Czy przed wyjazdem do Dubaju sprawdzał pan ryzyka takiej podróży, ostrzeżenia przed wybraniem się w ten region?

Oczywiście, że przed wyjazdem się tym interesowałem, ale ostrzeżenie o podróży do Emiratów Arabskich pojawiło się dopiero 28 lutego, czyli blisko tydzień później. Kiedy sprawdzałem przed wyjazdem stronę MSZ, owszem, były ostrzeżenia, jednak tylko dotyczące terenu Izraela oraz Iranu. Ostrzeżeń, jeżeli chodzi o dalsze rejony Zatoki Perskiej, a konkretnie Emiratów, nie było. Wiadomo, że każdy może dzisiaj powiedzieć, że to jest ryzyko. Ale w tej chwili, proszę mi wierzyć, obywatele polscy są bez jakiejkolwiek opieki – poza tym automatycznym systemem Odyseusz. Nie jest prawdą to, co twierdzi rząd, że my tu siedzimy za darmo. Biura fundowały na swój koszt w hotelach jedynie trzy doby pobytu ponadnormatywnego. Teraz musimy pobyt i posiłki opłacać sami. Dlatego przenieśliśmy się z hotelu Sofitel do innego, tańszego. I pobyt musimy opłacać sami.

Ataki USA i Izrael na Iran i odwetowe ataki Iranu na cele na Bliskim Wschodzie (stan na 2 marca) Foto: PAP

Jakie są koszty tego pobytu?

W obecnym hotelu, czterogwiazdkowym, doba za pokój dwuosobowy z dwoma posiłkami to prawie 500 zł. Natomiast w tamtym hotelu, w którym byliśmy pierwotnie, doba kosztowała ponad 2 tys. zł.

Czy ze strony opiekuna – biura podróży macie państwo komunikaty o możliwości powrotu?

Rozmawiałem dzisiaj z biurem, które organizowało wyjazd i wygląda na to, że nie ma żadnej koordynacji między MSZ a przewoźnikami czy biurami podróży. Pani z biura mi powiedziała, że poprzez Izbę Turystyki próbowali interweniować, lecz odbijali się od ściany. Mam kontakt telefoniczny z organizatorem z Warszawy i tam mówią, że nie mają żadnych informacji. WizzAir, którym lecieliśmy w pierwszą stronę, miał wznowić loty, ale ich nie wznowił. Może zacznie latać 7 marca, a może 17. Tego nikt nie wie. Z tego, co piszą w mediach, unijna instytucja lotnictwa cywilnego wydała zakaz wylotu w ten rejon samolotom cywilnym Unii Europejskiej. Natomiast widać, że jakieś samoloty latają, głównie emirackie. Ale ceny biletów są kosmiczne. Na przykład bilet, który kosztował 1 tys. euro, teraz kosztuje 8 tys. euro. Ale nie ma pewności, czy lot się odbędzie. Znajomi kupili dzisiaj bilety do Bazylei, tylko że szansa na to, że ten lot się odbędzie, jest podobno pół na pół. A zapłacili ok. 12 tys. euro za bilet. Myślę, że jeżeliby rząd w jakiś sposób się zmobilizował i wyczarterował od tutejszych linii lotniczych jakieś samoloty, to po dwie, trzy maszyny codziennie Polacy, którzy utknęli w Dubaju, mogliby wracać do kraju. Ale nie ma żadnych jasnych komunikatów, przez to wciąż jesteśmy w niepewności i te nerwy najbardziej szkodzą. Na zewnątrz nic się poważnego tu nie dzieje, nie jeżdżą czołgi, nie latają myśliwce, obiekty cywilne nie są ostrzeliwane. Tylko ciągle jest ta niepewność, kiedy i jak się stąd wydostaniemy i czy sytuacja się nie zaogni.

We wtorek samolot z Dubaju wylądował w Warszawie. Rejs zorganizowała linia lotnicza Flydubai.

My w obecnym hotelu jesteśmy z kilkudziesięcioma Polakami z kilku biur i na przykład wczoraj ludzie dostali informację, że ma lecieć samolot do Krakowa, ale lot został jednak anulowany, przedwczoraj również. Więc na razie wszystko jest palcem na wodzie pisane. Nawet jak ktoś ma kupiony bilet, to nie ma żadnej pewności, że poleci. Są przekazy medialne – tego nie wiem – że ileś tam samolotów ma być od jutra do dyspozycji, ale to będą loty komercyjne, wielokrotnie droższe niż normalnie w cenniku.