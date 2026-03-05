Czyją rakietę zestrzeliła Turcja? Iran: Nie naszą

Ministerstwo Obrony Turcji poinformowało w środę o zestrzeleniu przez system obrony przeciwlotniczej NATO pocisku, który zmierzał w stronę tureckiego terytorium. Szczątki pocisku przechwytującego, który strącił ten pocisk, spadły na terytorium Turcji.

Iran: Nie strzelamy w stronę Turcji

„Siły Zbrojne Islamskiej Republiki Iranu szanują suwerenność sąsiedniego i przyjaznego kraju, Turcji, i zaprzeczają wystrzeliwaniu jakichkolwiek rakiet w stronę terytorium tego kraju” – głosi oświadczenie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Iranu cytowane przez agencję informacyjną Mehr.

Pocisk miał przelecieć nad Syrią i Irakiem. Spekuluje się, że mógł zostać wystrzelony w stronę amerykańskiej bazy lotniczej İncirlik znajdującej się na terytorium Turcji.

Ministerstwo Obrony Turcji podkreśliło, że w związku z incydentem nikt nie ucierpiał, nie doszło też do żadnych zniszczeń. Z komunikatu Ministerstwa Obrony Turcji wynikało, że na dystrykt Dörtyol w prowincji Hatay spadły szczątki rakiety przechwytującej, która została użyta do zniszczenia nadlatującego pocisku.