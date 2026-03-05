Rzeczpospolita
Robert Gwiazdowski: Czysta woda i woda posłodzona to bez wątpienia inne produkty

Dlaczego państwo swoją polityką podatkową promuje produkty wywołujące u dzieciaków próchnicę i otyłość, a w dłuższej perspektywie czasu choroby metaboliczne na leczenie których NFZ wydaje więcej niż na leczenie alkoholizmu?

Publikacja: 05.03.2026 18:57

Robert Gwiazdowski: Czysta woda i woda posłodzona to bez wątpienia inne produkty

Foto: Adobe Stock

Robert Gwiazdowski

MF ma rację. Czysta woda, a woda posłodzona to co innego

Zdaniem Ministerstwa Finansów „dla możliwości objęcia danego napoju stawką VAT w wysokości 5 proc. decydujący jest skład produktu. Jeżeli dany napój nie zawiera wymaganej ilości soku z owoców lub warzyw – nie jest objęty stawką 5 proc.”. Takie kryterium składu surowcowego „precyzyjnie i jednoznacznie określa zakres danej kategorii objętej preferencją”.

I ja muszę przyznać, że resort finansów ma rację. Rzeczywiście. Jest takie kryterium, które „precyzyjnie i jednoznacznie” określa, że woda posłodzona dodatkiem zagęszczonego soku owocowego lub warzywnego jest objęta preferencyjną stawką podatku VAT. Jednak ani precyzyjnie, ani jednoznacznie resort nie wyjaśnił, dlaczego tak jest. Dlaczego państwo swoją polityką podatkową promuje produkty wywołujące u dzieciaków próchnicę i otyłość, a w dłuższej perspektywie czasu choroby metaboliczne na leczenie których NFZ wydaje więcej niż na leczenie alkoholizmu?

Woda nie będzie tańsza przez wydatki na zbrojenia

Pada też argument, że napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku oraz woda butelkowana to – z punktu widzenia przeciętnego konsumenta – różne produkty, które nie są wobec siebie zastępowalne.

I z tym też pełna zgoda. Taka woda służy przecież do zaspokojenia pragnienia, do nawodnienia organizmu i dostarczenia mu jakichś minerałów. A woda posłodzona służy do zwiększenia poziomu cukru we krwi. Każdy wie, że trudno zastąpić coś słodkiego czymś niesłodkim.

Głosy domagające się obniżenia stawki podatku VAT na wodę są torpedowane zawołaniem, że mamy wojnę, wydatki zbrojeniowe i wielki deficyt budżetowy. Więc ja w trosce o budżet i zdolności obronne kraju podpowiem pewne rozwiązanie: znieść preferencje podatkowe na napoje słodzone zagęszczonym sokiem owocowym lub warzywnym. Bo poza preferowaniem próchnicy i otyłości to te preferencyjne stawki podatkowe niczego innego nie preferują.

Z uporem maniaka wrócę więc po raz n-ty do swojej propozycji z 2003 r. – jednolitej stawki podatku VAT na wszystko. Będzie mniejszy deficyt budżetowy, będzie więcej pieniędzy na zbrojenia, no i nie będzie niedyskretnych pytań „komu i czemu to służy”.

Matryca VAT, czyli matryca głupoty

Na rynku, na którym podstawowym kryterium wyborów konsumentów pozostaje cena, preferencyjne stawki podatku VAT wpływające na ceny detaliczne preferują nie tylko określone towary nimi objęte, ale i ich producentów. Z całą pewnością nie służy to rozwojowi konkurencyjności, a wręcz ją torpeduje. Choć podatki powinny być neutralne. Oczywiście z twierdzeniem tym nie zgodzą się bojownicy o równość społeczną, ale przecież nie mówimy o bezpośrednich podatkach dochodowych, tylko o pośrednim podatku konsumpcyjnym. Co do jego neutralności zgadzają się nawet ci najbardziej zagorzali bojownicy o równość społeczną. Z wyjątkiem tych z Ministerstwa Finansów.

Wprowadzoną przez rząd Mateusza Morawieckiego matrycę VAT nazwałem na tych łamach „matrycą głupoty”. Rząd Donalda Tuska twórczo kontynuuje „dorobek” swoich poprzedników.

Stawka 23 proc. VAT na kartofle, szponder czy schab nie sprawi, że „biedni ludzie zaczną umierać z głodu na ulicy” – jak mi odpowiadano onegdaj na propozycję zrównania tych stawek. Stawka 23 proc. VAT na wodę posłodzoną sokiem owocowym lub warzywnym również nie sprawi, że ludzie będą umierać z pragnienia – zwłaszcza, że przecież woda słodzona sokiem nie jest zastępowalna wodą (jak słusznie stwierdziło Ministerstwo Finansów), tylko raczej słodką wodą z cukrem, a może nawet i z jakimś ciastkiem.

Autor jest adwokatem i doradcą podatkowym, profesorem Uczelni Łazarskiego

