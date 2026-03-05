Prezydent RP Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim.
Propozycja, o której na środowej konferencji prasowej mówili prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński, ma być alternatywą dla europejskiego SAFE, które jest krytykowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Ustawa w sprawie tego programu czeka na podpis prezydenta.
– „Polski SAFE 0 proc.” jest lepszy dla polskich sił zbrojnych niż europejski SAFE z tymi obciążeniami, o których dyskutujemy w polskiej opinii publicznej – przekonywał Nawrocki. Projekt ma gwarantować 185 mld zł, które – jak mówił prezydent – „nie będą się wiązać z żadnymi odsetkami, z żadnym kredytem do roku 2070”. Na konferencji nie zostały jednak przedstawione szczegóły projektu, w tym to, skąd mają pochodzić te pieniądze. Glapiński wspomniał jednak o zysku NBP. – Zysk w 95 proc. przekazujemy rządowi i on jest używany w określonym celu. W tym wypadku spodziewamy się, że w celu właśnie wzmacniania polskiej obronności – stwierdził. Jednak bank centralny przez ostatnie trzy lata wykazywał straty.
O źródło finansowania prezydenckiego pomysłu został zapytany w czwartek w Polsat News Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. – Tu chodzi o to, że NBP w ciągu ostatnich kilku lat prowadził bardzo aktywną i przemyślaną politykę związaną z inwestowaniem w rezerwy walutowe i złota Mamy prawie bilion złotych rezerw, które są zgromadzone w NBP. Mamy 550 ton złota i rezerwy w różnych walutach, głównie w dolarach, euro, ale także w innych walutach – tłumaczył.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki oraz prezes NBP Adam Glapiński przedstawili ideę polskiego SAFE 0 proc.,...
– Tylko w ciągu ostatnich 30 miesięcy operacje inwestycyjne z wykorzystaniem rezerw, którymi dysponuje NBP, przyniosły przychód na poziomie ponad 180 mld zł. To polega właśnie na takim rozwiązaniu, które ma wykorzystać sam fakt posiadania rezerw przez NBP do tego, by móc sfinansować zakupy i dla polskiego wojska i dla policji, i dla innych służb mundurowych, dla SOP-u i Straży Granicznej. To jeden z elementów tego rozwiązania – kontynuował rzecznik.
– Mówimy o rezerwach i procesie inwestycyjnym w oparciu o rezerwy NBP. Możemy skorzystać ze środków, które na podstawie inwestycji czynionych w oparciu o rezerwy mogą sfinansować program dofinansowania polskiej armii – dodał Leśkiewicz.
Czytaj więcej
- Myślę, że Polska przyjmie program SAFE, bo rząd jest zdecydowany i nawet jeśli prezydent Karol...
Rzecznik dodał, że o szczegółach Karol Nawrocki chce rozmawiać z rządem. – W najbliższych dniach dojdzie na pewno do spotkania, o ile oczywiście pan premier i pan minister przyjmą zaproszenia od pana prezydenta do tego, żeby się spotkać i porozmawiać o tym rozwiązaniu – stwierdził. Zaznaczył, że propozycja prezydenta „to nie jest uzasadnienie weta” ustawy wdrażającej unijny SAFE. – Te pieniądze są do wykorzystania szybko. Według zapewnień prezesa Glapińskiego, z tych środków będzie można skorzystać szybko, o ile szybko zostanie przeprowadzony stosowny proces legislacyjny i właśnie o tym mają być te rozmowy organizowane w ciągu najbliższych dni – podkreślił.
Z kolei w serwisie X Paweł Szefernaker, Szef Gabinetu Prezydenta RP, zwrócił uwagę, że „wartość złota zgromadzonego przez NBP wzrosła od końca 2023 r. do końca 2025 r. o ok. 185 mld zł, czyli o ok. 43 mld euro”. „To tyle samo, ile rząd chce pożyczyć na procent. z SAFE. Polski SAFE 0%. jest możliwy dzięki trafnym inwestycjom NBP w ciągu ostatnich dwóch lat” – dodał.
Marcin Kierwiński, szef MSWiA, w TOK FM krytykował za to prezydencki pomysł za „zero konkretów”. – To wygląda na takie hasło reklamowe. Kredyt 0 proc. zawsze ładnie brzmi. Chwilówki też się tak reklamują – powiedział.
– Oczekiwałbym od głowy państwa trochę poważniejszego komunikatu, w tym zakresie, bo to jest sprawa fundamentalna – dodał. – Żaden mechanizm nie padł na tej konferencji. (...) Moim zdaniem skończy się na tym, że propozycja pana prezydenta to będzie kilka, może kilkadziesiąt dodatkowych miliardów – mówił minister.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Senatorowie KO wnieśli projekt głębokiej nowelizacji kodeksu wyborczego, przewidujący m.in. odwołanie wszystkich...
Zarówno przedstawiciele rządu Donalda Tuska, jak i prezydenta Karola Nawrockiego podkreślają, że Polska miała in...
Warto mieć świadomość, że ten, kto leci dzisiaj (w rejon Bliskiego Wschodu - red.), jutro będzie być może czekał...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas