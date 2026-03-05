Rzeczpospolita
Wydarzenia
Korupcja w ministerstwie obrony Rosji. Pranie i rozkradanie pieniędzy na wojnę Putina

Wojna rozpętana przez Putina nakręciła korupcję i rozkradanie państwowych pieniędzy w rosyjskim resorcie obrony. Dziś do aresztu trafił były pierwszy wiceminister Rosji. To najbliższy współpracownik byłego ministra Siergieja Szojgu. Na państwowej posadzie zgromadził majątek szacowany na równowartość 230 mln zł.

Publikacja: 05.03.2026 18:58

Rusłan Calikow

Foto: REUTERS

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zarzuty zostały postawione Rusłanowi Calikowowi?
  • Kim był Rusłan Calikow w kontekście rosyjskiego ministerstwa obrony?
  • Jakie szczegóły dotyczące majątku Calikowa ujawniono w artykule?
  • Jakie powiązania dotyczące korupcji w ministerstwie obrony zostały ujawnione?

Funkcjonariusze rosyjskich organów ścigania aresztowali w czwartek 5 marca Rusłana Calikowa (60 lat), byłego pierwszego wiceministra obrony Rosji, nazywanego „generałem od PR” byłego ministra obrony Siergieja Szojgu. To już czwarty zastępca Szojgu aresztowany od 2024 r.

Jak informuje m.in. „The Moscow Times” przeciwko Calikowowi wszczęto postępowanie karne o utworzenie organizacji przestępczej, pranie skradzionego mienia i przekupstwo. Postawiono mu 12 zarzutów defraudacji i prania pieniędzy, a także dwa zarzuty korupcyjne. Według Komitetu Śledczego sprawcy „defraudowali środki budżetowe” w latach 2017–2024, kiedy sam Calikow pracował w ministerstwie obrony. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Kolekcjoner tytułów i szef PR Szojgu

Calikow był prawą ręką Siergieja Szojgu, zawsze u jego boku. Najpierw od 1994 roku pracował pod rządami Szojgu w ministerstwie sytuacji nadzwyczajnych, zajmując stanowiska od dyrektora do pierwszego wiceministra (w 2007 roku). W 2012 roku został wicegubernatorem obwodu moskiewskiego, kiedy Szojgu awansował na szefa obwodu. Zaraz po tym, jak w 2012 roku Szojgu objął stanowisko ministra obrony, Calikow został wiceministrem, nadzorując departamenty informacji i kontroli finansowej.

Czytaj więcej

Potężny niegdyś klan byłego ministra obrony Siergieja Szojgu został zlikwidowany
Polityka
Rosja. Niszczące „czystki” w elitach. „Są teczki na wszystkich"
Jak wielu rosyjskich biurokratów Calikow lubił gromadzić tytuły. Były to m.in. Czynny Radca Państwowy Federacji Rosyjskiej I klasy (2007); Zasłużony Ekonomista Federacji Rosyjskiej (2003). Laureat Nagrody Rządu Federacji Rosyjskiej (2012). Kawaler Orderu „Za Zasługi dla Ojczyzny”. Doktor nauk ekonomicznych (1983).

W latach 2015–2024 Rusłan Calikow był pierwszym wiceministrem obrony Rosji. Rosyjskie media nazywały go „generałem PR Szojgu”, bo wszelkimi sposobami kreował korzystny wizerunek ministra obrony w mediach. Prokremlowskie media przedstawiały go jako „prawą rękę” Szojgu. Kiedy Putin napadł na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, Calikow był jednym z pierwszych, którego objęły sankcje 27 krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady i kilku innych państw.

Donos nie uratował zastępcy Szojgu

Gdy w 2024 roku wokół finansów rosyjskiego ministerstwa obrony zaczęło być gorąco, Calikow doniósł na innego wiceministra Timura Iwanowa i jego byłego podwładnego Antona Filatowa – byłego prezesa korporacji zbrojeniowej Oboronlogistics. „Śledczy przesłuchali Rusłana Calikowa, który złożył szczegółowe zeznania obciążające Iwanowa w związku z nielegalną działalnością” – poinformowała TASS, powołując się na źródła w organach ścigania.

Czytaj więcej

Na razie nie wiadomo, jaki związek zatrzymanie gen. Szamarina ma z serią aresztowań, które w ostatni
Polityka
Łapówkarze na czele „ministerstwa wojny”. Czy doszło do zdrady państwa?

Według agencji, Calikow trzykrotnie zeznawał w pierwszym postępowaniu karnym przeciwko Timurowi Iwanowowi, oskarżonemu o korupcję i był przesłuchiwany przez prokuraturę. To go jednak nie ochroniło. Kiedy Siergiej Szojgu zmuszony został do rezygnacji, Calikow też stracił stołek.

„Grupa wsparcia” planowała go mianować senatorem z Tuwy, regionu rodzinnego Szojgu, ale plan ten się nie powiódł, bo drzwi Kremla zatrzasnęły się przed byłym ministrem i jego ludźmi. Źródło w gazecie RBK poinformowało, że Calikow stracił status głównego kandydata do Rady Federacji z powodu „czynników zewnętrznych”. Obecnie jest deputowanym parlamentu Tuwy z ramienia Jednej Rosji.

Zorganizowana grupa generałów w ministerstwie obrony

Calikow jest czwartym od 2024 roku zastępcą Szojgu, który został oskarżony o korupcję i kradzież publicznych pieniędzy. W 2022 roku zespół Aleksieja Nawalnego odkrył, że wojskowy i jego rodzina mają aktywa (nieruchomości w Rosji i za granicą, akcje, oszczędności itp.) o wartości prawie 5 mld rubli (dziś to 230 mln zł). Z tego sam Calikow jest właścicielem działki z rezydencją we wsi Razdory na Rublowce (podmoskiewska enklawa rosyjskich elit), wycenionej na 3,5 mld rubli.

Czytaj więcej

Putin śni o nieśmiertelności. Badania nad długowiecznością pochłaniają miliardy
Plus Minus
Putin śni o nieśmiertelności. Badania nad długowiecznością pochłaniają miliardy

Grupa Aleksieja Nawalnego ustaliła też, że dzieci Calikowa legalnych dochodów nie mają, mimo to mają pokaźne nieruchomości: Córki Elizawieta i Julia posiadają nieruchomości w moskiewskim centrum biznesowym o wartości 132 mln rubli (6,8 mln zł), a także szereg biur o wartości 85 mln rubli (3,75 mln zł). Synowie Daniel i Zaur nabyli w 2021 roku dwie działki w obwodzie moskiewskim, każda o wartości 260 mln rubli (12,2 mln zł.) Posiadają również biura w Moskwie o wartości 400 mln rubli każde (18,7 mln zł).

W czasie, kiedy je kupowali, rosyjskie rodziny składały się na ekwipunek dla żołnierzy powołanych do armii Putina. Rosyjska opinia publiczna zastanawia się, czy i kiedy FSB zapuka do drzwi Siergieja Szojgu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

