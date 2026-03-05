Olga Drela, dyrektor w dziale Market Insights w firmie doradczej Colliers, podkreśla, że firmy stawiają na hybrydę i elastyczne modele zatrudnienia, co sprzyja zastosowaniu coworkingu lub modułów flex jako części strategii biurowej. – Dodatkowo deweloperzy sami wprowadzają biura flex jako element oferty budynku, co ułatwia wejście operatorom – mówi. – Coraz więcej dużych korporacji i średnich firm rozważa elastyczność jako podstawowy model najmu, nie tylko jako krótkoterminowy dodatek.

Ekspertka firmy Colliers podkreśla, że segment biur flex przestał być postrzegany jako rozwiązanie przejściowe czy niszowe. – Staje się trwałym komponentem strategii najmu, szczególnie w takich sektorach jak IT, e-commerce, finanse czy nowoczesne usługi biznesowe. Kluczowym motorem wzrostu pozostaje upowszechnienie modeli hybrydowych oraz potrzeba ograniczania ryzyka finansowego i operacyjnego, w tym zobowiązań długoterminowych i nakładów inwestycyjnych na aranżację powierzchni – wyjaśnia.

Przypomnijmy, że w trybie pracy hybrydowej działa 94 proc. firm uczestniczących w cyklicznych badaniach firmy Colliers.

Elastyczne biura z adresami premium

Także Jakub Potocki nie ma wątpliwości, że biura flex mają duży potencjał. – Rosną w siłę przede wszystkim w lokalizacjach premium. W Warszawie to centrum miasta i lokalizacje przy metrze – od Wilanowskiej do Dworca Gdańskiego, patrząc na pierwszą linię metra, a druga linia to Śródmieście i bliska Wola. Potencjał rozwoju ma także prawobrzeżna część Warszawy, operatorzy analizują rynek pod kątem popytu i dostępności odpowiednich powierzchni – mówi.

W miastach regionalnych, jak dodaje, ekspert Axi Immo, działa to podobnie: wszystko jest skorelowane z lokalizacją i jakością budynku. Musi być dobry dojazd komunikacją miejską i budynek klasy A.

Jakub Potocki uważa, że przyszłość rynku elastycznych biur zapowiada się bardzo optymistycznie. – Coraz większy nacisk na powrót pracowników do biur sprawi, że takie powierzchnie będą jedną z opcji przy wyborze nowej lokalizacji – mówi. – Najemcy szukają biur o podwyższonym standardzie, w lepiej skomunikowanych lokalizacjach. – Ten trend jest widoczny zarówno wśród dużych, jak i najmniejszych najemców – mówi dyrektor z Axi Immo. – Ci drudzy często nie mają możliwości wynajęcia tradycyjnego biura o powierzchni ok. 100 mkw. w budynku klasy A i jedynym rozwiązaniem, które spełni ich oczekiwania, będzie powierzchnia w biurze serwisowanym, która zapewni zarówno pomieszczenia do pracy, jak i sale konferencyjne czy wygodną i przestronną część socjalną.