Gen. Mirosław Różański
Gen. Różański, pytany o to, czy wierzy jeszcze w podpis prezydenta pod ustawą o pożyczkach dla wojska z programu SAFE, odpowiedział, że po środowym wystąpieniu ma „daleko idącą wątpliwość”, czy prezydent będzie do tego skłonny.
Generał wskazał na „dwa przekazy” ze strony Karola Nawrockiego podczas wspólnej konferencji z prezesem NBP Adamem Glapińskim. – Wskazał na Iran i skuteczność broni amerykańskiej, jakby chciał podważyć to, że nie polski przemysł, nie szukanie rozwiązań europejskich, tylko spoglądanie w kierunku Stanów Zjednoczonych. Uważam, że to nie jest najlepsze rozwiązanie – mówił gość Radia ZET. – Drugi przekaz był chyba jednoznaczny: „mam argument, żeby nie podpisywać ustawy, która została przeprocedowana przez Sejm i Senat”.
Gen. Mirosław Różański został też zapytany o argument prezydenta, że w momencie zakończenia programu SAFE, w 2070 r., premier Donald Tusk – jeśli będzie żył – będzie miał 110 lat, prezydent 87 lat, a pożyczkę spłacać będą ci, którzy dzisiaj mają po dziesięć lat. – Jakby jeszcze zrobił wyliczenie, kiedy zakończy się spłata kredytów zaciągniętych w Korei (Płd.), to byłbym bardziej spokojny – stwierdził gen. Mirosław Różański. – Widzę, że tym się pan prezydent nie interesuje – dodał.
Pytany o propozycję „polskiego SAFE 0 proc.”, przedstawioną przez prezydenta Karola Nawrockiego i szefa NBP Adama Glapińskiego jako alternatywę dla unijnego programu SAFE, w ramach którego wyasygnowanych miałoby zostać 185 mld zł, gen. Różański powiedział, że „to zabieg czysto socjotechniczny”. – Z UE 180 mld, ale my dajemy 185 mld, to już o pięć więcej – zauważył. Dodał, że „jeśli współuczestniczył w konferencji prezes Glapiński – ja go pamiętam z wyżów, niżów, płaskowyżów i tego, że nie da się pewnych rzeczy przewidzieć – nie wiem, czy to najlepszy partner do szukania rozwiązań, by wzmocnić bezpieczeństwo i potencjał armii” – stwierdził.
Gen. Różański przypomniał, że „ostatni rok zakończył się deficytem (NBP w kwocie) 100 mld (zł)”. – Jeśli tak prowadzi gospodarkę finansową prezes NBP, to nie wiem, czy perspektywa przyszłości jest taka optymistyczna. Ja miałbym wątpliwości – dodał.
Program SAFE
