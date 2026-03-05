Biura flex mają duży potencjał
Jak mówi Piotr Capiga, ekspert firmy doradczej Cushman & Wakefield, biura serwisowane stają się jednym z kluczowych filarów rynku biurowego w Polsce, a ich rosnąca popularność nie jest chwilową modą, lecz konsekwencją fundamentalnych zmian strukturalnych. – Warszawa, gdzie wskaźnik biurowych pustostanów spadł w III kwartale ub.r. do 9,7 proc., znalazła się w sytuacji, w której przy ograniczonym dopływie nowej podaży biur, zwłaszcza w strefach centralnych, zaczyna brakować mniejszych modułów biurowych dla firm planujących szybką i elastyczną ekspansję – mówi ekspert. - Jednocześnie rosnące koszty aranżacji powierzchni oraz coraz dłuższe standardowe umowy najmu sprawiają, że tradycyjny wynajem, wymagający od najemcy istotnego nakładu inwestycyjnego, staje się mniej atrakcyjny.
Dlatego też, jak podkreśla Piotr Capiga, model „plug and play” pozwala firmom uniknąć kosztów wejścia, ograniczając ryzyko związane z niepewnością rynkową.
– W takiej rzeczywistości biura serwisowane są już nie tylko alternatywą. Stały się również strategicznym narzędziem dla właścicieli budynków – mówi Piotr Capiga. – Obecność operatora flex w obiekcie daje możliwość przyjęcia najemców, którzy potrzebują szybkiego powiększenia powierzchni, nawet przy pełnym wynajęciu tradycyjnych modułów.
Jak podkreśla ekspert C & W, budynek z elastycznym komponentem staje się bardziej odporny na rotacje. – Właściciel zyskuje większą kontrolę nad tenant mixem oraz stabilniejszy przepływ przychodów, co w okresie ograniczonej nowej podaży jest szczególnie istotne – zaznacza.
I dodaje, że coraz więcej właścicieli nieruchomości rozwija własne platformy elastyczne. CPI Property Group rozbudowuje koncept myhive / myoffice, oferując gotowe moduły serwisowane dostępne od ręki. Adgar rozwija autorską markę Brain Embassy, obecną już w siedmiu lokalizacjach w Warszawie, integrując ją z portfelem budynków jako rozwiązanie dla firm poszukujących prywatności, ale z dostępem do infrastruktury coworkingu.
Z kolei Skanska wykorzystuje platformę Business Link, zapewniając elastyczne rozwiązania w swoich biurowych kompleksach. – Do tego grona dołącza też spółka A&A ze swoim konceptem powierzchni elastycznych – podaje ekspert Cushman & Wakefield. – Właściciele, którzy nie prowadzą własnego brandu flex, wprowadzają do budynków mniejsze, w pełni wykończone moduły dostępne na krótsze okresy – jak w Business Garden, gdzie rozwijany jest model „Ready Flex”, czy w Atlas Tower, gdzie dostępne są biura serwisowane w ramach klasycznego biurowca.
Kto wybiera flexy? – Przeważnie małe i średnie firmy, startupy, podmioty, które się rozwijają, ale najem tradycyjny jest dla nich zbyt ryzykowny, przede wszystkim pod względem okresu najmu – mówi Jakub Potocki, dyrektor w dziale powierzchni biurowych w firmie doradczej Axi Immo. – W tradycyjnym najmie wynajmujący wymagają umów co najmniej trzyletnich, często co najmniej pięcioletnich, co dla części firm jest zbyt długim okresem, przy zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Duży popyt na wynajem w formule flex jest generowany przez firmy ze Wschodu – głównie ukraińskie.
Olga Drela, dyrektor w dziale Market Insights w firmie doradczej Colliers, podkreśla, że firmy stawiają na hybrydę i elastyczne modele zatrudnienia, co sprzyja zastosowaniu coworkingu lub modułów flex jako części strategii biurowej. – Dodatkowo deweloperzy sami wprowadzają biura flex jako element oferty budynku, co ułatwia wejście operatorom – mówi. – Coraz więcej dużych korporacji i średnich firm rozważa elastyczność jako podstawowy model najmu, nie tylko jako krótkoterminowy dodatek.
Ekspertka firmy Colliers podkreśla, że segment biur flex przestał być postrzegany jako rozwiązanie przejściowe czy niszowe. – Staje się trwałym komponentem strategii najmu, szczególnie w takich sektorach jak IT, e-commerce, finanse czy nowoczesne usługi biznesowe. Kluczowym motorem wzrostu pozostaje upowszechnienie modeli hybrydowych oraz potrzeba ograniczania ryzyka finansowego i operacyjnego, w tym zobowiązań długoterminowych i nakładów inwestycyjnych na aranżację powierzchni – wyjaśnia.
Przypomnijmy, że w trybie pracy hybrydowej działa 94 proc. firm uczestniczących w cyklicznych badaniach firmy Colliers.
Także Jakub Potocki nie ma wątpliwości, że biura flex mają duży potencjał. – Rosną w siłę przede wszystkim w lokalizacjach premium. W Warszawie to centrum miasta i lokalizacje przy metrze – od Wilanowskiej do Dworca Gdańskiego, patrząc na pierwszą linię metra, a druga linia to Śródmieście i bliska Wola. Potencjał rozwoju ma także prawobrzeżna część Warszawy, operatorzy analizują rynek pod kątem popytu i dostępności odpowiednich powierzchni – mówi.
W miastach regionalnych, jak dodaje, ekspert Axi Immo, działa to podobnie: wszystko jest skorelowane z lokalizacją i jakością budynku. Musi być dobry dojazd komunikacją miejską i budynek klasy A.
Jakub Potocki uważa, że przyszłość rynku elastycznych biur zapowiada się bardzo optymistycznie. – Coraz większy nacisk na powrót pracowników do biur sprawi, że takie powierzchnie będą jedną z opcji przy wyborze nowej lokalizacji – mówi. – Najemcy szukają biur o podwyższonym standardzie, w lepiej skomunikowanych lokalizacjach. – Ten trend jest widoczny zarówno wśród dużych, jak i najmniejszych najemców – mówi dyrektor z Axi Immo. – Ci drudzy często nie mają możliwości wynajęcia tradycyjnego biura o powierzchni ok. 100 mkw. w budynku klasy A i jedynym rozwiązaniem, które spełni ich oczekiwania, będzie powierzchnia w biurze serwisowanym, która zapewni zarówno pomieszczenia do pracy, jak i sale konferencyjne czy wygodną i przestronną część socjalną.
A Olga Drela dopowiada, że o sukcesie operatorów biur flex decyduje dziś nie tylko lokalizacja i cena, lecz przede wszystkim zdolność dostarczenia wartości wykraczającej poza metry kwadratowe, a więc pełnego pakietu usług, wygody operacyjnej i środowiska sprzyjającego współpracy. – Rynkiem ekspansji jest wciąż Warszawa, mimo że weszła w fazę dojrzałości. Podobną presję popytową obserwujemy w Krakowie – mówi ekspertka. – Rynki regionalne są na różnych etapach cyklu: Wrocław jest w fazie wzrostu, Katowice i Łódź rozwijają się stabilnie, Poznań wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju segmentu flex, co oznacza istotny potencjał w kolejnych latach.
Anna Szmelak, ekspertka Cushman & Wakefield, zauważa, że równolegle z klasycznym coworkingiem rozwija się nowy produkt – w pełni wykończone, prywatne biura do natychmiastowego użytkowania, które nie wymagają dzielenia części wspólnych z innymi najemcami. – Wynajmowane zazwyczaj na okres dwóch – trzech lat, stanowią atrakcyjną alternatywę dla wieloletnich umów, szczególnie w nowych budynkach w centrum, gdzie standardem stały się kontrakty siedmio- lub dziesięcioletnie – mówi. – Najemcy nie tylko nie ponoszą kosztów aranżacji, ale mogą dostać pakiet usług dodatkowych wliczony w cenę – zbliżony do tego, który oferują operatorzy coworkingowi. To rozwiązanie świetnie wpisuje się w potrzeby firm, które nie mogą korzystać z klasycznego coworkingu m.in. z powodów związanych z bezpieczeństwem danych, przetwarzaniem informacji wrażliwych czy wysokimi wymaganiami dotyczącymi prywatności. Takie „dedykowane, ale elastyczne” biura dają im możliwość korzystania z przewag flex bez rezygnacji z kontroli nad przestrzenią i bez konieczności wieloletniego zobowiązania.
