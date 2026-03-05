Tusk reaguje na kontrpropozycję Nawrockiego i Glapińskiego wobec SAFE: Nie czas na gierki

– I trzeci postulat –niech to polskie złoto, bo to nie jest złoto panów Nawrockiego, Glapińskiego czy Tuska, które jest dzisiaj rozsiane po bankach w kilku miejscach na świecie, wróci wreszcie do kraju. Liczę na szybkie decyzje i szybkie odpowiedzi – zakończył premier.

Program SAFE Foto: Infografika PAP

Unijny SAFE kontra SAFE 0 proc. Spór o finansowanie zbrojeń

Tusk odniósł się do propozycji prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego, by zamiast korzystać z unijnego programu SAFE, Polska stworzyła własny krajowy mechanizm finansowania wydatków obronnych – w publicznej debacie określany jako „Polski SAFE” albo „SAFE 0 proc.”. Idea polegałaby na tym, aby zamiast korzystać z europejskich pożyczek uruchomić finansowanie oparte na krajowych instytucjach finansowych i możliwościach NBP, tak aby ograniczyć zadłużenie wobec mechanizmów UE i zachować większą kontrolę nad sposobem wydawania pieniędzy.

– Polski SAFE 0 proc. jest lepszy dla polskich sił zbrojnych niż europejski SAFE z tymi obciążeniami, o których dyskutujemy w polskiej opinii publicznej – przekonywał Nawrocki. Projekt ma gwarantować 185 mld zł, które – jak mówił prezydent, przedstawiając tę propozycję razem z prezesem NBP – nie będą się wiązać z żadnymi odsetkami, z żadnym kredytem do 2070 r.

Na konferencji nie zostały jednak przedstawione szczegóły projektu, w tym to, skąd mają pochodzić te pieniądze. Glapiński wspomniał jednak o zysku NBP. – Zysk w 95 proc. przekazujemy rządowi i on jest używany w określonym celu. W tym wypadku spodziewamy się, że w celu właśnie wzmacniania polskiej obronności – stwierdził. Jednak bank centralny przez ostatnie trzy lata wykazywał straty.

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego wyjaśnia, skąd pieniądze na „polski SAFE 0 proc.”

Rząd krytykuje tę propozycję, twierdząc, że bank centralny nie powinien bezpośrednio finansować wydatków państwa, a tworzenie alternatywy dla programu unijnego jest niepotrzebnym ryzykiem i polityczną grą. Zwolennicy rozwiązania z udziałem NBP odpowiadają z kolei, że program SAFE oznacza nowe zobowiązania finansowe wobec instytucji europejskich, a Polska mogłaby w większym stopniu oprzeć finansowanie obronności na własnych instrumentach.