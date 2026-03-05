Donald Tusk i Karol Nawrocki
Wspólna propozycja prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, w której ogłosili tzw. polski SAFE 0 proc., jak meteor wpadła do polskiej polityki. Zaskoczenie było tym większe, że przecież kwestia SAFE nie jest nowa. Mechanizm powstał w czasie polskiej prezydencji, a więc niemal rok temu. Polską listę inwestycji rząd wysłał do Brukseli pod koniec listopada. A tu nagle pojawia się tak nowatorski pomysł ze strony NBP i Pałacu Prezydenckiego.
Program SAFE
Dlaczego właśnie teraz? Bo prezydent znalazł się pod ścianą, na jego biurko trafiła ustawa wprowadzająca mechanizm wydawania pieniędzy z tej europejskiej pożyczki. Karol Nawrocki musi podjąć jakąś decyzję i ma na nią już nieco ponad dwa tygodnie. I właśnie z tego powodu nagle okazało się, że rzekomo można w prosty sposób dobrać się do drzemiących w skarbcu NBP 185 mld zł i przeznaczyć je na zakup sprzętu zbrojeniowego. Jakoś NBP nie kwapił się do finansowania zakupów F-35, gdy podpisywano kontrakt w 2020 r., ani dwa lata później, gdy zamawialiśmy czołgi z Korei, czy w 2023 r., gdy zamawialiśmy kolejne Himarsy. Wojna za naszą wschodnią granicą trwa od czterech lat, zbrojenia idą pełną parą, a tu nagle pojawił się taki genialny pomysł. To chyba nie jest zbieg okoliczności.
To jednak dowód, jak poważny kłopot z SAFE ma Karol Nawrocki. Z jednej strony sondaże pokazują, że za podpisaniem przez niego ustawy wdrażającej ten program jest prawie 60 proc. badanych. Z kolei koalicja rządząca z premierem Tuskiem na czele bardzo wysoko licytuje, stawiając znak równości między prezydenckim podpisem a bezpieczeństwem naszego kraju. Nawrocki wie, że z rządem tej rozgrywki nie jest w stanie wygrać. Z drugiej strony ma swój własny elektorat – sympatyków PiS i Konfederacji. Jarosław Kaczyński wezwał go do weta. Na jego wyborców Nawrocki i tak może liczyć. Ale by trafić do Konfederatów, musiał Kaczyńskiego przelicytować. Nie wystarczyło weto, trzeba było pokazać, że prezydent ma pomysł na lepsze, własne, bardziej suwerenne SAFE. I to właśnie zrobił.
Ale sprawa ma jeszcze jeden, głębszy poziom. Bez wątpienia między największymi siłami politycznymi trwa w tej chwili przeciąganie liny w sprawie zbrojeń. Mamy do czynienia z klasyczną blame game, czyli próbą obarczenia politycznego adwersarza odpowiedzialnością. Rząd przekonuje, że potrzebujemy SAFE na zbrojenia, bo ten mechanizm będzie nisko oprocentowany. Prezydent z prezesem NBP mówią: możemy to zrobić w ogóle bez żadnych procentów, po prostu zmienić przepisy i wykorzystać bankowe rezerwy. Obie strony chcą więc przekonać Polaków, że da się uzbroić polską armię po zęby, tak, by skutecznie odstraszała Rosję, ale bez większego wysiłku. I tu jest właśnie pies pogrzebany. Bo to będzie wymagać wysiłku. I będzie bolało. Potrzebujemy wydać miliardy na zbrojenia, bo to kwestia egzystencjalna. Ale przez to nie będzie pieniędzy na coś innego. Odpowiedzialni politycy powinni to uczciwie powiedzieć obywatelom.
A tymczasem jesteśmy świadkami sytuacji, w której politycy starają się nas przekonać, że da się inaczej. Że zapłaci za to Ursula von der Leyen, albo sam Glapiński, ale Ty, drogi obywatelu nie musisz z niczego rezygnować. Niestety, to populizm. A Polacy są znacznie mądrzejsi niż politycy przypuszczaliby i chcą być traktowani serio. Wolą gorzką prawdę od słodkich iluzji.
