To jednak dowód, jak poważny kłopot z SAFE ma Karol Nawrocki. Z jednej strony sondaże pokazują, że za podpisaniem przez niego ustawy wdrażającej ten program jest prawie 60 proc. badanych. Z kolei koalicja rządząca z premierem Tuskiem na czele bardzo wysoko licytuje, stawiając znak równości między prezydenckim podpisem a bezpieczeństwem naszego kraju. Nawrocki wie, że z rządem tej rozgrywki nie jest w stanie wygrać. Z drugiej strony ma swój własny elektorat – sympatyków PiS i Konfederacji. Jarosław Kaczyński wezwał go do weta. Na jego wyborców Nawrocki i tak może liczyć. Ale by trafić do Konfederatów, musiał Kaczyńskiego przelicytować. Nie wystarczyło weto, trzeba było pokazać, że prezydent ma pomysł na lepsze, własne, bardziej suwerenne SAFE. I to właśnie zrobił.

Foto: Tomasz Sitarski

Czy politycy mają odwagę powiedzieć Polakom, że nie da się zbudować wielkiej armii bez wyrzeczeń?

Ale sprawa ma jeszcze jeden, głębszy poziom. Bez wątpienia między największymi siłami politycznymi trwa w tej chwili przeciąganie liny w sprawie zbrojeń. Mamy do czynienia z klasyczną blame game, czyli próbą obarczenia politycznego adwersarza odpowiedzialnością. Rząd przekonuje, że potrzebujemy SAFE na zbrojenia, bo ten mechanizm będzie nisko oprocentowany. Prezydent z prezesem NBP mówią: możemy to zrobić w ogóle bez żadnych procentów, po prostu zmienić przepisy i wykorzystać bankowe rezerwy. Obie strony chcą więc przekonać Polaków, że da się uzbroić polską armię po zęby, tak, by skutecznie odstraszała Rosję, ale bez większego wysiłku. I tu jest właśnie pies pogrzebany. Bo to będzie wymagać wysiłku. I będzie bolało. Potrzebujemy wydać miliardy na zbrojenia, bo to kwestia egzystencjalna. Ale przez to nie będzie pieniędzy na coś innego. Odpowiedzialni politycy powinni to uczciwie powiedzieć obywatelom.

A tymczasem jesteśmy świadkami sytuacji, w której politycy starają się nas przekonać, że da się inaczej. Że zapłaci za to Ursula von der Leyen, albo sam Glapiński, ale Ty, drogi obywatelu nie musisz z niczego rezygnować. Niestety, to populizm. A Polacy są znacznie mądrzejsi niż politycy przypuszczaliby i chcą być traktowani serio. Wolą gorzką prawdę od słodkich iluzji.