Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Nowy prezes LINK4 ze zgodą KNF. Plan na przyszłość spółki pod koniec miesiąca?

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Roberta Tomaszewskiego na prezesa zarządu LINK4 Towarzystwa Ubezpieczeń.

Publikacja: 04.03.2026 18:41

Robert Tomaszewski, nowy prezes LINK4

Nowy prezes LINK4

Robert Tomaszewski, nowy prezes LINK4

Foto: materiały prasowe

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto został nowym prezesem zarządu LINK4 po uzyskaniu zgody KNF?
  • Jakie doświadczenie zawodowe posiada Robert Tomaszewski, nowy prezes LINK4?
  • Dlaczego stanowisko prezesa LINK4 było wcześniej nieobsadzone?
  • Kiedy poznamy plany dotyczące przyszłości LINK4 w ramach Grupy PZU?

Rada Nadzorcza LINK4 powołała z dniem 1 stycznia 2026 r. Roberta Tomaszewskiego w skład zarządu spółki, powierzając mu funkcję prezesa zarządu, pod warunkiem uzyskania zgody KNF. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej kadencji obejmującej dwa pełne lata obrotowe 2026–2027.

„4 marca 2026 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Roberta Tomaszewskiego na prezesa zarządu LINK4 Towarzystwa Ubezpieczeń” – poinformował w środę w komunikacie LINK4.

Kim jest nowy prezes LINK4?

Robert Tomaszewski jest menedżerem z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. „Posiada doskonałe kompetencje w obszarze inżynierii finansowej firmy oraz aspektach produktowych, technologicznych i marketingowych” – wylicza LINK4.

Czytaj więcej

Szefowa LINK4 odchodzi ze stanowiska. Oficjalnie: Chęć realizacji nowych wyzwań
Ubezpieczenia
Szefowa LINK4 odchodzi ze stanowiska. Oficjalnie: Chęć realizacji nowych wyzwań
Reklama
Reklama

Przez większą część swojej kariery zawodowej Robert Tomaszewski był związany z T.U. ERGO Hestią, gdzie pełnił funkcje m.in. dyrektora zarządzającego ds. sprzedaży, dyrektora zarządzającego ds. ubezpieczeń detalicznych oraz dyrektora Biura Likwidacji Szkód – Analizy. „Był odpowiedzialny m.in. za wdrożenie w 2003 r. systemu Uranos – jednego z najlepiej ocenianych i funkcjonujących do dziś narzędzi IT, opracowanie systemów motywacyjnych dla underwriterów i likwidatorów szkód oraz implementację platform sprzedaży iHestia i Jupiter dla agentów. W 2018 r. z powodzeniem rozpoczął budowę dynamicznego pricingu w ERGO Hestia. W 2021 r. wdrożył w sieci agencyjnej pierwszy na rynku ubezpieczeniowym program certyfikacji” – czytamy w komunikacie LINK4.

Czytaj więcej

Setki milionów złotych. Oto szacunek szkód, jakie wyrządził PiS w spółkach PZU
Ubezpieczenia
Setki milionów złotych. Oto szacunek szkód, jakie wyrządził PiS w spółkach PZU

Robert Tomaszewski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku informatyka i ekonometria ze specjalizacją statystyka ubezpieczeniowa oraz studiów podyplomowych z rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Rachunkowości w Sopocie.

Stanowisko prezesa LINK4 było nieobsadzone od 9 czerwca 2025 r., po tym jak z pełnienia tej funkcji zrezygnowała Grażyna Sudzińska-Amroziewicz. Kierowała spółką od 10 sierpnia 2024 r.

Ważą się losy LINK4

Ciągle nieznana jest przyszłość LINK4. „Nadal pracujemy nad koncepcją miejsca LINK4 w ramach Grupy PZU” – stwierdził w zeszłym tygodniu Bogdan Benczak, prezes zarządu PZU. „LINK4 znacząco poprawił wyniki, co nas bardzo cieszy” – dodał.

Zapowiedział, że do końca pierwszego kwartału ogłosi koncepcję dalszej obecności LINK4 w Grupie PZU.

Reklama
Reklama

LINK4 w ramach Grupy PZU prowadzi działalność w segmentach, które posiada również jego właściciel, czyli PZU. W pewnym sensie obie spółki konkurują dziś ze sobą. Chodzi jednak o to, aby nie podgryzały sobie nawzajem biznesu. Z drugiej strony marka LINK4 ma już na tyle ugruntowaną pozycję na polskim rynku ubezpieczeń, że PZU nie chciałoby się jej pozbywać ani jej wygaszać.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

W strefie przemysłu naftowego w Fudżajrze unosi się ogień i dym, spowodowane odłamkami po przechwyce
Ubezpieczenia
Ubezpieczyciele reagują na wojnę. Klienci dostają bezpłatne przedłużenia polis
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Ubezpieczyciele reagują na wojnę. Ataki na tankowce zwiększą koszty transportu ropy
Ubezpieczenia
Ubezpieczyciele reagują na wojnę. Ataki na tankowce zwiększą koszty transportu ropy
Fuzje i przejęcia: czy Polska to ryzykowny rynek?
Ubezpieczenia
Fuzje i przejęcia: czy Polska to ryzykowny rynek?
System miał się kończyć, a bije rekordy. Czy OFE dostaną drugą szansę?
Ubezpieczenia
System miał się kończyć, a bije rekordy. Czy OFE dostaną drugą szansę?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama