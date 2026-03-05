W sobotę 28 lutego amerykańsko-izraelska koalicja rozpoczęła ataki na cele w Iranie, w wyniku których już w pierwszych godzinach wojny zabito najważniejszych przedstawicieli władz Republiki Islamskiej, łącznie z ajatollahem Alim Chameneim, gen. Abdulrahimem Musawim (dowódcą sztabu generalnego) oraz ministrem obrony i kluczowymi dowódcami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Od tej chwili między Iranem i Amerykanami trwa wymiana ciosów.

– Mamy nadzieję, że narodowi irańskiemu uda się obalić obecne władze, ale to nie jest celem naszej operacji – oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio, dodając, że najsilniejsze ataki na Iran dopiero nadejdą. I choć zaznaczył, że amerykańskie cele mogą zostać osiągnięte bez angażowania sił lądowych, to równocześnie nie wykluczył takiego rozwoju sytuacji. W podobnym tonie wypowiadał się także prezydent Donald Trump. Tyle że ten wprost wzywał Irańczyków do „przejęcia” władzy z rąk obecnego reżimu.