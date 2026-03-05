I z tym też pełna zgoda. Taka woda służy przecież do zaspokojenia pragnienia, do nawodnienia organizmu i dostarczenia mu jakichś minerałów. A woda posłodzona służy do zwiększenia poziomu cukru we krwi. Każdy wie, że trudno zastąpić coś słodkiego czymś niesłodkim.

Głosy domagające się obniżenia stawki podatku VAT na wodę są torpedowane zawołaniem, że mamy wojnę, wydatki zbrojeniowe i wielki deficyt budżetowy. Więc ja w trosce o budżet i zdolności obronne kraju podpowiem pewne rozwiązanie: znieść preferencje podatkowe na napoje słodzone zagęszczonym sokiem owocowym lub warzywnym. Bo poza preferowaniem próchnicy i otyłości to te preferencyjne stawki podatkowe niczego innego nie preferują.

Z uporem maniaka wrócę więc po raz n-ty do swojej propozycji z 2003 r. – jednolitej stawki podatku VAT na wszystko. Będzie mniejszy deficyt budżetowy, będzie więcej pieniędzy na zbrojenia, no i nie będzie niedyskretnych pytań „komu i czemu to służy”.

Matryca VAT, czyli matryca głupoty

Na rynku, na którym podstawowym kryterium wyborów konsumentów pozostaje cena, preferencyjne stawki podatku VAT wpływające na ceny detaliczne preferują nie tylko określone towary nimi objęte, ale i ich producentów. Z całą pewnością nie służy to rozwojowi konkurencyjności, a wręcz ją torpeduje. Choć podatki powinny być neutralne. Oczywiście z twierdzeniem tym nie zgodzą się bojownicy o równość społeczną, ale przecież nie mówimy o bezpośrednich podatkach dochodowych, tylko o pośrednim podatku konsumpcyjnym. Co do jego neutralności zgadzają się nawet ci najbardziej zagorzali bojownicy o równość społeczną. Z wyjątkiem tych z Ministerstwa Finansów.