Zdaniem byłego dowódcy GROM-u amerykańsko-izraelska operacja „jest zaplanowana, ale przez premiera Beniamina Netanjahu”. – Bo to, co jest w interesie Izraela, to osłabienie, takie „strzyżenie trawy”, czyli niszczenie potencjału wrogich państw dookoła. I chodzi tutaj tak naprawdę nawet nie o program nuklearny Iranu, bo tutaj ajatollahowie byli skłonni do tego, żeby od niego odstąpić, tylko o zniszczenie zdolności rakietowych, zdolności prowadzenia działań bojowych, potencjału zbrojnego Iranu – tłumaczył.

Gen. Roman Polko o blokadzie ropy: Iran jeszcze nie dokonał najgorszego

Generał przyznał, że „na pewno ten reżim warto obalić”, ale – jak wskazał – „należy to robić w taki sposób, aby było jak najmniej krwi i żeby nie zdestabilizować całego regionu”. Według Polki odwetowe ataki Teheranu w regionie to „akt zemsty”. – Ponieważ Iran nie może sięgnąć Stanów Zjednoczonych, to morduje wszystkich, którzy są w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, przeprowadzając uderzenia nie tylko na bazy wojskowe, ale też nawet na obiekty turystyczne w Dubaju – mówił.

– To jest zachowanie takiego szczura, który zapędzony pod ścianę odgryza się, nie patrząc na to, w kogo uderza. Tak naprawdę Iran jeszcze nie dokonał najgorszego, czego może dokonać – zatopienia paru tankowców, w Cieśninie Ormuz i wówczas czy ktokolwiek będzie chciał, czy nie chciał, to i tak ruch będzie zablokowany – powiedział emerytowany wojskowy.

– Konieczne jest przede wszystkim strategiczne myślenie i przewidywanie, co jest za horyzontem, jakieś planowanie tego typu działań, przewidywanie skutków. Dobrze byłoby, gdyby fachowcy to planowali, żeby to nie było na zasadzie: ano zrobimy tak, zobaczymy później, co dalej będzie – argumentował. Dodał, że nie ma wątpliwości, iż USA za kilka tygodni ogłoszą sukces operacji, tymczasem „w praktyce nic się nie zmienia”.

– Sukces był ogłoszony już w czerwcu ubiegłego roku. „Mission accomplished” – prawie jak prezydent Bush w 2003 r. „Zniszczyliśmy irański potencjał nuklearny”, a pół roku później dowiadujemy się, że znów Amerykanie ten potencjał nuklearny niszczą. Kluczowe jest planowanie, działanie, bo ta beczka prochu, na której siedzimy, ma coraz większy zasięg. Żyjemy w globalnym świecie i to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, oddziałuje też na to, co się dzieje w naszym regionie – podsumował gen. Roman Polko.