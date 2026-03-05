Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego 2026 r. może być kluczowy dla przedsiębiorstw poszukujących dotacji unijnych?

Jakie zmiany dotyczące Ścieżki SMART wprowadzono w bieżącym roku?

Jakie możliwości finansowania oferuje Platforma STEP?

W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą korzystać z instrumentów wsparcia z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii?

Na jakie inne konkursy dotacyjne firmy powinny zwrócić uwagę w tym roku?

– Firmy wciąż mogą realizować ambitne projekty, jednak kluczowe staje się szybkie działanie, dobre przygotowanie i trafny dobór narzędzi wsparcia. To moment, by maksymalnie wykorzystać dostępne środki i zbudować trwałą przewagę konkurencyjną na kolejne lata – przekonuje Zuzanna Galińska, ekspertka Centrum kompetencji funduszy unijnych w Banku Millennium.

Z bogatej listy tegorocznych konkursów dotacyjnych dla firm w ramach funduszy europejskich ekspertka Banku Millennium wybrała te, które w jej ocenie są najatrakcyjniejsze dla firm.

Ścieżka SMART – najważniejsze dotacje UE na badania i inwestycje firm

– Podstawowym konkursem dla szukających wsparcia dotacyjnego pozostaje Ścieżka SMART – ocenia Zuzanna Galińska. – Warto zauważyć, że w tym roku podzielono ją na dwa odrębne typy konkursów – oddzielne dla projektów badawczych oraz inwestycji – dodaje.

I wskazuje, że potrzeby badawcze firm zostaną zaspokojone przez aż pięć konkursów Ścieżki SMART. Dwa nabory dla mikro, małych i średnich (luty–marzec i październik–listopad) zostaną uzupełnione konkursem marcowym, na który niektórzy przestali już liczyć. Mowa o Ścieżce SMART dla dużych przedsiębiorstw (nabór marzec–maj). Natomiast w okresie wiosennym (kwiecień–czerwiec) i letnio-jesiennym (sierpień–październik) pojawią się dwa konkursy dla projektów konsorcjalnych. Wszystkie będą wspierać prowadzenie prac B+R dotyczących innowacyjnych w skali polskiego rynku rozwiązań.