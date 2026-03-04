Nowy prezes LINK4 ze zgodą KNF. Plan na przyszłość spółki pod koniec miesiąca?

Przez większą część swojej kariery zawodowej Robert Tomaszewski był związany z T.U. ERGO Hestią, gdzie pełnił funkcje m.in. dyrektora zarządzającego ds. sprzedaży, dyrektora zarządzającego ds. ubezpieczeń detalicznych oraz dyrektora Biura Likwidacji Szkód – Analizy. „Był odpowiedzialny m.in. za wdrożenie w 2003 r. systemu Uranos – jednego z najlepiej ocenianych i funkcjonujących do dziś narzędzi IT, opracowanie systemów motywacyjnych dla underwriterów i likwidatorów szkód oraz implementację platform sprzedaży iHestia i Jupiter dla agentów. W 2018 r. z powodzeniem rozpoczął budowę dynamicznego pricingu w ERGO Hestia. W 2021 r. wdrożył w sieci agencyjnej pierwszy na rynku ubezpieczeniowym program certyfikacji” – czytamy w komunikacie LINK4.

Robert Tomaszewski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku informatyka i ekonometria ze specjalizacją statystyka ubezpieczeniowa oraz studiów podyplomowych z rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Rachunkowości w Sopocie.

Stanowisko prezesa LINK4 było nieobsadzone od 9 czerwca 2025 r., po tym jak z pełnienia tej funkcji zrezygnowała Grażyna Sudzińska-Amroziewicz. Kierowała spółką od 10 sierpnia 2024 r.

Ważą się losy LINK4

Ciągle nieznana jest przyszłość LINK4. „Nadal pracujemy nad koncepcją miejsca LINK4 w ramach Grupy PZU” – stwierdził w zeszłym tygodniu Bogdan Benczak, prezes zarządu PZU. „LINK4 znacząco poprawił wyniki, co nas bardzo cieszy” – dodał.

Zapowiedział, że do końca pierwszego kwartału ogłosi koncepcję dalszej obecności LINK4 w Grupie PZU.