Nieruchomości pod specjalnym nadzorem. Zamiast remontu, konserwacja

Jak mówi Marta Kaleta-Domaradzka, ekspertka Oferteo.pl, Polacy masowo ruszyli do szukania fachowców od czyszczenia dachów, naprawiania rynien i serwisowania stolarki. – Zamiast kosztownych wymian, stawiamy na profesjonalną pielęgnację, która ma przedłużyć żywotność naszych nieruchomości – mówi ekspertka. – Trend „maintenance first” (konserwacja przede wszystkim) widać w statystykach pytań ofertowych gołym okiem. Zmiana podejścia jest podyktowana nie tylko rosnącą świadomością techniczną, ale i pragmatyzmem ekonomicznym.

Dach przede wszystkim

Najbardziej spektakularny wynik w zestawieniu dotyczy… mycia dachów. – Liczba zleceń w tej kategorii wzrosła o niewiarygodne 662 proc. – mówi Marta Kaleta-Domaradzka. – To jasny sygnał, że właściciele domów przestali traktować dach jedynie jako element konstrukcyjny, a zaczęli dostrzegać w nim wizytówkę budynku, która wymaga regularnej „opieki”.

Ekspertka dodaje, że dach to inwestycja na dekady, a jego czystość to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim trwałości pokrycia. – Usunięcie mchów, porostów, zanieczyszczeń zapobiega degradacji materiału, co w efekcie oddala wizję kosztownego remontu o wiele lat – wyjaśnia.

Potwierdzeniem jest kolejny rekordowy wynik: naprawa rynien (wzrost miesiąc do miesiąca o 257 proc.). – Sprawny system odprowadzania wody to fundament ochrony elewacji i fundamentów przed wilgocią – mówi Marta Kaleta-Domaradzka.