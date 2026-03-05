



Gen. Różański, pytany o to, czy wierzy jeszcze w podpis prezydenta pod ustawą o pożyczkach dla wojska z programu SAFE, odpowiedział, że po środowym wystąpieniu ma „daleko idącą wątpliwość”, czy prezydent będzie do tego skłonny.

Generał wskazał na „dwa przekazy” ze strony Karola Nawrockiego podczas wspólnej konferencji z prezesem NBP Adamem Glapińskim. – Wskazał na Iran i skuteczność broni amerykańskiej, jakby chciał podważyć to, że nie polski przemysł, nie szukanie rozwiązań europejskich, tylko spoglądanie w kierunku Stanów Zjednoczonych. Uważam, że to nie jest najlepsze rozwiązanie – mówił gość Radia ZET. – Drugi przekaz był chyba jednoznaczny: „mam argument, żeby nie podpisywać ustawy, która została przeprocedowana przez Sejm i Senat”.

Gen. Mirosław Różański został też zapytany o argument prezydenta, że w momencie zakończenia programu SAFE, w 2070 r., premier Donald Tusk – jeśli będzie żył – będzie miał 110 lat, prezydent 87 lat, a pożyczkę spłacać będą ci, którzy dzisiaj mają po dziesięć lat. – Jakby jeszcze zrobił wyliczenie, kiedy zakończy się spłata kredytów zaciągniętych w Korei (Płd.), to byłbym bardziej spokojny – stwierdził gen. Mirosław Różański. – Widzę, że tym się pan prezydent nie interesuje – dodał.