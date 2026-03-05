Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Ile potrwa operacja w Iranie? W dokumentach padł termin dużo dłuższy niż ten, o którym mówił Donald Trump

Pentagon stara się zwiększyć liczbę żołnierzy amerykańskich gromadzących dane wywiadowcze na potrzeby operacji w Iranie - podaje serwis Politico, dodając, że administracja Trumpa nie była w pełni przygotowana na szerszą wojnę, z którą obecnie się mierzy. W dokumentach, do których dotarli dziennikarze pada też termin dłuższy, niż cztery tygodnie, o których mówił prezydent Donald Trump.

Publikacja: 05.03.2026 11:59

Czarna flaga, powiewająca obok flagi Iranu w Teheranie

Czarna flaga, powiewająca obok flagi Iranu w Teheranie

Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Bartosz Lewicki

Z dokumentów, do których dotarł serwis Politico, wynika, że Centralne Dowództwo USA zwróciło się do Pentagonu z prośbą o wysłanie większej liczby oficerów wywiadu wojskowego do swojej siedziby w Tampie na Florydzie. Ich zadaniem ma być wsparcie operacji przeciwko Iranowi przez co najmniej 100 dni, a najprawdopodobniej do września. 

To pierwsze znane wezwanie administracji do wysłania dodatkowych pracowników wywiadu na wojnę z Iranem i sygnał, że Pentagon przeznacza fundusze na przyszłe operacje, które mogą trwać znacznie dłużej niż pierwotny czterotygodniowy harmonogram konfliktu ustalony przez prezydenta Donalda Trumpa.

Czytaj więcej

Marco Rubio i Donald Trump
Dyplomacja
Dlaczego USA zaatakowały Iran? Donald Trump mówi jedno, Marco Rubio drugie

Jak zauważa Politico, takie działania zazwyczaj organizowane są na długo przed amerykańską interwencją militarną. Tym razem pośpiech w zwiększaniu liczby ludzi i zasobów pokazuje, że ekipa Donalda Trumpa nie do końca przewidziała tak poważne konsekwencje wojny, którą rozpoczęła wraz z Izraelem.

Gerald Feierstein: wygląda na to, że obudzili się w sobotni poranek i postanowili rozpocząć wojnę

– To co widzieliśmy, to całkowicie improwizowana operacja, której konsekwencji najwyraźniej nikt tak naprawdę nie rozumiał – uważa Gerald Feierstein, były ambasador USA w Jemenie i urzędnik Departamentu Stanu, który zajmował się Bliskim Wschodem. – Wygląda na to, że obudzili się w sobotni poranek i postanowili rozpocząć wojnę – dodał. 

Reklama
Reklama

Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę, wielowątkową operację z Izraelem, której celem była irańska infrastruktura bezpieczeństwa. W wyniku operacji zginął duchowy przywódca Islamskiej Republiki Iranu, Ali Chamenei. 

Czytaj więcej

Ali Chamenei
Polityka
Ali Chamenei nie żyje. 36 lat twardych rządów i otwartej wrogości wobec USA i Izraela

Jednak przedstawiciele władz amerykańskich i izraelskich nie określili jeszcze jasno celu operacji. Donald Trump i jego współpracownicy – przypomina Politico -mieli również trudności z przedstawieniem przekonujących powodów, dla których ataki musiały się odbyć właśnie teraz.

Iran odpowiedział ostrzałem celów USA i innych krajów na Bliskim Wschodzie. Co najmniej sześciu żołnierzy amerykańskich zginęło w porcie w Kuwejcie, co rodzi pytania o to, czy ich baza została wystarczająco dobrze ufortyfikowana w obliczu domniemanego ataku dronów. Zaatakowano również niektóre amerykańskie placówki dyplomatyczne. Jak przypomina serwis – narastają też obawy, że USA i ich sojusznicy na Bliskim Wschodzie mogą mieć niewiele amunicji na taką operację.

Tanie drony Shahed i kosztowna obrona 

Pentagon stara się dostarczyć do regionu więcej środków obrony powietrznej, zwłaszcza mniejsze i tańsze systemy antydronowe, które departament rozwija od kilku lat. Szczególne obawy planistów wojennych budzi atak, w którym zginęli amerykańscy żołnierze, ponieważ został przeprowadzony przez stosunkowo tani dron Shahed. 

Stany Zjednoczone, przynajmniej na razie, używają pocisków rakietowych, których koszt sięga kilku milionów dolarów, aby pokonać drony. Cena takiego pocisku stanowi ułamek ceny drona Shahed. Iran ma w swoich zapasach tysiące takich dronów, a dziesiątki z nich już przebiły się przez istniejące systemy obrony powietrznej.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zniszczony budynek w Teheranie. Efekt sobotniego ataku Izraela i USA
Konflikty zbrojne
Brytyjski dyplomata: Są cztery scenariusze dla Iranu

Kłopoty z ewakuacją dowodzą braku przygotowania

Politico zauważa też, że chociaż co najmniej dwie ambasady USA – w Libanie i Izraelu – zaczęły ewakuować swoich pracowników i ich rodziny na kilka dni przed atakami, ale większość misji dyplomatycznych w regionie nie podjęła takich działań przed rozpoczęciem konfliktu.

W poniedziałek Departament Stanu wydał pierwszy poważny alert dla Amerykanów, wzywając ich do „natychmiastowego opuszczenia” 14 krajów regionu. W tym momencie - jak przypomina Politico - trudno już było uzyskać bilet, ponieważ zamknięcie przestrzeni powietrznej doprowadziło do licznych odwołań lotów. Od tego czasu Departament Stanu rozszerzył swoje alerty i ewakuacje na co najmniej dwa inne kraje: Cypr i Pakistan.

Czytaj więcej

Izraelski myśliwiec
Konflikty zbrojne
Drony zaatakowały ambasadę USA. Stany Zjednoczone ewakuują dyplomatów

To było całkowite zaniedbanie obowiązków – uważa Jeffrey Feltman, były ambasador USA w Libanie, który nadzorował ewakuację tysięcy obywateli amerykańskich z tego kraju w 2006 roku. - Iran jest bez wątpienia zagrożeniem, ale w tym momencie nie istniało dla nas żadne bezpośrednie zagrożenie. Mimo to (Donald Trump) pozostawił tysiące, a może setki tysięcy Amerykanów w niebezpieczeństwie, nie planując, jak ich stamtąd wydostać - dodaje.

Inny rozmówca Politico, urzędnik Departamentu Stanu, powiedział, że stosunkowo niewiele osób w departamencie zapoznało się z planami wojny. Jak przyznał, właśnie to mogło być powodem, dla którego na czas nie wydano nakazów ewakuacji i alertów dotyczących podróży. Oficjalne stanowisko Departamentu Stanu mówi o tym, że rano 28 lutego, w dniu rozpoczęcia operacji, powołana została całodobowa grupa zadaniowa, która pomogła już ponad 6500 Amerykanom za granicą, udzielając wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i opcji podróżowania. Departament Stanu zauważył w oświadczeniu, że od stycznia Amerykanie otrzymują ostrzeżenia dotyczące podróży do tego regionu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Izraelski F-35, zdjęcie ilustracyjne
Konflikty zbrojne
Po raz pierwszy w historii myśliwiec F-35 zestrzelił w walce inny myśliwiec
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Dron uderzył w terminal lotniska w Azerbejdżanie
Konflikty zbrojne
Dwa irańskie drony spadły na terytorium Azerbejdżanu. Baku zapowiada odpowiedź
Fregata IRIS Dena, zdjęcie archiwalne
Konflikty zbrojne
Wojna sięga coraz dalej. Irańska fregata zatopiona u wybrzeży Sri Lanki
Samolot transportowy CASA C-295 z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego
Konflikty zbrojne
„Do 150 żołnierzy”. Jest decyzja Nawrockiego o użyciu kontyngentu wojskowego
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama