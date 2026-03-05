Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zarzuty zostały postawione Rusłanowi Calikowowi?

Funkcjonariusze rosyjskich organów ścigania aresztowali w czwartek 5 marca Rusłana Calikowa (60 lat), byłego pierwszego wiceministra obrony Rosji, nazywanego „generałem od PR” byłego ministra obrony Siergieja Szojgu. To już czwarty zastępca Szojgu aresztowany od 2024 r.

Jak informuje m.in. „The Moscow Times” przeciwko Calikowowi wszczęto postępowanie karne o utworzenie organizacji przestępczej, pranie skradzionego mienia i przekupstwo. Postawiono mu 12 zarzutów defraudacji i prania pieniędzy, a także dwa zarzuty korupcyjne. Według Komitetu Śledczego sprawcy „defraudowali środki budżetowe” w latach 2017–2024, kiedy sam Calikow pracował w ministerstwie obrony. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Kolekcjoner tytułów i szef PR Szojgu

Calikow był prawą ręką Siergieja Szojgu, zawsze u jego boku. Najpierw od 1994 roku pracował pod rządami Szojgu w ministerstwie sytuacji nadzwyczajnych, zajmując stanowiska od dyrektora do pierwszego wiceministra (w 2007 roku). W 2012 roku został wicegubernatorem obwodu moskiewskiego, kiedy Szojgu awansował na szefa obwodu. Zaraz po tym, jak w 2012 roku Szojgu objął stanowisko ministra obrony, Calikow został wiceministrem, nadzorując departamenty informacji i kontroli finansowej.