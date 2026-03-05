Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Pojawi się nowy element egzaminu na prawo jazdy. Ministerstwo rozpoczęło już prace

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad dodaniem do teoretycznej części egzaminu na prawo jazdy nowego elementu, tzw. testu percepcji ryzyka. Miałby on odbywać się w symulatorze jazdy.

Publikacja: 05.03.2026 11:21

Egzamin na prawo jazdy może zostać rozszerzony o nowy element

Egzamin na prawo jazdy może zostać rozszerzony o nowy element

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

W teście percepcji chodzi o rozpoznawanie faktycznych zagrożeń na drodze. Jak pisaliśmy już na łamach rp.pl, takie rozwiązanie od dłuższego czasu funkcjonuje w niektórych krajach, między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie polega na oglądaniu filmu z perspektywy kierowcy. Kursant musi kliknąć myszką, gdy uznaje, że przedstawiona sytuacja na drodze jest ryzykowna.

W 2023 r. Komisja Europejska zdecydowała, iż taki element egzaminu na prawo jazdy powinny wdrożyć wszystkie państwa wspólnoty. Wymóg ten wprowadził nowy Załącznik II do dyrektywy 2006/126/WE, który został zaktualizowany o „konieczność zdania przez nowych kandydatów na kierowców testu na postrzeganie zagrożeń dla kierowców” oraz „o wymóg oceny znajomości czynników ryzyka związanych ze środkami mikromobilności, bezpieczeństwa pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, umiejętności związanych z zaawansowanymi systemami wspomagania jazdy i inne aspekty automatyzacji pojazdu”. Czas na wdrożenie testu percepcji państwa UE dostały do 2026 r.

Czytaj więcej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu
Prawo drogowe
Nowość w egzaminach na prawo jazdy. Ministerstwo zaskoczyło instruktorów i kursantów

Test percepcji na symulatorze jazdy?

Jak informuje branżowy portal brd24.pl, Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje zmiany prawa, które umożliwią wprowadzenie tzw. testu percepcji ryzyka do części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. Co ważne, kursanci będą zdawać ten test najprawdopodobniej nie na zwykłym komputerze, ale na symulatorze jazdy. 

– Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło już prace w tym zakresie. Nowe zadanie będzie najprawdopodobniej wymagało wykorzystania podczas egzaminu symulatorów, bowiem będzie badany czas reakcji kandydata na kierowcę w sytuacji zagrożenia – przekazała rzecznik Ministerstwa Infrastruktury, Anna Szymańska. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Nadchodzą duże zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Będzie nowy test
Prawo drogowe
Nadchodzą duże zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Będzie nowy test

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przepisy regulaminu w sprawie opłat za parkowanie zaskarżyli rzecznik praw obywatelskich i prokurato
Prawo drogowe
Sąd: za brak biletu parkingowego za szybą nie można karać dodatkową opłatą
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Sąd: staruszka nie musi spłacać kredytu po zmarłym synu. Co zaważyło?
Konsumenci
Sąd: staruszka nie musi spłacać kredytu po zmarłym synu. Co zaważyło?
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Praca, Emerytury i renty
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Pies z pseudohodowli, czyli „kot w worku”. Prawo ma chronić kupujących
Prawo w Polsce
Pies z pseudohodowli, czyli „kot w worku”. Prawo ma chronić kupujących
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama