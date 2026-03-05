Czyją rakietę zestrzeliła Turcja? Iran: Nie naszą

Szczątki pocisku przechwytującego, który spadł na Turcję
Ministerstwo Obrony Turcji poinformowało w środę o zestrzeleniu przez system obrony przeciwlotniczej NATO pocisku, który zmierzał w stronę tureckiego terytorium. Szczątki pocisku przechwytującego, który strącił ten pocisk, spadły na terytorium Turcji.
„Siły Zbrojne Islamskiej Republiki Iranu szanują suwerenność sąsiedniego i przyjaznego kraju, Turcji, i zaprzeczają wystrzeliwaniu jakichkolwiek rakiet w stronę terytorium tego kraju” – głosi oświadczenie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Iranu cytowane przez agencję informacyjną Mehr.
Pocisk miał przelecieć nad Syrią i Irakiem. Spekuluje się, że mógł zostać wystrzelony w stronę amerykańskiej bazy lotniczej İncirlik znajdującej się na terytorium Turcji.
Ministerstwo Obrony Turcji podkreśliło, że w związku z incydentem nikt nie ucierpiał, nie doszło też do żadnych zniszczeń. Z komunikatu Ministerstwa Obrony Turcji wynikało, że na dystrykt Dörtyol w prowincji Hatay spadły szczątki rakiety przechwytującej, która została użyta do zniszczenia nadlatującego pocisku.
CBS i „New York Times” podały, że pocisk został zestrzelony przez amerykański niszczyciel USS Oscar Austin, który znajduje się obecnie we wschodniej części Morza Śródziemnego i wraz z dwoma innymi niszczycielami ma za zadanie przechwytywać pociski balistyczne wystrzeliwane przez Iran w stronę terytorium sojuszników USA.
„Potępiamy wzięcie na cel przez Iran Turcji. NATO stoi zdecydowanie przy swoich sojusznikach (...)” – oświadczyła w reakcji na zestrzelenie pocisku rzeczniczka Sojuszu Allison Hart.
Zasięg irańskich rakiet
Sekretarz obrony USA Pete Hegseth pytany o tę sprawę stwierdził, że nie sądzi, by doprowadziła ona do uruchomienia artykułu 5 NATO, który mówi o kolektywnej obronie w przypadku ataku na jedno z państw Sojuszu.
Turcja wezwała „wszystkie strony (konfliktu) do powstrzymania się od działań, które prowadzą do eskalacji” sytuacji w regionie. Szef MSZ Turcji Hakan Fidan miał rozmawiać o incydencie z szefem MSZ Iranu Abbasem Aragczim. Strona turecka podaje, że Fidan przekazał szefowi irańskiej dyplomacji, iż należy się powstrzymywać od „wszystkich kroków, które mogą eskalować konflikt i przyczyniać się do jego rozszerzenia”.
Strona irańska podała, że Aragczi przekazał Fidanowi, iż Iran „bierze na cel bazy wojskowe agresorów z USA i Izraela w regionie, w zgodzie z prawem międzynarodowym”.
Ankara podkreśla, że Amerykanie nie wykorzystują bazy İncirlik do przeprowadzania ataków na Iran.
Turcja jest pierwszym państwem NATO, przeciwko terytorium którego Teheran podjął bezpośrednie działania odwetowe. W poniedziałek irańskie drony atakowały też brytyjską bazę na Cyprze (Wielka Brytania jest członkiem NATO, Cypr nie).
Po rozpoczęciu przez USA i Izrael ataków powietrznych na Iran Teheran w odwecie zaczął atakować cele w Izraelu, ale także w innych państwach regionu – ZEA, Arabii Saudyjskiej, Omanie, Kuwejcie, Katarze i Jordanii.
Turcja poinformowała o zestrzeleniu pocisku balistycznego wystrzelonego z Iranu w stronę jej terytorium.
