4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Jest bardzo prawdopodobne, że po pierwszych sukcesach w wojnie powietrzno-rakietowej potencjalna lądowa operacja Donalda Trumpa utknie w walkach ulicznych Teheranu lub w zasadzkach w górskich wąwozach. Na zdjęciu mieszkańcy irańskiej stolicy obserwują skutki rakietowych ataków na miasto, 2 marca 2026
W sobotę 28 lutego amerykańsko-izraelska koalicja rozpoczęła ataki na cele w Iranie, w wyniku których już w pierwszych godzinach wojny zabito najważniejszych przedstawicieli władz Republiki Islamskiej, łącznie z ajatollahem Alim Chameneim, gen. Abdulrahimem Musawim (dowódcą sztabu generalnego) oraz ministrem obrony i kluczowymi dowódcami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Od tej chwili między Iranem i Amerykanami trwa wymiana ciosów.
– Mamy nadzieję, że narodowi irańskiemu uda się obalić obecne władze, ale to nie jest celem naszej operacji – oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio, dodając, że najsilniejsze ataki na Iran dopiero nadejdą. I choć zaznaczył, że amerykańskie cele mogą zostać osiągnięte bez angażowania sił lądowych, to równocześnie nie wykluczył takiego rozwoju sytuacji. W podobnym tonie wypowiadał się także prezydent Donald Trump. Tyle że ten wprost wzywał Irańczyków do „przejęcia” władzy z rąk obecnego reżimu.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Czy naprawdę chcemy, aby sztuczna inteligencja decydowała o użyciu broni, która cechuje się ograniczoną precyzją...
Najlepszą częścią pożegnalnego albumu Megadeth są utwory spokojniejsze i bardziej refleksyjne.
Książkę Pawła Sołtysa czyta się z przyjemnością. Można na raz, można na wyrywki, można wypisywać co piękniejsze...
„Karakum” to okazja, by poprowadzić własną karawanę…
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas