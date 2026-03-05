Nieruchomości pod specjalnym nadzorem. Zamiast remontu, konserwacja

Zamiast kosztownych wymian, stawiamy na profesjonalną pielęgnację, która ma przedłużyć żywotność naszych nieruchomości
Jak mówi Marta Kaleta-Domaradzka, ekspertka Oferteo.pl, Polacy masowo ruszyli do szukania fachowców od czyszczenia dachów, naprawiania rynien i serwisowania stolarki. – Zamiast kosztownych wymian, stawiamy na profesjonalną pielęgnację, która ma przedłużyć żywotność naszych nieruchomości – mówi ekspertka. – Trend „maintenance first” (konserwacja przede wszystkim) widać w statystykach pytań ofertowych gołym okiem. Zmiana podejścia jest podyktowana nie tylko rosnącą świadomością techniczną, ale i pragmatyzmem ekonomicznym.
Czytaj więcej
Nie tylko cena, ale i koszty utrzymania decydują o wyborze nieruchomości. W ciągu kilkunastu lat zwiększy się odsetek najemców, ale wciąż dominować...
Najbardziej spektakularny wynik w zestawieniu dotyczy… mycia dachów. – Liczba zleceń w tej kategorii wzrosła o niewiarygodne 662 proc. – mówi Marta Kaleta-Domaradzka. – To jasny sygnał, że właściciele domów przestali traktować dach jedynie jako element konstrukcyjny, a zaczęli dostrzegać w nim wizytówkę budynku, która wymaga regularnej „opieki”.
Ekspertka dodaje, że dach to inwestycja na dekady, a jego czystość to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim trwałości pokrycia. – Usunięcie mchów, porostów, zanieczyszczeń zapobiega degradacji materiału, co w efekcie oddala wizję kosztownego remontu o wiele lat – wyjaśnia.
Potwierdzeniem jest kolejny rekordowy wynik: naprawa rynien (wzrost miesiąc do miesiąca o 257 proc.). – Sprawny system odprowadzania wody to fundament ochrony elewacji i fundamentów przed wilgocią – mówi Marta Kaleta-Domaradzka.
Czytaj więcej
Aż 45 proc. badanych uznaje spadki cen mieszkań za mało prawdopodobne, a 28 proc. za nierealne – wynika z analiz portalu Nieruchomosci-online.pl.
Polacy starają się dbać również o stolarkę otworową. – Dane pokazują, że zamiast kupować nowe, wolimy przywrócić sprawność temu, co już mamy – mówi ekspertka Oferteo.pl. – Liczba zleceń na naprawę drzwi wzrosła o 65 proc., a na naprawę okien o 46 proc.
Marta Kaleta-Domaradzka podkreśla, że w czasach wysokich cen materiałów budowlanych, profesjonalny serwis staje się najbardziej racjonalnym wyborem. – Wymiana uszczelek, regulacja okuć czy drobna naprawa mechanizmu przywracają oknom i drzwiom pełną funkcjonalność oraz parametry termoizolacyjne za ułamek ceny nowego produktu – zauważa.
– Analiza trendów nie pozostawia złudzeń: polski ogród staje się miejscem relaksu, a nie ciężkiej pracy – mówi ekspertka portalu. Chętniej niż kiedykolwiek delegujemy uciążliwe obowiązki profesjonalistom. Zauważalnie wzrosło zainteresowanie zakładaniem ogrodów (56 proc.) oraz myciem kostki brukowej (37 proc.).
– Co ciekawe, coraz rzadziej sięgamy po siekiery. Zapytania o wycinanie drzew i krzewów spadły o niemal 17 proc. To może sugerować, że dojrzalsza staje się nasza kultura ogrodnicza – wolimy pielęgnować istniejącą zieleń, zamiast ją usuwać pod nowe inwestycje – mówi Marta Kaleta-Domaradzka. – Dane naszego portalu rysują obraz nowoczesnego inwestora, który jest świadomy wartości swojej nieruchomości. Zamiast „ratunkowych” remontów, Polacy wybierają planową konserwację. To pozytywna zmiana. Przechodzimy od gospodarki „zużyj i wyrzuć” do modelu, w którym kluczowa jest dbałość o detale i przedłużanie użyteczności budynku. Profesjonalne mycie elewacji, dachu czy serwis okien to dziś standard dbania o domowy majątek – podsumowuje.
Najemcy chcą mieszkać, inwestorzy chcą zarabiać. To dwie różne logiki, które spotykają się na tym samym rynku. I...
Raport Otodom z serii Szczęśliwy dom „Męskie oblicza szczęścia” pokazuje ważną zmianę na rynku mieszkaniowym: do...
Duże miasta są zasypane ofertami mieszkań na wynajem – wynika z analiz portalu GetHome.pl. Czynsze są stabilne....
Kamienicę przy ul. Zgoda 1 w śródmieściu Warszawy kupiła belgijska firma Revive. Budynek zostanie zmodernizowany...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas