Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki wpłynęły na decyzję o obniżeniu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej?

Jakie są prognozy dotyczące inflacji w Polsce na najbliższe lata?

Jakie są perspektywy wzrostu gospodarczego Polski według najnowszych prognoz NBP?

W środę Rada Polityki Pieniężnej pod przewodnictwem Glapińskiego obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, do 3,75 proc. dla stopy referencyjnej NBP. Łącznie od maja 2025 r. RPP ścięła stopy już o dwa punkty procentowe.

Jak dawał do zrozumienia szef banku centralnego podczas czwartkowej konferencji prasowej, Radę do obniżki stóp procentowych zachęcił pozytywny obraz rysowany przez najnowszą projekcję inflacyjną NBP. – Ona pokazuje, że powrót inflacji do celu jest trwały. Inflacja aż do końca 2028 r. ma pozostać na poziomie zgodnym z celem NBP [2,5 proc. +/- 1 pkt proc. – red.] – zauważał Glapiński. Z wykresu przedstawionego podczas konferencji wynika, że do końca 2028 r. (horyzont prognozy) ma wahać się w przedziale około 2-2,5 proc. Średniorocznie w latach 2026-2028 ma wynosić około 2,2-2,5 proc. To niżej niż w poprzedniej projekcji, z listopada 2025 r. Zgodnie z nią, inflacja w 2026 r. miała wynieść średnio 2,9 proc.

– Poprawiły się też perspektywy dla inflacji bazowej [tj. bez cen żywności i nośników energii, szczególnie wrażliwych na szoki zewnętrzne – red.]. W całym horyzoncie prognozy ma kształtować się w okolicach 2,5 proc. – dodawał szef banku centralnego. Jak tłumaczył, niskiej inflacji sprzyja m.in. obniżająca się dynamika wynagrodzeń, spadek cen produkcji przemysłowej, wzmożony napływ tanich towarów z Chin oraz słabe dane za styczeń o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej (brak obaw o przegrzanie koniunktury).