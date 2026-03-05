Rzeczpospolita
Wydarzenia
„Polski SAFE 0 proc.”? Władysław Kosiniak-Kamysz: Bardzo mi się podoba, dołóżcie do SAFE

Nie bójcie się SAFE-u, nie bójcie się wielkich pieniędzy które możemy dostać z UE - apelował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o zaprezentowany przez prezydenta Karola Nawrockiego program „Polski SAFE 0 proc.”

Publikacja: 05.03.2026 12:21

Władysław Kosiniak-Kamysz

Władysław Kosiniak-Kamysz

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Na pytanie o szczegóły prezydenckiej propozycji, przedstawionej na wspólnej konferencji prasowej Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego, Kosiniak-Kamysz odparł, że to autorzy propozycji są „odpowiedzialni za przedstawienie konkretów”. 

- Ja jestem zainteresowany, by wojsko miało i SAFE, i dodatkowe pieniądze z NBP. Bardzo mi się to podoba. To jest naprawdę bardzo ciekawa propozycja. Ale nie może być jako alternatywa. Bezpieczeństwo nie ma alternatywy. Bezpieczeństwo musi być sumą dobrych intencji, dobrych działań, dobrych programów i dużych funduszy – dodał Kosiniak-Kamysz. 

My zagwarantowaliśmy historycznie największy budżet, największe pieniądze z UE, to dołóżmy pieniądze z NBP i mamy wielki projekt bezpiecznej Polski

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony

- To nie alternatywa, to wybór pierwszy, a nie alternatywny. Nie bójcie się SAFE-u, nie bójcie się wielkich pieniędzy które możemy dostać z UE. Dołóżcie jeśli jest taka możliwość z NBP do budowy naszej największej siły jaką jest polska armia. Może być największą armią (w Unii Europejskiej – red.) do 2030 roku – zaznaczył wicepremier.

- My zagwarantowaliśmy historycznie największy budżet, największe pieniądze z UE, to dołóżmy pieniądze z NBP i mamy wielki projekt bezpiecznej Polski – podsumował Kosiniak-Kamysz. 

Wicepremier mówił też, że Polska potrzebuje „sumy dwóch programów, a nie różnicy”. Zapewnił też, że Polska może korzystać z pieniędzy z SAFE nawet bez przyjęcia ustawy, która czeka na podpis prezydenta, ale wówczas nie będzie m.in. „gwarancji bezpieczeństwa (budżetu) MON-u". Chodzi o zapisane w ustawie gwarancje, że spłata środków uzyskanych w ramach SAFE (te środki to pożyczka) nie będzie obciążała budżetu MON. - Jeśli pan prezydent nie podpisze (ustawy) to tego bezpieczeństwa nie ma – ostrzegł. 

Więcej informacji wkrótce

Źródło: rp.pl

