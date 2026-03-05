„Polski SAFE 0 proc.”? Władysław Kosiniak-Kamysz: Bardzo mi się podoba, dołóżcie do SAFE

Na pytanie o szczegóły prezydenckiej propozycji, przedstawionej na wspólnej konferencji prasowej Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego, Kosiniak-Kamysz odparł, że to autorzy propozycji są „odpowiedzialni za przedstawienie konkretów”.

- Ja jestem zainteresowany, by wojsko miało i SAFE, i dodatkowe pieniądze z NBP. Bardzo mi się to podoba. To jest naprawdę bardzo ciekawa propozycja. Ale nie może być jako alternatywa. Bezpieczeństwo nie ma alternatywy. Bezpieczeństwo musi być sumą dobrych intencji, dobrych działań, dobrych programów i dużych funduszy – dodał Kosiniak-Kamysz.

My zagwarantowaliśmy historycznie największy budżet, największe pieniądze z UE, to dołóżmy pieniądze z NBP i mamy wielki projekt bezpiecznej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony

- To nie alternatywa, to wybór pierwszy, a nie alternatywny. Nie bójcie się SAFE-u, nie bójcie się wielkich pieniędzy które możemy dostać z UE. Dołóżcie jeśli jest taka możliwość z NBP do budowy naszej największej siły jaką jest polska armia. Może być największą armią (w Unii Europejskiej – red.) do 2030 roku – zaznaczył wicepremier.