwalifikacji wystąpiła sama prokuratura, ale jednocześnie nie wycofała aktu oskarżenia, więc sąd badał, czy Z. jest winny zabójstwa z zamiarem ewentualnym.

Apelację od tego wyroku złożyli prokurator i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego tj. ojca Ewy Tylman. Obaj domagają się uchylenia wyroku i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Zdaniem prokuratora, orzeczenie Sądu Okręgowego zostało w oparciu o błędne ustalenia faktyczne, wynikające z naruszenia przepisów postępowania karnego odnoszących się do oceny dopuszczalności przeprowadzonych dowodów.