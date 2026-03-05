Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Gen. Mirosław Różański: „Polski SAFE 0 proc.” to zabieg czysto socjotechniczny

Przewodniczący senackiej komisji obrony, były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Mirosław Różański powiedział, że w razie potrzeby wybierze się do prezydenta Karola Nawrockiego, by przekonywać go do podpisania ustawy dotyczącej programu SAFE.

Publikacja: 05.03.2026 10:08

Gen. Mirosław Różański

Gen. Mirosław Różański

Foto: PAP/Albert Zawada

Bartosz Lewicki


Gen. Różański, pytany o to, czy wierzy jeszcze w podpis prezydenta pod ustawą o pożyczkach dla wojska z programu SAFE, odpowiedział, że po środowym wystąpieniu ma „daleko idącą wątpliwość”, czy prezydent będzie do tego skłonny.

Generał wskazał na „dwa przekazy” ze strony Karola Nawrockiego podczas wspólnej konferencji z prezesem NBP Adamem Glapińskim. – Wskazał na Iran i skuteczność broni amerykańskiej, jakby chciał podważyć to, że nie polski przemysł, nie szukanie rozwiązań europejskich, tylko spoglądanie w kierunku Stanów Zjednoczonych. Uważam, że to nie jest najlepsze rozwiązanie – mówił gość Radia ZET. – Drugi przekaz był chyba jednoznaczny: „mam argument, żeby nie podpisywać ustawy, która została przeprocedowana przez Sejm i Senat”. 

Czytaj więcej

Bojowy wóz piechoty Borsuk
Modernizacja Sił Zbrojnych
Co kupimy z pożyczek SAFE? Rząd ujawnia projekty

Gen. Mirosław Różański został też zapytany o argument prezydenta, że w momencie zakończenia programu SAFE, w 2070 r., premier Donald Tusk – jeśli będzie żył – będzie miał 110 lat, prezydent 87 lat, a pożyczkę spłacać będą ci, którzy dzisiaj mają po dziesięć lat. – Jakby jeszcze zrobił wyliczenie, kiedy zakończy się spłata kredytów zaciągniętych w Korei (Płd.), to byłbym bardziej spokojny – stwierdził gen. Mirosław Różański. – Widzę, że tym się pan prezydent nie interesuje – dodał. 

Reklama
Reklama

Gen. Mirosław Różański o prezesie Adamie Glapińskim: ja go pamiętam z niżów, wyżów, płaskowyżów

Pytany o propozycję „polskiego SAFE 0 proc.”, przedstawioną przez prezydenta Karola Nawrockiego i szefa NBP Adama Glapińskiego jako alternatywę dla unijnego programu SAFE, w ramach którego wyasygnowanych miałoby zostać 185 mld zł, gen. Różański powiedział, że „to zabieg czysto socjotechniczny”. – Z UE 180 mld, ale my dajemy 185 mld, to już o pięć więcej – zauważył. Dodał, że „jeśli współuczestniczył w konferencji prezes Glapiński – ja go pamiętam z wyżów, niżów, płaskowyżów i tego, że nie da się pewnych rzeczy przewidzieć – nie wiem, czy to najlepszy partner do szukania rozwiązań, by wzmocnić bezpieczeństwo i potencjał armii” – stwierdził.&nbsp;

Czytaj więcej

Prezydent RP Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji p
Finanse
Polski SAFE 0 proc. Prezydent i prezes NBP mają alternatywę dla unijnego SAFE

Gen. Różański przypomniał, że „ostatni rok zakończył się deficytem (NBP w kwocie) 100 mld (zł)”. – Jeśli tak prowadzi gospodarkę finansową prezes NBP, to nie wiem, czy perspektywa przyszłości jest taka optymistyczna. Ja miałbym wątpliwości – dodał. 

Program SAFE

Program SAFE

Foto: Infografika PAP


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Jacek Czaputowicz
Wojsko
Jacek Czaputowicz: w sprawie SAFE zarówno PiS jak KO kierują się logiką wyborczą
Konwencja Ottawska ma na celu wyeliminowanie użycia min przeciwpiechotnych / zdjęcie ilustracyjne
Wojsko
Jak zaminujemy granicę z Białorusią i Rosją
Karol Cierpica z rodzicami Michaela Ollisa w Białym Domu
Wojsko
Zasłonił polskiego oficera własnym ciałem i zginął. Medal Honoru dla Michaela Ollisa
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama