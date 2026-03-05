Samoloty F-35 posiadają zdolność przenoszenia broni jądrowej
– Nie słyszałem wiarygodnych informacji, by europejskie rządy naprawdę myślały o niezależnym nabyciu (broni atomowej – red.) i złamaniu ich zobowiązań wynikających z Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej – oświadczył Elbridge Colby, zastępca sekretarza wojny USA podczas spotkania w think tanku Council on Foreign Relations (CFR). Dodał, że USA próbowałyby odwieść kraje europejskie od takich planów.
To reakcja na wypowiedzi m.in. polskich polityków związane z propozycją prezydenta Francji, aby rozłożyć parasol atomowy nad wschodnią Europą albo też realnie uczestniczyć w programie natowskim Nuclear Sharing, który umożliwia udostępnienie głowic jądrowych członkom sojuszu nieposiadającym takiej broni.
Mniej lub bardziej ostre reakcje przedstawicieli amerykańskiej administracji pojawiały się zarówno za prezydentury Joe Bidena, jak i Donalda Trumpa, bo Amerykanie nie chcą eskalować. Pomimo tego polscy politycy raz, dwa razy w roku wrzucają ten temat do debaty – wcześniej prezydent Andrzej Duda, teraz Karol Nawrocki. Zakładam, że są świadomi, iż decyzja w tej sprawie leży wyłącznie w gestii Stanów Zjednoczonych. Ale nie dziwię się też ich opinii. Bo Rosja dysponuje największym potencjałem nuklearnym na świecie – ponad 1 700 głowic znajduje się w gotowości operacyjnej. Rosjanie mogą je rozmieścić na Białorusi.
Opór Amerykanów nie oznacza, że nie mamy na nic wpływu. Polscy żołnierze biorą udział w manewrach, w trakcie których ćwiczone są procedury przenoszenia broni jądrowej i eskortowania takich samolotów. Uczestniczymy także w planowaniu nuklearnym, m.in. w ustalaniu potencjalnych celów uderzenia. Ale prawda jest i taka, że nie jesteśmy przygotowani do samodzielnego przenoszenia takiej broni i jej magazynowania w Polsce.
Broń atomowa na świecie
O co więc chodzi? Moim zdaniem to element wojny informacyjnej prowadzonej z Rosją i przypomnienie, że aspiracje ciągle mamy – atomowe.
