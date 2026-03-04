Nowy prezes LINK4 ze zgodą KNF. Plan na przyszłość spółki pod koniec miesiąca?

Nowy prezes LINK4
Robert Tomaszewski, nowy prezes LINK4
Rada Nadzorcza LINK4 powołała z dniem 1 stycznia 2026 r. Roberta Tomaszewskiego w skład zarządu spółki, powierzając mu funkcję prezesa zarządu, pod warunkiem uzyskania zgody KNF. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej kadencji obejmującej dwa pełne lata obrotowe 2026–2027.
„4 marca 2026 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Roberta Tomaszewskiego na prezesa zarządu LINK4 Towarzystwa Ubezpieczeń” – poinformował w środę w komunikacie LINK4.
Robert Tomaszewski jest menedżerem z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. „Posiada doskonałe kompetencje w obszarze inżynierii finansowej firmy oraz aspektach produktowych, technologicznych i marketingowych” – wylicza LINK4.
Przez większą część swojej kariery zawodowej Robert Tomaszewski był związany z T.U. ERGO Hestią, gdzie pełnił funkcje m.in. dyrektora zarządzającego ds. sprzedaży, dyrektora zarządzającego ds. ubezpieczeń detalicznych oraz dyrektora Biura Likwidacji Szkód – Analizy. „Był odpowiedzialny m.in. za wdrożenie w 2003 r. systemu Uranos – jednego z najlepiej ocenianych i funkcjonujących do dziś narzędzi IT, opracowanie systemów motywacyjnych dla underwriterów i likwidatorów szkód oraz implementację platform sprzedaży iHestia i Jupiter dla agentów. W 2018 r. z powodzeniem rozpoczął budowę dynamicznego pricingu w ERGO Hestia. W 2021 r. wdrożył w sieci agencyjnej pierwszy na rynku ubezpieczeniowym program certyfikacji” – czytamy w komunikacie LINK4.
Robert Tomaszewski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku informatyka i ekonometria ze specjalizacją statystyka ubezpieczeniowa oraz studiów podyplomowych z rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Rachunkowości w Sopocie.
Stanowisko prezesa LINK4 było nieobsadzone od 9 czerwca 2025 r., po tym jak z pełnienia tej funkcji zrezygnowała Grażyna Sudzińska-Amroziewicz. Kierowała spółką od 10 sierpnia 2024 r.
Ciągle nieznana jest przyszłość LINK4. „Nadal pracujemy nad koncepcją miejsca LINK4 w ramach Grupy PZU” – stwierdził w zeszłym tygodniu Bogdan Benczak, prezes zarządu PZU. „LINK4 znacząco poprawił wyniki, co nas bardzo cieszy” – dodał.
Zapowiedział, że do końca pierwszego kwartału ogłosi koncepcję dalszej obecności LINK4 w Grupie PZU.
LINK4 w ramach Grupy PZU prowadzi działalność w segmentach, które posiada również jego właściciel, czyli PZU. W pewnym sensie obie spółki konkurują dziś ze sobą. Chodzi jednak o to, aby nie podgryzały sobie nawzajem biznesu. Z drugiej strony marka LINK4 ma już na tyle ugruntowaną pozycję na polskim rynku ubezpieczeń, że PZU nie chciałoby się jej pozbywać ani jej wygaszać.
